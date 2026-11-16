O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

2 daqiqa o'qish2
O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘mon Sultonligiga davlat tashrifi tantanali marosim bilan davom etdi. Masqat shahridagi mashhur «Al-A’lam» saroyida davlatimiz rahbari sharafiga oliy darajadagi rasmiy kutib olish marosimi tashkil etildi. Unda 21 marta to‘pdan o‘q uzildi, otliq faxriy qorovul davlat rahbarlari avtomobillarini kuzatib keldi va O‘zbekiston madhiyasi yangradi.

Marosimda O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said shaxsan ishtirok etib, Shavkat Mirziyoyevni saroyda kutib oldi. Tantanali tadbirdan so‘ng ikki davlat rahbarlari o‘rtasida oliy darajadagi uchrashuv boshlandi.

O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

«Al-A’lam» saroyidagi tantanali kutib olish marosimi

O‘zbekiston Prezidenti va O‘mon Sultoni o‘tirgan avtomobil saroyning tashqi maydoniga yaqinlashganda, ularni otliq faxriy qorovul hamda harbiy orkestr kuzatib keldi.

Oliy martabali mehmon sharafiga artilleriya to‘plaridan 21 marta tantanali o‘q uzildi. Bu davlat tashriflari protokolida qo‘llaniladigan eng yuksak harbiy hurmat ramzlaridan biri hisoblanadi.

Saroy oldida faxriy qorovul saf tortdi. O‘mon Qirollik gvardiyasi orkestri kutib olish kuyini ijro etdi, karnaychilar esa tantanali fanfarlar chaldi.

Shundan so‘ng Sulton Haysam bin Toriq O‘zbekiston Prezidentini faxriy minbarga taklif qildi. Marosim davomida O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi yangradi.

O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

Ikki davlat rahbarlari delegatsiya a’zolarini qutladi

Rasmiy marosim davomida Shavkat Mirziyoyev va Haysam bin Toriq ikki mamlakat delegatsiyalari a’zolari bilan salomlashdi.

O‘zbekiston tomonidan tashrifda Prezident maslahatchisi Muzaffar Kamilov, tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov, investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov, energetika vaziri Sherzod Xo‘jayev, transport vaziri Ilhom Mahkamov, qishloq xo‘jaligi vaziri Ibrohim Abduraxmonov, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda boshqa rasmiylar ishtirok etmoqda.

Tantanali kutib olish marosimi ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar va o‘zaro hurmatning muhim diplomatik ifodasi bo‘ldi.

O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

Oliy darajadagi muzokaralarda nimalar muhokama qilinadi?

Marosim yakunlanganidan so‘ng «Al-A’lam» saroyida O‘zbekiston va O‘mon rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi boshlandi.

Tashrif dasturidan ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiya, qishloq xo‘jaligi, energetika, transport, turizm va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muzokaralar o‘rin olgan.

Shuningdek, tashrif doirasida yirik kompaniyalar rahbarlari va ishbilarmon doiralar vakillari ishtirokida qator tadbirlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Muzokaralar yakunida ikki tomonlama hujjatlar va bitimlar qabul qilinishi kutilmoqda.

O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

O‘zbekiston — O‘mon munosabatlarida yangi bosqich

Shavkat Mirziyoyevning O‘monga davlat tashrifi 16–17 noyabr kunlariga mo‘ljallangan. Bu tashrif ikki mamlakat o‘rtasidagi siyosiy muloqotni faollashtirish va amaliy hamkorlikni yangi yo‘nalishlarda kengaytirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Markaziy Osiyodagi muhim iqtisodiy hamkor sifatida O‘mon bilan savdo va investitsiya aloqalarini rivojlantirishdan manfaatdor. O‘mon esa Fors ko‘rfazidagi strategik joylashuvi, dengiz portlari va xalqaro savdo imkoniyatlari bilan O‘zbekiston uchun istiqbolli sheriklardan biri hisoblanadi.

Shu bois Masqatdagi muzokaralar nafaqat diplomatik munosabatlarni mustahkamlash, balki ikki mamlakat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar ochishga ham xizmat qilishi mumkin.

O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?

«Al-A’lam» saroyidagi 21 marta to‘pdan o‘q uzilgan tantanali marosim davlat tashrifining ramziy boshlanishi bo‘ldi. Endi asosiy e’tibor muzokaralar natijalariga, imzolanadigan hujjatlarga va ularning O‘zbekiston — O‘mon hamkorligiga olib keladigan amaliy samaralariga qaratilgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari