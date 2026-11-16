O‘monda Mirziyoyev sharafiga 21 marta to‘pdan o‘q uzildi: Sulton uni qanday kutib oldi?
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘mon Sultonligiga davlat tashrifi tantanali marosim bilan davom etdi. Masqat shahridagi mashhur «Al-A’lam» saroyida davlatimiz rahbari sharafiga oliy darajadagi rasmiy kutib olish marosimi tashkil etildi. Unda 21 marta to‘pdan o‘q uzildi, otliq faxriy qorovul davlat rahbarlari avtomobillarini kuzatib keldi va O‘zbekiston madhiyasi yangradi.
Marosimda O‘mon Sultoni Haysam bin Toriq Ol Said shaxsan ishtirok etib, Shavkat Mirziyoyevni saroyda kutib oldi. Tantanali tadbirdan so‘ng ikki davlat rahbarlari o‘rtasida oliy darajadagi uchrashuv boshlandi.
«Al-A’lam» saroyidagi tantanali kutib olish marosimi
O‘zbekiston Prezidenti va O‘mon Sultoni o‘tirgan avtomobil saroyning tashqi maydoniga yaqinlashganda, ularni otliq faxriy qorovul hamda harbiy orkestr kuzatib keldi.
Oliy martabali mehmon sharafiga artilleriya to‘plaridan 21 marta tantanali o‘q uzildi. Bu davlat tashriflari protokolida qo‘llaniladigan eng yuksak harbiy hurmat ramzlaridan biri hisoblanadi.
Saroy oldida faxriy qorovul saf tortdi. O‘mon Qirollik gvardiyasi orkestri kutib olish kuyini ijro etdi, karnaychilar esa tantanali fanfarlar chaldi.
Shundan so‘ng Sulton Haysam bin Toriq O‘zbekiston Prezidentini faxriy minbarga taklif qildi. Marosim davomida O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi yangradi.
Ikki davlat rahbarlari delegatsiya a’zolarini qutladi
Rasmiy marosim davomida Shavkat Mirziyoyev va Haysam bin Toriq ikki mamlakat delegatsiyalari a’zolari bilan salomlashdi.
O‘zbekiston tomonidan tashrifda Prezident maslahatchisi Muzaffar Kamilov, tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov, investitsiyalar, sanoat va savdo vaziri Laziz Qudratov, energetika vaziri Sherzod Xo‘jayev, transport vaziri Ilhom Mahkamov, qishloq xo‘jaligi vaziri Ibrohim Abduraxmonov, madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov hamda boshqa rasmiylar ishtirok etmoqda.
Tantanali kutib olish marosimi ikki mamlakat o‘rtasidagi do‘stona munosabatlar va o‘zaro hurmatning muhim diplomatik ifodasi bo‘ldi.
Oliy darajadagi muzokaralarda nimalar muhokama qilinadi?
Marosim yakunlanganidan so‘ng «Al-A’lam» saroyida O‘zbekiston va O‘mon rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi boshlandi.
Tashrif dasturidan ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiya, qishloq xo‘jaligi, energetika, transport, turizm va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muzokaralar o‘rin olgan.
Shuningdek, tashrif doirasida yirik kompaniyalar rahbarlari va ishbilarmon doiralar vakillari ishtirokida qator tadbirlar o‘tkazilishi rejalashtirilgan. Muzokaralar yakunida ikki tomonlama hujjatlar va bitimlar qabul qilinishi kutilmoqda.
O‘zbekiston — O‘mon munosabatlarida yangi bosqich
Shavkat Mirziyoyevning O‘monga davlat tashrifi 16–17 noyabr kunlariga mo‘ljallangan. Bu tashrif ikki mamlakat o‘rtasidagi siyosiy muloqotni faollashtirish va amaliy hamkorlikni yangi yo‘nalishlarda kengaytirish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega.
O‘zbekiston Markaziy Osiyodagi muhim iqtisodiy hamkor sifatida O‘mon bilan savdo va investitsiya aloqalarini rivojlantirishdan manfaatdor. O‘mon esa Fors ko‘rfazidagi strategik joylashuvi, dengiz portlari va xalqaro savdo imkoniyatlari bilan O‘zbekiston uchun istiqbolli sheriklardan biri hisoblanadi.
Shu bois Masqatdagi muzokaralar nafaqat diplomatik munosabatlarni mustahkamlash, balki ikki mamlakat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar ochishga ham xizmat qilishi mumkin.
«Al-A’lam» saroyidagi 21 marta to‘pdan o‘q uzilgan tantanali marosim davlat tashrifining ramziy boshlanishi bo‘ldi. Endi asosiy e’tibor muzokaralar natijalariga, imzolanadigan hujjatlarga va ularning O‘zbekiston — O‘mon hamkorligiga olib keladigan amaliy samaralariga qaratilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…