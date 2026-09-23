Shavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijonda Amir Temur shohko‘chasida piyoda sayr qilib, aholi bilan samimiy muloqotda bo‘ldi.
- Ushbu sayr davomida Prezident yo‘lda uchragan bolakayni bag‘riga bosib, unga mehr ko‘rsatdi va yosh andijonlik bilan suhbatlashdi.
- Rasmiyatchiliksiz o‘tgan suhbatlar davomida keksa nuroniylar, onaxonlar va yoshlar bilan ham muloqot qilinib, ularning turmush sharoiti bilan shaxsan qiziqildi.
Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi doirasida yuz bergan samimiy va xalqchil holat ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Prezident viloyatdagi yirik sanoat loyihalari va rasmiy tadbirlardan so‘ng, Andijon shahridagi 24/7 rejimida uzluksiz ishlovchi mashhur Amir Temur shohko‘chasida oqshom vaqti piyoda sayr qilib, shahar aholisi bilan bevosita, ochiq va samimiy muloqotda bo‘ldi. Ko‘cha bo‘ylab harakatlanish asnosida bir bolakayning davlat rahbari sari intilib kelishi va Prezidentning uni o‘z farzandidek mahkam bag‘riga bosib, jilmayib suhbat qurishi aks etgan lahzalar yig‘ilganlar va tarmoq kuzatuvchilarining ko‘nglini to‘lqinlantirib yubordi.
Davlatimiz rahbarining bolajonlarga bo‘lgan cheksiz mehri yana bir bor yaqqol namoyon bo‘lgan ushbu voqelikda hech qanday rasmiyatchilik va to‘siqlarsiz ochiq muhit hukm surdi: yo‘l-yo‘lakay keksa nuroniylar, onaxonlar va yoshlar bilan suhbatlashildi, xalqning kayfiyati va turmush sharoiti bilan shaxsan qiziqildi. Mahalliy aholi vakillari qo‘llarini ko‘ksiga qo‘ygan holda davlat rahbariga minnatdorlik va ehtirom bildirishdi.
Xo‘sh, Andijon markazidagi 24/7 ko‘ngilochar va savdo ko‘chasi shahar hayotini qanday o‘zgartirdi, Prezidentning odamlar orasiga kirib borishi boshqaruv tizimiga qanday signal beradi va nima uchun bunday kadrlar doimo trendga chiqadi?
«24/7 ko‘cha, quchoq ochib kelgan bolakay va ochiq suhbat»: Andijon oqshomining 5 ta asosiy nuqtasi
Amir Temur shohko‘chasidagi tarixiy sayrdan eng muhim va esda qolarli jihatlar:
Prezident odamlar orasida: Shavkat Mirziyoyev rasmiy kortejsiz, piyoda yurib, Andijon ahli va mehmonlari bilan yuzma-yuz samimiy muloqot qildi;
Yurakni erituvchi lahza: Prezident yo‘lda uchragan bolakayni bag‘riga bosib, unga mehr ko‘rsatdi va yosh andijonlik bilan samimiy gaplashdi;
24/7 tunu kun faoliyat: Sayr Andijon shahridagi tunu kun (kechayu kunduz) aholi va sayyohlarga xizmat ko‘rsatuvchi gavjum Amir Temur shohko‘chasida kechdi;
Xalqning samimiy duolari va ehtiromi: Yo‘l bo‘yidagi kafe va savdo nuqtalarida bo‘lgan yuzlab fuqarolar, ayniqsa kayvoni onaxonlar va nuroniylar Prezidentni qo‘llarini ko‘ksiga qo‘ygan holda iliq qarshi oldilar;
Rasmiyatchiliksiz ochiq muhit: Hech qanday sun’iy tayyorgarliklarsiz, real ko‘cha hayoti va aholining haqiqiy kayfiyati bevosita ko‘zdan kechirildi.
Andijonda shaharsozlik va davlat rahbari muloqoti: Parametrlar tahlili
Amir Temur shohko‘chasidagi holat va tashrif xususiyatlari ko‘rsatkichlari:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Amir Temur shohko‘chasidagi real holat
Hodisa manzili
Andijon shahri, Amir Temur shohko‘chasi
Faoliyat rejimi
24/7 (kunu tun uzluksiz ishlovchi gastronomik va xizmat ko‘rsatish hududi)
Muloqot shakli
Piyoda sayr, bevosita odamlar bilan ochiq va samimiy suhbat
Eng ta’sirli lavha
Prezidentning yosh bolakayni bag‘riga bosishi va erkalashi
Aholining reaksiyasi
Hurmat, tabassum, qo‘llarni ko‘ksiga qo‘yib minnatdorlik bildirish va duolar
Xavfsizlik va muhit
Rasmiyatchiliksiz, erkin harakatlanish va xavfsiz tungi muhit
Ijtimoiy va siyosiy tahlil: Nega davlat rahbarining odamlar orasiga kirishi muhim ahamiyatga ega?
Jamoatchilik faollari va siyosatshunoslarning xulosalari:
«Xalq ichida bo‘lish» prinsipining real ifodasi: Kabinetlarda emas, balki odamlar kundalik hayot kechirayotgan oddiy ko‘chalarda piyoda yurish rahbarning jamiyat nabzini his qilishida eng samarali usul hisoblanadi; bu rahbar va xalq o‘rtasidagi ishonch rishtalarini mustahkamlaydi;
Bolalarga bo‘lgan mehrning tarbiyaviy qudrati: Shavkat Mirziyoyevning bolalarga bo‘lgan samimiy e’tibori va otalik mehri ko‘p marta kuzatilgan; bolakayning hech qanday tortinchoqliksiz Prezidentga intilishi va ko‘rsatilgan samimiyat jamiyatda mehr-oqibat va insoniylik qadriyatlarini oshiradi;
24/7 iqtisodiyoti va tungi hayot xavfsizligi: Amir Temur ko‘chasi kabi hududlarning kechayu kunduz ishlashi shahar iqtisodiyotiga qo‘shimcha daromad, yoshlar uchun yangi ish o‘rinlari va sayyohlar uchun qulaylik demakdir; Prezidentning tungi vaqtda ushbu ko‘chada bemalol sayr qilishi mamlakatda jamoat tartibi va xavfsizligi yuqori darajada ta’minlanganini ko‘rsatadi;
Hududiy rahbarlar uchun ochiq dars: Viloyat va shahar hokimlariga ushbu sayr xalq bilan doimo bir safda bo‘lish, qog‘ozdagi hisobotlarga emas, odamlarning ko‘zidagi kayfiyatga qarab ish tutish kerakligi bo‘yicha ramziy chaqiriq bo‘lib xizmat qiladi.
Andijon ko‘chalarida tasvirga olingan bu lavhalar davlat boshqaruvining inson qadri va oddiy odamlar baxti uchun xizmat qilayotganining yorqin timsoliga aylandi.
Sizningcha, shaharlarimizda 24/7 tartibidagi sayilgoh va savdo ko‘chalarining ko‘payishi aholi turmush tarzi va mahalliy tadbirkorlikka qanday foyda keltirmoqda? Prezidentning andijonlik jajji bolakay bilan samimiy quchoqlashishi aks etgan lahzalar sizda qanday taassurot uyg‘otdi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qalblarni ilituvchi ushbu samimiy videolavha tahlilini barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…