O‘zbekistonda mahkumlarga oliy o‘quv yurtlarida o‘qish imkoniyati beriladi: Tafsilotlar...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan shaxslarga 2027/2028 o‘quv yilidan boshlab to‘lov-kontrakt asosida masofaviy oliy ta’lim olish imkoniyati yaratiladi.
- Prezidentning PQ–397-son qaroriga muvofiq, koloniyalarda buning uchun maxsus jihozlangan xonalar tashkil etilib, mahkumlarni 2030 yilga qadar kamida 50 ta kasbga o‘qitish tizimi yo‘lga qo‘yiladi.
O‘zbekistonda jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o‘tayotgan shaxslar uchun yangi va muhim imkoniyat yaratilmoqda. Unga ko‘ra, mahkumlar ham universitetlarga o‘qishga kirib, oliy ma’lumot olishi mumkin bo‘ladi. Bu haqidagi huquqiy asos Prezidentimizning 2026 yil 16 noyabrdagi PQ–397-son qarori bilan tasdiqlandi.
Masofaviy ta’lim va koloniyalardagi sharoitlar
Yangi tartibga ko‘ra, mazkur imkoniyat 2027/2028 o‘quv yilidan boshlab to‘lov-kontrakt asosida masofaviy ta’lim shaklida amalga oshiriladi. «Yangi hayot» dasturi doirasida oliy ta’lim muassasalariga qabul qilingan mahkumlarning to‘sqinliksiz masofaviy o‘qishi uchun koloniyalarda videokonferensaloqa vositalari bilan to‘liq jihozlangan maxsus xonalar ajratiladi.
Hujjatda faqatgina oliy ta’lim emas, balki mahkumlarni kasb-hunar o‘qitish tizimini keskin kengaytirish masalalari ham qat’iy belgilangan.
Qarorda ko‘zda tutilgan asosiy choralar
Amalga oshirish ko‘rsatkichlari va muddatlari
Oliy ta’lim olish
2027/2028 o‘quv yilidan masofaviy shaklda (kontrakt asosida)
O‘quv va amaliy xonalar
2027/2028 o‘quv yiliga qadar 310 ta o‘quv va 420 ta amaliy mashg‘ulot xonasi
Kasb-hunar o‘qitish ko‘lami
2030 yilga qadar mehnat bozori talab mos kamida 50 ta kasb
Qamrov hajmi
Har yili kamida 15–20 ming nafar mahkumni talab yuqori kasblarga o‘qitish
Jinoyatchilikni qisqartirish va yoshlarni rag‘batlantirish
Qabul qilingan qarorning bosh maqsadlaridan biri — mahkumlarning ozodlikka chiqqandan keyin jamiyatga tezroq moslashuvini ta’minlash va takroriy jinoyatchilik darajasini 30 foizga qisqartirishdir.
Shuningdek, hujjatda yosh mahkumlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash choralari ham alohida o‘rin olgan. Ularning orasidan saylov yo‘li bilan yoshlar faollari tanlab olinadi va har chorakda bazaviy hisoblash miqdorining uch baravari miqdorida moddiy rag‘batlantirib boriladi. Bundan tashqari, barcha jazoni ijro etish koloniyalarida mahkumlar o‘rtasida masofaviy shaklda «Yosh kitobxon» tanlovi tashkil etilib, kutubxonalarga «Mutolaa» platformasidan foydalanish imkoniyati yaratiladi.
Sizningcha, mahkumlarning jazoni o‘tash davrida oliy ta’lim olishi va kasb egallashi ularning keyingi hayotida jamiyatga qaytishiga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…