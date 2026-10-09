O‘zbekiston elchixonasi Saudiya Arabistoniga borayotgan fuqarolarni ogohlantirdi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston elchixonasi Saudiya Arabistoniga borayotgan fuqarolarni ogohlantirdi

O‘zbekistonning Saudiya Arabistonidagi elchixonasi mamlakat fuqarolarini aviqatnovlar jadvalidagi ehtimoliy o‘zgarishlarni hisobga olishga hamda xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya etishga chaqirdi. Bu haqda “Dunyo” axborot agentligi xabar berdi.

Qayd etilishicha, mintaqada saqlanib qolayotgan keskinlik va havo qatnovlaridagi davriy o‘zgarishlar xorijga safarlarni rejalashtirishda alohida e’tibor talab etadi. Shu bois fuqarolarga aviareyslar jadvali, parvoz yo‘nalishlari va tranzit qoidalaridagi ehtimoliy o‘zgarishlarni oldindan tekshirish tavsiya qilingan.

Elchixona ma’lumotiga ko‘ra, Saudiya Arabistonida ichki vaziyat barqaror bo‘lib, jamoat xavfsizligiga tahdidlar yoki maxsus cheklov choralari qayd etilmagan. Biroq mintaqadagi umumiy vaziyat parvozlar logistikasiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Jumladan, reyslar kechikishi, yo‘lovchilarning boshqa reysga o‘tkazilishi yoki parvoz yo‘nalishining o‘zgarishi ehtimoli bor.

Shuningdek, O‘zbekiston fuqarolariga Saudiya Arabistoni va Yaman o‘rtasidagi chegara hududlariga yaqinlashmaslik, mahalliy hokimiyat organlarining xavfsizlik bo‘yicha ko‘rsatmalariga amal qilish tavsiya etilgan. Harbiy obyektlar va turli hodisalar oqibatlarini tasvirga olmaslik, tasdiqlanmagan ma’lumotlarni tarqatmaslik hamda rasmiy axborot manbalaridan foydalanish lozim.

Fuqarolardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni doimo yonida olib yurish va zarurat tug‘ilganda O‘zbekistonning Saudiya Arabistonidagi diplomatik vakolatxonalariga murojaat qilish so‘ralgan.

O‘zbekistonSaudiya ArabistoniDiplomatik vakolatxonaAviareyslar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Haj–2026 boshlandi: ziyoratchilar uchun muhim sanalar eʼlon qilindiHaj–2026 boshlandi: ziyoratchilar uchun muhim sanalar eʼlon qilindi29 aprel 13:23Afg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdiAfg‘oniston O‘zbekiston haqidagi bahsli bayonotlarga rasmiy javob berdi16 iyul 20:402026 yilgi haj narxi va ajratilgan kvotalar maʼlum boʻldi2026 yilgi haj narxi va ajratilgan kvotalar maʼlum boʻldi29 aprel 23:37Uzbekistan Airways Toshkent–Tel-Aviv reyslarini qayta yo‘lga qo‘ydiUzbekistan Airways Toshkent–Tel-Aviv reyslarini qayta yo‘lga qo‘ydi15 aprel 08:33O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldiO‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldiBugun 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari