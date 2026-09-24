Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi

·50·Sport
Saudiya Arabistonidagi olovli start: Ko‘rfaz kubogi dramatik bahslar bilan boshlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Fors Ko‘rfazi millatlari kubogi Saudiya Arabistonida boshlandi va «A» guruhining 1-tur uchrashuvlari shiddatli o‘tdi.
  • Mezbon Saudiya Arabistoni Kuvaytni 1:0 hisobida mag‘lub etdi, bunda kuvaytlik Al Haqanning avtogoli hal qiluvchi bo‘ldi.
  • Iroq va O‘mon o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobida durang bilan yakunlandi, unda «Paxtakor» legionerlari Zaid Tahsin va Ayman Husayn Iroq terma jamoasi safida maydonga tushib, Husayn golli uzatmani amalga oshirdi.

Yaqin Sharq futboli ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan nufuzli va murosasiz musobaqa — Fors Ko‘rfazi millatlari kubogi (Gulf Cup) Saudiya Arabistoni yashil maydonlarida rasman start oldi. 23 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan «A» guruhining 1-tur bellashuvlari shiddatli qarama-qarshiliklar, kutilmagan avtogol va o‘zbek futboli muxlislari uchun alohida ahamiyatga ega bo‘lgan voqeliklar bilan yodda qoldi. Musobaqa mezboni Saudiya Arabistoni terma jamoasi Kuvaytga qarshi kechgan o‘ta og‘ir va asabiy to‘qnashuvda 73-daqiqada kuvaytlik Al Haqanning o‘z darvozasiga kiritib qo‘ygan avtogoli evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, guruh peshqadamiga aylandi.

Guruhning ikkinchi markaziy uchrashuvida esa Iroq hamda O‘mon terma jamoalari 1:1 hisobidagi jangovar durangga imzo chekdi. O‘yinning 6-daqiqasidayoq Qosimning kiritgan goliga 67-daqiqada Ar Ravahi javob qaytardi. Ushbu uchrashuvning eng diqqatga sazovor jihati — Toshkentning «Paxtakor» klubi legionerlari bo‘lgan markaziy himoyachi Zaid Tahsin hamda yulduz hujumchi Ayman Husayn Iroq milliy terma jamoasi safida asosiy tarkibda maydonga tushishdi; qolaversa, aynan Ayman Husayn jamoasining yagona goliga ajoyib assistentlik qilib, o‘z mahoratini namoyish etdi. Ma’lumot uchun, ikki guruhdan iborat mazkur yirik musobaqaning «B» kvartetidan BAA, Qatar, Yaman hamda turnirning amaldagi chempioni Bahrayn joy olgan.

Xo‘sh, Saudiya Arabistoni o‘z uyida chempionlikni ilib keta oladimi, «Paxtakor» yulduzlari boshchiligidagi Iroq kubokni qaytarib olishga qodirmi va Bahrayn o‘z titulini himoya qila biladimi?

«Avtogol dramasi, Aymanning assisti va amaldagi chempion»: 1-turning 5 ta asosiy nuqtasi

Ko‘rfaz kubogining ochilish bahslaridan eng muhim fakt va natijalar:

  • Mezbonlardan minimal g‘alaba: Saudiya Arabistoni Kuvaytni 1:0 hisobida mag‘lub etdi; 73-daqiqada Al Haqan o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi;

  • «Paxtakor» yulduzlari asosiy tarkibda: Iroq safida Zaid Tahsin va Ayman Husayn ilk daqiqalardan harakat qilib, jamoaning asosiy o‘zagini tashkil etdi;

  • Ayman Husaynning golli uzatmasi: Toshkent klubi forvardi 6-daqiqada Qosimning goliga assistentlik qilib, uchrashuv qahramonlaridan biriga aylandi;

  • Iroq va O‘mon murosasi: Shiddatli kechgan bahsda O‘mon vakili Ar Ravahi 67-daqiqada hisobni tenglashtirib, ochkolarni bo‘lib berdi (1:1);

  • «B» guruhi va amaldagi chempion Bahrayn: Musobaqaning amaldagi g‘olibi Bahrayn hisoblanadi; ular «B» guruhida BAA, Qatar va Yaman bilan bahs olib boradi.

Ko‘rfaz kubogi-2026: «A» guruhi 1-tur statistikasi va turnir tarkibi taqqosi

Ochilish bahslarining to‘liq protokoli va guruhlar konfiguratsiyasi:

Uchrashuv va guruh

Hisob va qayd etilgan natija

Gol mualliflari va voqealar rivoji

Turnir jadvalidagi holat

Saudiya Arabistoni — Kuvayt

1 : 0

Al Haqan (73, avtogol) — Kuvayt himoyasi kutilmaganda pand berdi

Saudiya Arabistoni — 3 ochko (Peshqadam)

Iroq — O‘mon

1 : 1

Qosim (6) — Assistent: Ayman Husayn («Paxtakor»)

Ar Ravahi (67)

Iroq — 1 ochko, O‘mon — 1 ochko

Kuvayt

0 ochko

Darvozasiga urilgan avtogol qimmatga tushdi

«A» guruhi autsayderi

«B» guruhi jamoalari

BAA, Qatar, Bahrayn (amaldagi chempion), Yaman

Ushbu guruh bahslari kutilmoqda

Futbol ekspertizasi va tahlil: Nega Ko‘rfaz kubogi O‘zbekiston muxlislari uchun ham qiziq?

Sport sharhlovchilari va osiyolik futbol tahlilchilarining xulosalari:

  • «Paxtakor» va O‘zbekiston Superligasi yuzi: Zaid Tahsin va Ayman Husaynning Iroq milliy termasi asosiy tarkibida to‘p surishi va gollarga hissa qo‘shishi o‘zbek chempionatiga kelgan legionerlarning yuqori xalqaro saviyasidan dalolat beradi; Aymanning yuqori sport formasi «sherlar»ning ichki va qit’a miqyosidagi o‘yinlari uchun ham muhim kafolatdir;

  • Saudiyaning og‘ir starti va pragmatizm: Mezbon Saudiya Arabistoni Kuvaytni faqat avtogol evaziga yenga oldi; bu jamoaning hujum chizig‘ida hali muammolar borligini, biroq 3 ochkoni olib, strategik jihatdan pley-off yo‘lini ancha osonlashtirganini ko‘rsatadi;

  • «B» guruhidagi «ajal kvarteti»: Amaldagi chempion Bahrayn hamda Osiyo grandi Qatar, shuningdek kuchli BAA o‘rtasidagi to‘qnashuvlar Ko‘rfaz kubogining yarim final darajasini maksimal tarzda ko‘tarib beradi;

  • Iroqning turnirdagi imkoniyatlari: Garchi ilk turda durang qayd etilgan bo‘lsa-da, Iroq hujumkor salohiyati va jismoniy ustunligi bilan chempionlikka asosiy da’vogarlardan biri bo‘lib qolaveradi; kelgusi turda ularning Saudiyaga qarshi o‘yini guruh taqdirini hal qiladi.

Saudiya Arabistonidagi Ko‘rfaz kubogi dastlabki turdanoq shiddatli intrigalarni boshlab berdi va navbatdagi uchrashuvlar yanada qaynoq kechishi shubhasiz.

Sizningcha, Saudiya Arabistonida o‘tayotgan ushbu Ko‘rfaz kubogida qaysi terma jamoa bosh sovringa ega chiqadi? «Paxtakor» hujumchisi Ayman Husayn turnir to‘purari bo‘la oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Osiyo futbolidagi ushbu qiziqarli tahlilni barcha futbol ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Ko‘rfaz kubogiPaxtakorAyman HusaynAl Haqan avtogoli
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladiAyman Hussayn “Paxtakor” bilan shartnoma imzoladi4 avgust 10:10Chorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiChorak final setkasi: Osiyo o‘yinlarida guruh bosqichi "portlash" bilan tugadiKecha 22:53Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldiCristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi16 sentabr 12:15Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:01Michi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradiMichi Batshuayi faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi16 avgust 22:38«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda«Liverpul» afsonasi Muhammad Saloh «Al-Ittihod» klubiga o‘tmoqda31 iyul 17:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?