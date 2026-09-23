Andijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andijon xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish loyihasi 1,1 trillion so‘mga baholanmoqda va uning doirasida uchish-qo‘nish yo‘lagi 3,3 kilometrgacha uzaytirilib, 50 yilga mo‘ljallangan sement-beton qoplamasi yotqizildi.
- Germaniyaning zamonaviy yoritish-signal tizimi o‘rnatilishi tufayli quyuq tuman sharoitida ham samolyotlar xavfsiz qo‘na oladi.
Farg‘ona vodiysining yirik transport va logistika markazlaridan biri bo‘lgan Andijon viloyatida jahon aviatsiyasi standartlariga javob beradigan ulkan infratuzilma inqilobi amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon viloyatiga tashrifi bevosita Andijon xalqaro aeroportida olib borilayotgan keng ko‘lamli modernizatsiya va bunyodkorlik jarayoni bilan tanishishdan boshlandi. Umumiy maydoni 243,4 gektar bo‘lgan ushbu havo bandargohini qayta tiklash loyihasining jami qiymati 1,1 trillion so‘mni tashkil etadi. Birinchi bosqich doirasida uchish-qo‘nish yo‘lagi 3,3 kilometrgacha uzaytirilib, kengligi 60 metr bo‘lgan yangi 4E toifali yo‘lak, 10 ta samolyot turargohi hamda rullash yo‘laklari foydalanishga topshirildi.
Eng e’tiborlisi, uchish yo‘lagiga kamida 50 yilgacha xizmat qiluvchi mustahkam sement-beton qoplamasi yotqizildi va Germaniyaning yuqori aniqlikdagi yoritish-signal tizimi o‘rnatildi — bu quyuq tuman va ko‘rish masofasi 300 metrgacha qisqargan sharoitda hamda tunda yirik, keng fyuzelyajli samolyotlarni hech qanday cheklovlarsiz xavfsiz qabul qilish imkonini beradi. Hozirda umumiy maydoni 19 ming 685 kvadrat metr bo‘lgan yangi ikki qavatli yo‘lovchi terminali jadal sur’atda qurilmoqda. Yangi kompleks ishga tushgach, aeroportning soatlik xizmat ko‘rsatish quvvati 5 barobar oshib, soatiga 1000 yo‘lovchiga yetadi; yillik aviareyslar soni esa 808 tadan 2 ming 500 taga, yo‘lovchi oqimi esa yiliga 3,5 million kishiga yetkaziladi.
Xo‘sh, 1,1 trillion so‘mlik ushbu ulkan loyiha Farg‘ona vodiysining logistika imkoniyatlarini qanday o‘zgartiradi, yangi terminal qachon to‘liq ishga tushadi va Andijon xalqaro parvozlar markaziga aylana oladimi?
«3,3 km yo‘lak, 50 yillik beton va 5 barobar oshgan quvvat»: Modernizatsiyaning 5 ta asosiy nuqtasi
Andijon xalqaro aeroportidagi ulkan rekonstruksiyadan eng muhim fakt va raqamlar:
1,1 trillion so‘mlik investitsiya: Loyihaning umumiy qiymati 1,1 trln so‘mni tashkil etib, hudud aviatsiya infratuzilmasini tubdan yangilashga yo‘naltirilgan;
3,3 kmli 4E yo‘lak va 50 yillik sifat: Uchish-qo‘nish yo‘lagi 3,3 kmga uzaytirilib, 60 metr kenglikda 50 yil xizmat qiluvchi mustahkam sement-beton bilan qoplandi;
Germaniya texnologiyasi va tumanda qo‘nish: O‘rnatilgan nemis yoritish-signal tizimi tufayli ko‘rish masofasi hatto 300 metrgacha qisqargan og‘ir tuman sharoitida ham samolyotlar cheklovsiz qo‘na oladi;
Xizmat quvvati 5 barobar oshadi: Yangi 19,6 ming kv. metrlik 2 qavatli terminal ishga tushgach, soatlik o‘tkazuvchanlik 200 nafardan 1000 nafarga ko‘tariladi;
Yiliga 3,5 million yo‘lovchi: Kelgusida muntazam aviareyslar soni 808 tadan 2500 taga oshirilib, aeroport yiliga 3,5 mln yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish maqsad qilingan.
Andijon xalqaro aeroporti: Eski ko‘rsatkichlar va rekonstruksiyadan keyingi yangi quvvatlar taqqosi
Havo bandargohidagi tarixiy o‘zgarishlar va rejalashtirilgan ko‘rsatkichlar tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Modernizatsiyagacha bo‘lgan holat
Yangi rekonstruksiya loyihasidan so‘ng
Loyihaning umumiy qiymati
—
1,1 trillion so‘m
Uchish-qo‘nish yo‘lagi toifasi
Eskirgan, cheklangan toifa
Yangi 4E toifali, uzunligi 3,3 km, kengligi 60 metr
Yo‘lak qoplamasi va muddati
Asfalt, tez-tez ta’mir talab
50 yilgacha xizmat qiluvchi mustahkam sement-beton
Qabul qilish sharoiti
Qulay ob-havo va kunduzgi rejim
Germaniya tizimi: tumanda va 300 metr ko‘rishda ham qo‘nish
Samolyot turargohlari
Cheklangan sig‘im
10 ta havo kemasi uchun yangi perron va rullash yo‘llari
Terminal maydoni va qavati
Eski bir qavatli bino
19 685 kv. metrlik ikki qavatli zamonaviy bino
Soatlik yo‘lovchi o‘tkazuvchanligi
Soatiga 200 nafar yo‘lovchi
Soatiga 1 000 nafar yo‘lovchi (5 baravar ko‘p)
Yillik parvozlar soni
808 ta aviareys
2 500 ta muntazam aviareys
Yillik umumiy yo‘lovchi oqimi
Cheklangan hajm
Yiliga 3,5 million nafargacha yo‘lovchi
Hamkor aviakompaniyalar soni
Mahalliy cheklangan reyslar
7 ta mahalliy va xalqaro yirik aviakompaniya
Aviatsiya va iqtisodiy infratuzilma ekspertizasi: Nega bu loyiha vodiy uchun strategik ahamiyatga ega?
Transport tizimi mutaxassislari va logistika tahlilchilarining xulosalari:
Keng fyuzelyajli laynerlarni cheklovsiz qabul qilish: Ilgari Andijon aeroporti yirik samolyotlarni to‘liq og‘irlik bilan qabul qilolmas edi; 3,3 kilometrlik 4E toifasidagi beton yo‘lak Boeing-787 Dreamliner va Airbus A330 kabi katta sig‘imli laynerlarning xavfsiz qo‘nishi va uzoq xorijga to‘g‘ridan to‘g‘ri parvozlarni ta’minlaydi;
Qishki tuman muammosiga barham berilishi: Farg‘ona vodiysida kuz-qish mavsumida quyuq tuman sababli reyslar tez-tez Toshkent yoki boshqa zaxira aerodromlariga yo‘naltirilardi; 300 metrlik ko‘rish masofasida ham ishlaydigan zamonaviy yoritish-signal tizimi bekor qilinadigan parvozlar xavfini minimallashtiradi;
Vodiy aholisi uchun transport markazi: Andijon viloyati va unga tutash hududlardagi millionlab aholi uchun poytaxtga bormasdan, to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘z hududidan Rossiya, Turkiya, BAA, Yevropa va Osiyoning yirik shaharlariga uchish imkoniyati kengayadi;
Sayyohlik va yuk tashish (kargo) istiqboli: Yiliga 3,5 million yo‘lovchi va 2500 ta reys nafaqat turizm rivoji, balki viloyatda yetishtiriladigan qishloq xo‘jaligi va to‘qimachilik mahsulotlarini xorijga tezkor kargo reyslari orqali yetkazib berishda turtki bo‘ladi.
Andijon xalqaro aeroportining modernizatsiya qilinishi hududni zamonaviy havo darvozasiga aylantirib, viloyat iqtisodiyotiga yangi va kuchli investitsiyaviy nafas olib kirmoqda.
Sizningcha, Andijon xalqaro aeroportining to‘liq yangilanishi va yiliga 3,5 million yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish maqsadi Farg‘ona vodiysida chiptalar narxi va parvozlar qulayligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Yangi aeroportdan qaysi xalqaro yo‘nalishlar ochilishini kutyapsiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va vodiy hayotidagi ushbu ulkan bunyodkorlik xabarini barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…