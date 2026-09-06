AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildi
AQSHning global texnologik va sanoat markazlaridan biri bo‘lgan Sietl shahrida (Vashington shtati) O‘zbekiston Respublikasining yangi Bosh konsulxonasi rasman o‘z faoliyatini boshladi. Prezident Administratsiyasi rahbarining maslahatchisi Komil Allamjonovning ta’kidlashicha, mazkur vakolatxona Tinch okeani shimoli-g‘arbiy mintaqasida mamlakatimizning birinchi konsullik muassasasiga aylandi. Diplomatik korpus, AQSH rasmiylari va vatandoshlar ishtirokida o‘tgan tantanali ochilish marosimi yangi bino uzra davlat bayrog‘ining ko‘tarilishi va ochiq osmon ostidagi milliy bayram qabuli bilan nishonlandi.
Qizil tasma kesilishi va tarixiy missiya: Sietldagi ilk vakolatxona
AQSHning g‘arbiy qirg‘og‘ida tashkil etilgan yangi diplomatik nuqta bir qator muhim vazifalarni qamrab oladi:
Shimoli-g‘arbdagi ilk diplomatik markaz: Yangi Bosh konsulxona Vashington, Oregon va unga tutash shtatlarda istiqomat qilayotgan o‘n minglab vatandoshlarimizga sifatli va tezkor huquqiy-konsullik xizmatlarini ko‘rsatish imkonini beradi;
Ramziy qizil tasma tantanasi: Bosh konsulxona eshiklari oldida ramziy qizil tasma tantanali ravishda kesilib, idoraning to‘laqonli faoliyatiga start berildi;
Komil Allamjonovning ta’kidi: Prezident Administratsiyasi rahbarining maslahatchisi bu haqda fikr bildirib, O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi strategik munosabatlar yangi bosqichga chiqayotganini, xorijdagi vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining bosh ustuvor yo‘nalishlaridan biri ekanini urg‘uladi.
Mag‘rur hilpiragan bayroq va rasmiy e’tirof: Sietldagi milliy ruh
Ochilish marosimi rasmiy va tantanali lahzalarga boy bo‘ldi:
Davlat bayrog‘i qad rostladi: Konsullikning zamonaviy binosi oldidagi maxsus tutqichda O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i tantanali ravishda ko‘tarildi va marosimga yig‘ilgan ko‘plab vatandoshlar olqishiga sazovor bo‘ldi;
Elchi Furqat Sidiqov va AQSH tomonining e’tirofi: O‘zbekistonning AQSHdagi Favqulodda va Muxtor Elchisi Furqat Sidiqov tadbirda nutq so‘zlab, hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollarini qayd etdi;
Vashington shtatining rasmiy hujjati: Mahalliy hokimiyat va shtat rahbariyati vakillari ishtirokida O‘zbekiston diplomatik missiyasiga yangi konsulxonaning ochilishi munosabati bilan rasmiy sertifikat va tabrik hujjati tantanali topshirildi;
Jonli ijro va madhiya: Tadbir davomida yangragan milliy qo‘shiqlar va musiqiy chiqishlar yig‘ilganlarda vatanparvarlik tuyg‘ularini jo‘sh urdirdi.
Osmono‘par terassada damlangan palov: Ikki xalqni birlashtirgan bayram qabuli
Ochilish tadbirining madaniy va pazandalik qismi ham yuqori saviyada tashkil etildi:
Sietl osmoni ostida o‘zbek palovi: Binoning ochiq terassasida, shahar osmono‘par binolari manzarasi qarshisida maxsus ulkan qozonda o‘zbek milliy palovi damlandi va kaboblar tayyorlandi;
Amerikalik mehmonlar hayrati: Bayram dasturxoniga tashrif buyurgan amerikalik mulozimlar, diplomatlar va biznes doiralari vakillari o‘zbek oshxonasining noyob lazzatlari va mehmondo‘stlik madaniyatiga yuqori baho berishdi;
Texnologik va iqtisodiy ko‘prik: Boeing, Microsoft va Amazon kabi dunyo gigantlari qarorgohi joylashgan Sietlda ushbu konsulxonaning paydo bo‘lishi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi IT va savdo aloqalarini rivojlantirish uchun qulay maydoncha vazifasini o‘taydi.
Sizningcha, AQSHning yirik sanoat va IT markazi sanalgan Sietlda O‘zbekiston Bosh konsulxonasining ochilishi Amerikadagi vatandoshlarimiz va ikki davlat iqtisodiy aloqalariga qanday yangi imkoniyatlar ochadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…