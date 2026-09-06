AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildi

·2·O‘zbekiston
AQSHda yangi tarixiy qadam: Sietlda O‘zbekistonning Bosh konsulxonasi tantanali ochildi

AQSHning global texnologik va sanoat markazlaridan biri bo‘lgan Sietl shahrida (Vashington shtati) O‘zbekiston Respublikasining yangi Bosh konsulxonasi rasman o‘z faoliyatini boshladi. Prezident Administratsiyasi rahbarining maslahatchisi Komil Allamjonovning ta’kidlashicha, mazkur vakolatxona Tinch okeani shimoli-g‘arbiy mintaqasida mamlakatimizning birinchi konsullik muassasasiga aylandi. Diplomatik korpus, AQSH rasmiylari va vatandoshlar ishtirokida o‘tgan tantanali ochilish marosimi yangi bino uzra davlat bayrog‘ining ko‘tarilishi va ochiq osmon ostidagi milliy bayram qabuli bilan nishonlandi.

Qizil tasma kesilishi va tarixiy missiya: Sietldagi ilk vakolatxona

AQSHning g‘arbiy qirg‘og‘ida tashkil etilgan yangi diplomatik nuqta bir qator muhim vazifalarni qamrab oladi:

  • Shimoli-g‘arbdagi ilk diplomatik markaz: Yangi Bosh konsulxona Vashington, Oregon va unga tutash shtatlarda istiqomat qilayotgan o‘n minglab vatandoshlarimizga sifatli va tezkor huquqiy-konsullik xizmatlarini ko‘rsatish imkonini beradi;

  • Ramziy qizil tasma tantanasi: Bosh konsulxona eshiklari oldida ramziy qizil tasma tantanali ravishda kesilib, idoraning to‘laqonli faoliyatiga start berildi;

  • Komil Allamjonovning ta’kidi: Prezident Administratsiyasi rahbarining maslahatchisi bu haqda fikr bildirib, O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi strategik munosabatlar yangi bosqichga chiqayotganini, xorijdagi vatandoshlar manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining bosh ustuvor yo‘nalishlaridan biri ekanini urg‘uladi.

Mag‘rur hilpiragan bayroq va rasmiy e’tirof: Sietldagi milliy ruh

Ochilish marosimi rasmiy va tantanali lahzalarga boy bo‘ldi:

  • Davlat bayrog‘i qad rostladi: Konsullikning zamonaviy binosi oldidagi maxsus tutqichda O‘zbekiston Respublikasining Davlat bayrog‘i tantanali ravishda ko‘tarildi va marosimga yig‘ilgan ko‘plab vatandoshlar olqishiga sazovor bo‘ldi;

  • Elchi Furqat Sidiqov va AQSH tomonining e’tirofi: O‘zbekistonning AQSHdagi Favqulodda va Muxtor Elchisi Furqat Sidiqov tadbirda nutq so‘zlab, hamkorlikni yanada kengaytirish istiqbollarini qayd etdi;

  • Vashington shtatining rasmiy hujjati: Mahalliy hokimiyat va shtat rahbariyati vakillari ishtirokida O‘zbekiston diplomatik missiyasiga yangi konsulxonaning ochilishi munosabati bilan rasmiy sertifikat va tabrik hujjati tantanali topshirildi;

  • Jonli ijro va madhiya: Tadbir davomida yangragan milliy qo‘shiqlar va musiqiy chiqishlar yig‘ilganlarda vatanparvarlik tuyg‘ularini jo‘sh urdirdi.

Osmono‘par terassada damlangan palov: Ikki xalqni birlashtirgan bayram qabuli

Ochilish tadbirining madaniy va pazandalik qismi ham yuqori saviyada tashkil etildi:

  • Sietl osmoni ostida o‘zbek palovi: Binoning ochiq terassasida, shahar osmono‘par binolari manzarasi qarshisida maxsus ulkan qozonda o‘zbek milliy palovi damlandi va kaboblar tayyorlandi;

  • Amerikalik mehmonlar hayrati: Bayram dasturxoniga tashrif buyurgan amerikalik mulozimlar, diplomatlar va biznes doiralari vakillari o‘zbek oshxonasining noyob lazzatlari va mehmondo‘stlik madaniyatiga yuqori baho berishdi;

  • Texnologik va iqtisodiy ko‘prik: Boeing, Microsoft va Amazon kabi dunyo gigantlari qarorgohi joylashgan Sietlda ushbu konsulxonaning paydo bo‘lishi O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi IT va savdo aloqalarini rivojlantirish uchun qulay maydoncha vazifasini o‘taydi.

Sizningcha, AQSHning yirik sanoat va IT markazi sanalgan Sietlda O‘zbekiston Bosh konsulxonasining ochilishi Amerikadagi vatandoshlarimiz va ikki davlat iqtisodiy aloqalariga qanday yangi imkoniyatlar ochadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘y marosimida yong‘in chiqib, 22 kishi halok bo‘ldiTo‘y marosimida yong‘in chiqib, 22 kishi halok bo‘ldiBugun, 12:25O‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiO‘zbekistonda erta nikohni yashirganlarga jarima taklif etildiBugun, 12:20Kompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiKompani “Shalke” bilan durangdan so‘ng Keyn va Olise nega zaxirada qolganini aytdiBugun, 08:46Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiMigratsiya agentligi direktori Behzod Musayev ishdan olindiKecha, 12:03Yil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiYil oxirigacha 230 ming oila kambag‘allikdan chiqariladi: Prezident hokimlarga keskin talab qo‘ydiKecha, 11:43Shavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev ehtiyojmand oilalar uchun yangi tizimni e’lon qildiKecha, 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?
Ertaga O‘zbekistonda ob-havo qanday kuzatiladi?