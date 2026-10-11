Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkin

·26·O‘zbekiston
Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkin

Toshkent shahar Kengashi metro vagonlari parkini yangilash bo‘yicha 14 ta yangi poyezd tarkibini xarid qilish konsepsiyasini ma’qulladi. Rejaga ko‘ra, har bir poyezd beshta vagondan iborat bo‘ladi. Jami 70 ta vagon sotib olish ko‘zda tutilgan. Hozircha bu faqat konsepsiya bo‘lib, yetkazib beruvchi kompaniya tanlanishi, xarid qiymati va shartlari keyinchalik aniqlanishi kerak.

Hujjatni tayyorlash jarayonida besh va olti vagonli poyezdlarni xarid qilish variantlari ko‘rib chiqilgan. Biroq Chilonzor, O‘zbekiston va Yunusobod yo‘nalishlaridagi stansiyalar platformalarining uzunligi hisobga olinib, besh vagonli tarkib tanlangan.

Ushbu yo‘nalishlar qurilishida platformalar uzunligi taxminan 100 metr qilib belgilangan. Bu esa har biri qariyb 20 metr bo‘lgan beshta standart vagondan iborat poyezdlarni joylashtirish imkonini beradi. Olti vagonli tarkiblar esa eng qisqa platformalarga sig‘maydi. Bunday poyezdlardan foydalanish uchun stansiyalarni qimmatga tushadigan rekonstruksiyadan o‘tkazish talab etiladi.

Yangi vagonlar metro parkini kengaytirish va bir necha o‘n yildan beri ishlatilayotgan eski vagonlarni bosqichma-bosqich almashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Rejaga muvofiq, poyezdlarni yetkazib berish, qabul qilish va foydalanishga topshirish jarayoni 10 oy ichida amalga oshirilishi belgilangan. Loyihaning umumiy investitsiya davri 2026–2027 yillarni qamrab oladi.

Agar zarurat tug‘ilsa, yangi poyezdlar yetkazib berilayotgan davrda ularga xizmat ko‘rsatish uchun depo va texnik xizmat ko‘rsatish obyektlarini tashkil etish ham rejalashtirilgan.

Toshkent metrosiYangi vagonlarMetroToshkent shahar KengashiTransport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57Talabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdiTalabalar uchun Toshkentda yangi avtobus yo‘nalishi ishga tushdi10 sentabr 14:19Metrodan topilgan 10 ming dollar egasiga qaytarildiMetrodan topilgan 10 ming dollar egasiga qaytarildi8 oktabr 15:33Toshkent metrosida bir kunlik yo‘lovchilar soni 1,2 mlndan oshdiToshkent metrosida bir kunlik yo‘lovchilar soni 1,2 mlndan oshdi29 sentabr 11:23Toshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkinToshkentda metro va avtobus yo‘lkira narxi qimmatlashishi mumkin11 sentabr 00:14Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandi23 iyun 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi