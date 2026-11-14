Toshkentda OIV infeksiyasi bo‘yicha yangi hisobot e’lon qilindi: Qaysi tumanlarda holatlar ko‘p?

1 daqiqa o'qish50
Toshkentda OIV infeksiyasi bo‘yicha yangi hisobot e’lon qilindi: Qaysi tumanlarda holatlar ko‘p?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida joriy yilning to‘qqiz oyida OIV infeksiyasini yuqtirish bilan bog‘liq 307 ta yangi holat qayd etildi.
  • Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 17 taga kamaygan bo‘lib, hozirda poytaxtda jami 10 382 nafar fuqaro ushbu tashxis bilan rasmiy hisobda turibdi.
  • Kasallikning asosiy yuqish yo‘li jinsiy aloqa hisoblanib, yangi holatlar eng ko‘p Bektemir, Mirobod, Uchtepa, Yangihayot, Sergeli, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida aniqlangan.

Toshkent shahrida joriy yilning yangi davrida OIV infeksiyasini yuqtirish bilan bog‘liq 307 ta yangi holat qayd etildi. Mazkur ma’lumotlar Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 13 noyabrdagi yig‘ilishida Sog‘liqni saqlash bosh boshqarmasi hisoboti asosida oshkor qilindi.

Asosiy ko‘rsatkichlar va pasayish tendensiyasi

Rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning to‘qqiz oyida aniqlangan yangi holatlar soni o‘tgan yilning shu davriga (324 ta holat) nisbatan 17 taga kamaygani kuzatilgan. Ayni paytda poytaxtda OIV infeksiyasi bilan yashayotgan jami 10 382 nafar fuqaro rasmiy hisobda turibdi. Ulardan:

  • 5 916 nafari — erkaklar;

  • 4 465 nafari — ayollar (10 245 nafari kattalar, 137 nafari 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar).

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, hisobotda kasallikning so‘nggi bosqichi bo‘lgan OITS (SPID) emas, balki aynan OIV (VICH) infeksiyasining yangi holatlari haqida so‘z bormoqda.

Yuqish yo‘llari va ko‘rsatkichlar

Holatlar soni

Foiz ko‘rsatkichi

Jinsiy yo‘l orqali

233 ta

75,9 %

Tibbiy parenteral yo‘l

13 ta

4,2 %

Giyohvand moddalar orqali

6 ta

2 %

Notibbiy parenteral yo‘l

4 ta

1,3 %

Qaysi tumanlarda xavf yuqori?

Ma’lumotlarga ko‘ra, yangi qayd etilgan holatlarning eng ko‘pi poytaxtning qator hududlariga to‘g‘ri keladi. Xususan, Bektemir, Mirobod, Uchtepa, Yangihayot, Sergeli, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida OIV infeksiyasini yuqtirish holatlari ko‘proq aniqlangan.

Tibbiyot xodimlari fuqarolarni o‘z salomatligiga befarq bo‘lmaslikka, xavfsiz turmush tarziga amal qilishga va muntazam ravishda tibbiy ko‘rikdan o‘tib turishga chaqirmoqda.

Sizningcha, aholi o‘rtasida OIV infeksiyasining oldini olish va xabardorlikni oshirish uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari