Toshkentda OIV infeksiyasi bo‘yicha yangi hisobot e’lon qilindi: Qaysi tumanlarda holatlar ko‘p?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida joriy yilning to‘qqiz oyida OIV infeksiyasini yuqtirish bilan bog‘liq 307 ta yangi holat qayd etildi.
- Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 17 taga kamaygan bo‘lib, hozirda poytaxtda jami 10 382 nafar fuqaro ushbu tashxis bilan rasmiy hisobda turibdi.
- Kasallikning asosiy yuqish yo‘li jinsiy aloqa hisoblanib, yangi holatlar eng ko‘p Bektemir, Mirobod, Uchtepa, Yangihayot, Sergeli, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida aniqlangan.
Toshkent shahrida joriy yilning yangi davrida OIV infeksiyasini yuqtirish bilan bog‘liq 307 ta yangi holat qayd etildi. Mazkur ma’lumotlar Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 13 noyabrdagi yig‘ilishida Sog‘liqni saqlash bosh boshqarmasi hisoboti asosida oshkor qilindi.
Asosiy ko‘rsatkichlar va pasayish tendensiyasi
Rasmiy hisobotga ko‘ra, 2026 yilning to‘qqiz oyida aniqlangan yangi holatlar soni o‘tgan yilning shu davriga (324 ta holat) nisbatan 17 taga kamaygani kuzatilgan. Ayni paytda poytaxtda OIV infeksiyasi bilan yashayotgan jami 10 382 nafar fuqaro rasmiy hisobda turibdi. Ulardan:
5 916 nafari — erkaklar;
4 465 nafari — ayollar (10 245 nafari kattalar, 137 nafari 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar).
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, hisobotda kasallikning so‘nggi bosqichi bo‘lgan OITS (SPID) emas, balki aynan OIV (VICH) infeksiyasining yangi holatlari haqida so‘z bormoqda.
Yuqish yo‘llari va ko‘rsatkichlar
Holatlar soni
Foiz ko‘rsatkichi
Jinsiy yo‘l orqali
233 ta
75,9 %
Tibbiy parenteral yo‘l
13 ta
4,2 %
Giyohvand moddalar orqali
6 ta
2 %
Notibbiy parenteral yo‘l
4 ta
1,3 %
Qaysi tumanlarda xavf yuqori?
Ma’lumotlarga ko‘ra, yangi qayd etilgan holatlarning eng ko‘pi poytaxtning qator hududlariga to‘g‘ri keladi. Xususan, Bektemir, Mirobod, Uchtepa, Yangihayot, Sergeli, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida OIV infeksiyasini yuqtirish holatlari ko‘proq aniqlangan.
Tibbiyot xodimlari fuqarolarni o‘z salomatligiga befarq bo‘lmaslikka, xavfsiz turmush tarziga amal qilishga va muntazam ravishda tibbiy ko‘rikdan o‘tib turishga chaqirmoqda.
Sizningcha, aholi o‘rtasida OIV infeksiyasining oldini olish va xabardorlikni oshirish uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…