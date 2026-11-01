Toshkentda pandusni tushirishdan bosh tortgan haydovchilarga chora ko‘riladi

·32·Jamiyat
Toshkentda pandusni tushirishdan bosh tortgan haydovchilarga chora ko‘riladi

Toshkentda avtobus haydovchilariga nogironligi bo‘lgan yo‘lovchilar va bolalar aravachasidagi fuqarolar uchun panduslarni tushirish majburiyati yuklanadi. Ushbu talabni bajarishdan bosh tortgan haydovchilarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo‘llaniladi.

Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashi qaroriga ko‘ra, 1 dekabrga qadar barcha avtobuslar va metro bekatlaridagi panduslar hamda boshqa moslamalarning texnik holati qayta tekshiriladi. Aniqlangan nosozlik va kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko‘riladi.

Shuningdek, avtobuslarning bekatlarda to‘xtash tartibi ham qat’iy nazoratga olinadi. Haydovchilar transport vositasini bekat maydonchasidagi bordyurga imkon qadar yaqin qilib to‘xtatishi shart. Ushbu qoidaga amal qilmaganlarga nisbatan intizomiy va moliyaviy choralar belgilangan. Talablar bajarilishi videokuzatuv kameralari orqali nazorat qilinadi.

Qarorda qayd etilishicha, nogironligi bo‘lgan shaxslar va bolalar aravachasidan foydalanuvchilar jamoat transportida harakatlanishda qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bunga avtobuslarning gavjumligi, haydovchilarning panduslarni tushirishdan bosh tortishi hamda transport vositalarining bordyurdan uzoqroqda to‘xtashi asosiy muammolar sifatida ko‘rsatilgan.

Toshkent shahar Kengashijamoat transportiavtobus haydovchilaripanduslar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida besh vagonli poyezdlar qachondan qatnay boshlaydi?Toshkent metrosida besh vagonli poyezdlar qachondan qatnay boshlaydi?Kecha 14:13Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkinToshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkin11 oktabr 19:14Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi“A” yo‘laklari tozalanmoqda: Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati tekshiruvga chiqdi23 oktabr 12:09Toshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildiToshkentda yirik film suratga olinmoqda: Bugun ikkita markaziy ko‘cha yopildi16 sentabr 09:00O‘zbekistonda 12 ball to‘plagan haydovchilarga qanday chora ko‘riladi?O‘zbekistonda 12 ball to‘plagan haydovchilarga qanday chora ko‘riladi?8 may 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi