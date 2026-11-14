Toshkentda 15–16 yoshli 7 nafar qiz homiladorligi qayd etildi
1 daqiqa o'qish34
Toshkentda to‘qqiz oy davomida 15–16 yoshli yetti nafar qizda homiladorlik holati qayd etilgan. Bu haqda xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 13 noyabrdagi qarorida ma’lum qilingan.
Hujjatda keltirilishicha, 2025 yilning shu davrida ham poytaxtda xuddi shu yosh toifasidagi qizlar o‘rtasida yettita homiladorlik holati aniqlangan. Demak, joriy davrdagi ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davri bilan bir xil bo‘lgan.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…