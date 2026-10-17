Shavkat Mirziyoyev OFK rahbari Shayx Salmonni qabul qildi — muhim kelishuvlar

·31·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev OFK rahbari Shayx Salmonni qabul qildi — muhim kelishuvlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 oktyabr kuni mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo‘lib turgan Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al Xalifani qabul qildi.

Muloqot chog‘ida O‘zbekiston va qit’aning bosh futbol tashkiloti o‘rtasidagi ko‘p qirrali, samarali sheriklikni yanada yuqori bosqichga olib chiqish hamda istiqbolli qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalari har tomonlama muhokama etildi.

«Professional va havaskor futbolga yuksak e’tibor»

OFK rahbari mamlakatimizda sportni, xususan, millionlar o‘yini bo‘lmish futbolni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan siyosatga yuqori baho berdi:

  • Infratuzilma va ta’lim bazasi: Yurtimizda havaskor hamda professional futbolni qo‘llab-quvvatlash, eng so‘nggi xalqaro talablarga javob beruvchi zamonaviy stadionlar, mashg‘ulot maydonlari va murabbiylar tayyorlash bazalari barpo etilayotgani alohida e’tirof etildi;

  • Ommaviylikni oshirish: Prezident tashabbusi bilan yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish va futbolni har bir xonadonga olib kirish borasidagi amaliy qadamlar qit’a futboli rahbariyatida katta taassurot qoldirdi.

Mahallalardan akademiyalargacha: Yangi dasturlar va loyihalar

Uchrashuvda yosh avlod o‘rtasida futbolni ommalashtirish va iste’dodlarni kashf etish bo‘yicha quyidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilab olindi:

  • «Har bir mahallada futbol maydonchasi»: Ushbu keng ko‘lamli dastur doirasida bolalar va o‘smirlarni yoshligidan sportga keng jalb etish, hududlarda qulay sport sharoitlarini yaratish loyihalarini birgalikda ilgari surish;

  • Futbol akademiyalari tarmog‘i: Zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritadigan ixtisoslashtirilgan futbol akademiyalarini rivojlantirish va ularning uslubiy bazasini boyitish;

  • Seleksiya va malaka oshirish: Iste’dodli yosh futbolchilarni barvaqt saralash (skauting) tizimini takomillashtirish hamda mahalliy sportchilar va murabbiylar tarkibini tayyorlashda OFK ekspertlarining uslubiy yordamini kengaytirish.

Xalqaro turnirlarga mezbonlik

Tomonlar O‘zbekistonda yirik mintaqaviy va qit’a miqyosidagi musobaqalarni muntazam tashkil etish bo‘yicha yakdil fikr bildirdilar:

  • Ayollar va o‘smirlar chempionatlari: OFK shafeligida o‘smirlar hamda xotin-qizlar o‘rtasidagi yirik qit’a chempionatlarini yurtimizda yuqori saviyada tashkil etish va o‘tkazishga kelishib olindi;

  • Xalqaro nufuzning ortishi: Mazkur kelishuvlar O‘zbekistonning Osiyo futbolidagi tashkilotchilik salohiyati va nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shavkat MirziyoyevOsiyo futbol konfederatsiyasiShayx Salmon bin Ibrohim Al XalifaO‘zbekiston futbol akademiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdiO‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdiBugun 06:45Toshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdiToshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdiBugun 15:38O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?5 oktabr 19:46Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladiOsiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladi5 oktabr 11:51Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar10 avgust 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?