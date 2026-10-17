Shavkat Mirziyoyev OFK rahbari Shayx Salmonni qabul qildi — muhim kelishuvlar
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 oktyabr kuni mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo‘lib turgan Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al Xalifani qabul qildi.
Muloqot chog‘ida O‘zbekiston va qit’aning bosh futbol tashkiloti o‘rtasidagi ko‘p qirrali, samarali sheriklikni yanada yuqori bosqichga olib chiqish hamda istiqbolli qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalari har tomonlama muhokama etildi.
«Professional va havaskor futbolga yuksak e’tibor»
OFK rahbari mamlakatimizda sportni, xususan, millionlar o‘yini bo‘lmish futbolni rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan siyosatga yuqori baho berdi:
Infratuzilma va ta’lim bazasi: Yurtimizda havaskor hamda professional futbolni qo‘llab-quvvatlash, eng so‘nggi xalqaro talablarga javob beruvchi zamonaviy stadionlar, mashg‘ulot maydonlari va murabbiylar tayyorlash bazalari barpo etilayotgani alohida e’tirof etildi;
Ommaviylikni oshirish: Prezident tashabbusi bilan yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish va futbolni har bir xonadonga olib kirish borasidagi amaliy qadamlar qit’a futboli rahbariyatida katta taassurot qoldirdi.
Mahallalardan akademiyalargacha: Yangi dasturlar va loyihalar
Uchrashuvda yosh avlod o‘rtasida futbolni ommalashtirish va iste’dodlarni kashf etish bo‘yicha quyidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilab olindi:
«Har bir mahallada futbol maydonchasi»: Ushbu keng ko‘lamli dastur doirasida bolalar va o‘smirlarni yoshligidan sportga keng jalb etish, hududlarda qulay sport sharoitlarini yaratish loyihalarini birgalikda ilgari surish;
Futbol akademiyalari tarmog‘i: Zamonaviy talablar asosida faoliyat yuritadigan ixtisoslashtirilgan futbol akademiyalarini rivojlantirish va ularning uslubiy bazasini boyitish;
Seleksiya va malaka oshirish: Iste’dodli yosh futbolchilarni barvaqt saralash (skauting) tizimini takomillashtirish hamda mahalliy sportchilar va murabbiylar tarkibini tayyorlashda OFK ekspertlarining uslubiy yordamini kengaytirish.
Xalqaro turnirlarga mezbonlik
Tomonlar O‘zbekistonda yirik mintaqaviy va qit’a miqyosidagi musobaqalarni muntazam tashkil etish bo‘yicha yakdil fikr bildirdilar:
Ayollar va o‘smirlar chempionatlari: OFK shafeligida o‘smirlar hamda xotin-qizlar o‘rtasidagi yirik qit’a chempionatlarini yurtimizda yuqori saviyada tashkil etish va o‘tkazishga kelishib olindi;
Xalqaro nufuzning ortishi: Mazkur kelishuvlar O‘zbekistonning Osiyo futbolidagi tashkilotchilik salohiyati va nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…