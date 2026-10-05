O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?

·10·Sport
O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo futbol konfederatsiyasi 2030-yildan boshlab Osiyo Millatlar ligasini yo‘lga qo‘ymoqda, bu turnir 2034 yilgi Jahon chempionati saralashining asosiy tizimi bo‘ladi.
  • 47 ta jamoa reytingiga qarab uchta divizionga ajratiladi va divizionlar o‘rtasida klassik rotatsiya tizimi joriy etiladi.
  • Yuqori divizionda 1–6-o‘rinni olgan jamoalar JCh-2034 ga to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘llanma oladi, 7–10-o‘rinlarni egallaganlar esa qo‘shimcha yo‘llanmalar uchun pley-offda ishtirok etadi.

Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) qit’a futboli taqvimi va saralash bahslari tizimida ulkan o‘zgarishlarni ko‘zda tutuvchi tarixiy islohotga qo‘l urmoqda. Asean Football bergan ma’lumotga ko‘ra, tashkilot 2030 yildan boshlab rasman yangi musobaqa — Osiyo Millatlar ligasini yo‘lga qo‘yishni rejalashtirmoqda.

Mazkur musobaqa shunchaki mustaqil kubok emas, balki 2034 yilgi Jahon chempionatining rasmiy saralash tizimiga to‘liq integratsiya qilinadigan asosiy turnir vazifasini bajaradi. Buning natijasida zerikarli o‘rtoqlik uchrashuvlari o‘rnini jiddiy strategik bahslar egallaydi.

47 ta jamoa va 3 ta divizion: Turnir formati qanday bo‘ladi?

Taklif etilayotgan yangi loyihaga muvofiq, OFKga a’zo barcha 47 ta milliy terma jamoa reytingi va salohiyatiga qarab uchta ligaga (divizionga) ajratiladi:

  • Yuqori (elita) divizion: Qit’aning eng kuchli 18 ta terma jamoasi;

  • Qolgan divizionlar: Qolgan barcha jamoalar 2 va 3-divizionlar o‘rtasida taqsimlanadi;

  • Ligalar aro almashinuv: Turnirda divizionlar o‘rtasida ko‘tarilish va quyi ligaga tushib ketish bo‘yicha klassik rotatsiya tizimi amal qiladi.

JCH-2034 yo‘llanmalari qanday taqsimlanadi?

Millatlar ligasining aynan Jahon chempionati saralashiga bog‘langan bosqichi qit’a terma jamoalari uchun Mundialga borishning eng asosiy va qulay yo‘liga aylanadi:

  • 6 ta to‘g‘ridan to‘g‘ri kvota: Yuqori divizion bahslari yakuniga ko‘ra eng kuchli 1–6-o‘rinlarni qo‘lga kiritgan terma jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri 2034 yilgi Jahon chempionatiga yo‘llanma oladi;

  • Pley-off imkoniyati: Elita divizionida 7–10-pog‘onalarni band etgan 4 ta terma jamoa Osiyoga ajratilgan qo‘shimcha 2 ta to‘g‘ridan to‘g‘ri chipta uchun o‘zaro pley-off bahslarida maydonga tushadi;

  • Qit’alararo kurash: Pley-offning yakuniy g‘oliblaridan keyingi o‘rinni olgan jamoa qit’alararo o‘tish turnirida qatnashish huquqini qo‘lga kiritadi.

O‘zbekiston uchun qo‘shimcha va qulay imkoniyat

Tarixida ilk bor 2026 yilgi Jahon chempionati yo‘llanmasini naqd qilgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo futbolidagi o‘z mavqei va reytingini muttasil yuqori tutib turibdi.

Mutaxassislarning fikricha, vakillarimiz yangi tizimning eng yuqori divizionidan muqim joy oladi. Bu esa O‘zbekistonga doimiy ravishda qit’a grandlari bilan kuch sinashish, tajriba oshirish va eng muhimi — 2034 yilgi Jahon chempionati yo‘llanmasini an’anaviy bosqichma-bosqich saralashdagi qiyinchiliklarsiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri Millatlar ligasi orqali hal qilish uchun ulkan strategik ustunlik beradi.

Osiyo futbol konfederatsiyasiOsiyo Millatlar ligi2034 Jahon chempionatiO‘zbekiston milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladiOsiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladiBugun 11:51Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar10 avgust 15:35Saudiya Arabistonida 2034-yilgi mundial uchun stadion qurilishi toʻxtatildiSaudiya Arabistonida 2034-yilgi mundial uchun stadion qurilishi toʻxtatildiBugun 11:552034 yilgacha tuzilgan shartnoma siri: «Siti» sanksiyaga uchrasa, Xoland nima qiladi?2034 yilgacha tuzilgan shartnoma siri: «Siti» sanksiyaga uchrasa, Xoland nima qiladi?1 oktabr 12:02«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi«Da’vogarning nokauti!»: Ramazon Temirov Stiv Erseg bilan to‘qnashuv sirlarini ochdi19 sentabr 19:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi