Toshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa Toshkentda O‘zbekistondagi futbol islohotlari va infratuzilma loyihalari bilan tanishdi.
- Uchrashuvda O‘zbekistonning OFK bilan hamkorligi yangi bosqichga ko‘tarilishi va kelajakdagi strategik loyihalar muhokama qilindi.
- Shayx Salmon O‘zbekistonni OFKning ishonchli hamkori deb atadi va mamlakatning yoshlar hamda ayollar o‘rtasidagi Osiyo chempionatlarini muvaffaqiyatli o‘tkazganini ta’kidladi.
O‘zbekistonda futbol sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, zamonaviy infratuzilma loyihalari bilan tanishish hamda istiqboldagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida mamlakatimizda bo‘lib turgan Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa boshchiligidagi nufuzli delegatsiya Toshkentda rasmiy uchrashuv o‘tkazdi.
Milliy futbol markazida bo‘lib o‘tgan mazkur muloqotda O‘FA prezidenti Bahodir Qurbonov, sport vaziri Adham Ikramov, O‘FA birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov hamda OFK rahbariyati vakillari ishtirok etdi.
Davlat e’tibori va futboldagi tarixiy yutuqlar
Uchrashuv davomida so‘nggi yillarda O‘zbekiston va qit’a futboli tashkiloti o‘rtasidagi aloqalar yangi darajaga ko‘tarilgani alohida ta’kidlandi:
Davlat siyosati darajasidagi qo‘llov: Davlatimiz rahbari tomonidan futbolni rivojlantirishga qaratilgan tarixiy qaror va tashabbuslar yurtimizda millionlar o‘yinini chinakam ommalashtirish hamda infratuzilmani xalqaro standartlarga yetkazishda bosh omil bo‘layotgani qayd etildi;
Mundial yo‘llanmasi va xalq bayrami: Futbol O‘zbekistonda milliy harakatga aylangani, milliy terma jamoamizning Jahon chempionatiga chiqishi butun xalqimiz uchun unutilmas tarixiy bayram va g‘urur tuhfa etgani e’tirof etildi.
«O‘zbekiston — OFKning eng ishonchli va yaqin hamkori»
OFK rahbari Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa yurtimizdagi sport infratuzilmasi va tashkilotchilik salohiyatiga yuqori baho berdi:
Yuksak saviyadagi musobaqalar: Qit’a futboli yetakchisi O‘zbekiston so‘nggi yillarda yoshlar va ayollar o‘rtasidagi nufuzli Osiyo chempionatlarini benuqson o‘tkazib, o‘zini ishonchli mezbon sifatida namoyon qilganini alohida ta’kidladi;
FIFA U-20 Jahon chempionati mezbonligi: OFK prezidenti kelgusi yilda O‘zbekiston va Ozarbayjon yashil maydonlarida birgalikda qabul qilinadigan FIFA U-20 Jahon chempionati ham eng yuqori xalqaro standartlar asosida tashkil etilishiga to‘liq ishonch bildirdi;
Kelajak loyihalari: Tomonlar bolalar va o‘smirlar futbolini qo‘llab-quvvatlash, mahalliy mutaxassislar malakasini oshirish hamda birgalikdagi yangi strategik loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldilar.
Mazkur uchrashuv O‘zbekistonning nafaqat qit’ada, balki jahon futboli xaritasidagi nufuzli markazlardan biriga aylanib borayotganini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…