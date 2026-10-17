Toshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi

·51·Sport
Toshkentda OFK prezidenti Shayx Salmon bilan muhim muzokaralar bo‘lib o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa Toshkentda O‘zbekistondagi futbol islohotlari va infratuzilma loyihalari bilan tanishdi.
  • Uchrashuvda O‘zbekistonning OFK bilan hamkorligi yangi bosqichga ko‘tarilishi va kelajakdagi strategik loyihalar muhokama qilindi.
  • Shayx Salmon O‘zbekistonni OFKning ishonchli hamkori deb atadi va mamlakatning yoshlar hamda ayollar o‘rtasidagi Osiyo chempionatlarini muvaffaqiyatli o‘tkazganini ta’kidladi.

O‘zbekistonda futbol sohasida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, zamonaviy infratuzilma loyihalari bilan tanishish hamda istiqboldagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida mamlakatimizda bo‘lib turgan Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa boshchiligidagi nufuzli delegatsiya Toshkentda rasmiy uchrashuv o‘tkazdi.

Milliy futbol markazida bo‘lib o‘tgan mazkur muloqotda O‘FA prezidenti Bahodir Qurbonov, sport vaziri Adham Ikramov, O‘FA birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov hamda OFK rahbariyati vakillari ishtirok etdi.

Davlat e’tibori va futboldagi tarixiy yutuqlar

Uchrashuv davomida so‘nggi yillarda O‘zbekiston va qit’a futboli tashkiloti o‘rtasidagi aloqalar yangi darajaga ko‘tarilgani alohida ta’kidlandi:

  • Davlat siyosati darajasidagi qo‘llov: Davlatimiz rahbari tomonidan futbolni rivojlantirishga qaratilgan tarixiy qaror va tashabbuslar yurtimizda millionlar o‘yinini chinakam ommalashtirish hamda infratuzilmani xalqaro standartlarga yetkazishda bosh omil bo‘layotgani qayd etildi;

  • Mundial yo‘llanmasi va xalq bayrami: Futbol O‘zbekistonda milliy harakatga aylangani, milliy terma jamoamizning Jahon chempionatiga chiqishi butun xalqimiz uchun unutilmas tarixiy bayram va g‘urur tuhfa etgani e’tirof etildi.

«O‘zbekiston — OFKning eng ishonchli va yaqin hamkori»

OFK rahbari Shayx Salmon bin Ibrohim al-Xalifa yurtimizdagi sport infratuzilmasi va tashkilotchilik salohiyatiga yuqori baho berdi:

  • Yuksak saviyadagi musobaqalar: Qit’a futboli yetakchisi O‘zbekiston so‘nggi yillarda yoshlar va ayollar o‘rtasidagi nufuzli Osiyo chempionatlarini benuqson o‘tkazib, o‘zini ishonchli mezbon sifatida namoyon qilganini alohida ta’kidladi;

  • FIFA U-20 Jahon chempionati mezbonligi: OFK prezidenti kelgusi yilda O‘zbekiston va Ozarbayjon yashil maydonlarida birgalikda qabul qilinadigan FIFA U-20 Jahon chempionati ham eng yuqori xalqaro standartlar asosida tashkil etilishiga to‘liq ishonch bildirdi;

  • Kelajak loyihalari: Tomonlar bolalar va o‘smirlar futbolini qo‘llab-quvvatlash, mahalliy mutaxassislar malakasini oshirish hamda birgalikdagi yangi strategik loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldilar.

Mazkur uchrashuv O‘zbekistonning nafaqat qit’ada, balki jahon futboli xaritasidagi nufuzli markazlardan biriga aylanib borayotganini yana bir bor isbotladi.

Osiyo futbol konfederatsiyasiShayx Salmon bin Ibrohim al-XalifaFIFA U-20 Jahon chempionatiQit’a futboli tashkiloti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdiO‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdiBugun 06:45O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?5 oktabr 19:46Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladiOsiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladi5 oktabr 11:51Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar10 avgust 15:35Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildi22 sentabr 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...