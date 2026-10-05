Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladi

·53·Sport
Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK)
  • 2030 yildan boshlab Jahon chempionati va Osiyo kubogi saralashlari o‘rniga Osiyo Millatlar ligasini joriy etadi.
  • Ushbu yangi turnir uchta divizionga bo‘lingan jamoalar o‘rtasida har ikki yilda bir marta o‘tkaziladi va divizionlar o‘rtasida ko‘tarilish hamda quyi ligaga tushib ketish tizimi mavjud.

Osiyo qit’asi milliy terma jamoalari uchun xalqaro musobaqalar tizimida yaqin yillarda tarixiy tub burilish kutilmoqda. Nufuzli ESPN nashri xabariga ko‘ra, Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) 2030 yildan e’tiboran Jahon chempionati hamda Osiyo kubogining an’anaviy saralash bosqichlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadigan yangi turnir — Osiyo Millatlar ligasini rasman joriy etishni rejalashtirmoqda.

O‘tgan yilning dekabrida ilk bor ilgari surilgan ushbu loyiha qit’a futbolidagi o‘rtoqlik uchrashuvlarini keskin kamaytirib, yuqori raqobatli va strategik turnirni shakllantirishni maqsad qilgan. Musobaqa har ikki yilda bir marta tashkil etilib, jamoalar uchta divizionga (darajaga) bo‘linadi:

  • 1-daraja (elita): 18 ta jamoa;

  • 2-daraja: 18 ta jamoa;

  • 3-daraja: 11 ta jamoa.

Shuningdek, divizionlar o‘rtasida ko‘tarilish va quyi ligaga tushib ketish tizimi amal qiladi. Yuqori darajadagi eng yaxshi sakkizta terma jamoa esa Millatlar ligasining bosh kubogi uchun pley-offda kuch sinashadi.

Jahon chempionati yo‘llanmalari qanday taqsimlanadi?

Mundial bilan bog‘liq bo‘lgan ilk Millatlar ligasi bahslarini 2032/2033 yillarda o‘tkazish rejalashtirilmoqda. Mazkur musobaqa orqali Jahon chempionati yo‘llanmalari quyidagi formatda ajratiladi:

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri kvotalar: Birinchi darajada (elita) eng yuqori 1–6-o‘rinlarni band etgan jamoalar to‘g‘ridan to‘g‘ri JCH yo‘llanmasiga ega bo‘ladi;

  • Pley-off imkoniyati: 7–10-pog‘onalarni egallagan milliy terma jamoalar qit’a uchun ajratilgan qolgan 2 ta yo‘llanma uchun o‘zaro pley-off bosqichida bahslashadi;

  • Qit’alararo chiqish: Pley-offda uchinchi o‘rinni egallagan jamoa esa qit’alararo o‘tish (pley-off) o‘yinlariga yo‘l oladi.

Osiyo kubogi 2032 yilga ko‘chirilishi mumkin: 2030 yilgi start

Yangi formatdagi ilk musobaqa esa 2030 yilda aynan Osiyo kubogi bilan bog‘liq holda boshlanadi:

  • Qit’a birinchiligiga yo‘l: Ushbu turnirda 1-darajaning barcha 18 ta jamoasi hamda 2-darajada kuchli oltilikka kirgan termalar Osiyo kubogining final bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l oladi;

  • Taqvimdagi o‘zgarish: Ushbu yangi tizim va saralash mexanizmini moslashtirish maqsadida navbatdagi Osiyo kubogini 2031 yildan 2032 yilga ko‘chirish taklif etilmoqda.

2028 yilgi pilot turnir: Jamoalar qanday saralanadi?

OFK yangi tizimga to‘liq o‘tishdan oldin barcha mexanizmlarni amalda sinab ko‘rish uchun 2028/2029 yillarda sinov tariqasidagi pilot turnirini tashkil etishni rejalashtirmoqda.

Aynan ushbu sinov musobaqasida ko‘rsatilgan natijalar va reyting ballari 2030 yilda rasman start oladigan ilk Osiyo Millatlar ligasida terma jamoalarni darajalar (birinchi, ikkinchi va uchinchi ligalar) bo‘yicha taqsimlashda asosiy mezon bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur islohot O‘zbekiston milliy terma jamoasi va mintaqaning boshqa yetakchilari uchun xalqaro turnirlarga yo‘llanma olishda mutlaqo yangi va mas’uliyatli sharoitni yaratadi.

Osiyo futbol konfederatsiyasiOsiyo Millatlar ligasiJahon chempionatiOsiyo kubogi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Obyedinyonniy Osiyo Millatlar ligasi jahon chempionati saralashini oʻzgartiradiObyedinyonniy Osiyo Millatlar ligasi jahon chempionati saralashini oʻzgartiradiKecha 17:55Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar10 avgust 15:35«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi«1000 ta gol yoki Millatlar ligasi kubogi»: Krishtian Ronaldu bosh maqsadlarini ochiqladi24 sentabr 06:08Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!Bugun Norvegiya va Portugaliya Millatlar ligasi peshqadamligi uchun jang qiladi!27 sentabr 23:01Yamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalariYamaldan dubl, Ispaniyadan yirik g‘alaba: Millatlar ligasida 2-tur natijalari30 sentabr 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi