OFK yilning eng yaxshi futbolchilarini e’lon qildi: Tarixiy rekord va kutilgan g‘olib
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo futbol konfederatsiyasi yilning eng yaxshi futbolchilarini aniqladi, unda Li Kan In va Alirizo Biyronvand nufuzli sovrinlarga loyiq deb topildi.
- Janubiy koreyalik 25 yoshli Li Kan In xorijda to‘p tepayotgan eng yaxshi osiyolik futbolchi nomini ketma-ket ikkinchi marta saqlab qoldi.
- Eronlik 34 yoshli darvozabon Alirizo Biyronvand esa Osiyoning yil futbolchisi deb e’lon qilinib, ushbu sovrinni qo‘lga kiritgan tarixdagi birinchi darvozabon sifatida rekord o‘rnatdi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) yilning eng yaxshi futbolchilari nomini e’lon qildi. Mukofotlar taqsimotida Janubiy Koreya va Eron vakillari alohida e’tiborga sazovor bo‘ldi: Li Kan In ketma-ket ikkinchi yil xorijda to‘p tepayotgan eng yaxshi osiyolik futbolchi deb topilgan bo‘lsa, Alirizo Biyronvand qit’aning nufuzli individual sovrinlaridan biriga ega chiqib, darvozabonlar uchun tarixiy natija qayd etdi.
Li Kan In ketma-ket ikkinchi yil eng yaxshi bo‘ldi
Janubiy Koreya terma jamoasi a’zosi, 25 yoshli Li Kan In xorijda faoliyat olib borayotgan Osiyoning eng yaxshi futbolchisi nomini saqlab qoldi. Bu uning mazkur yo‘nalishdagi sovrinni ketma-ket ikkinchi marta qo‘lga kiritishi bo‘ldi.
Iste’dodli yarimhimoyachi so‘nggi yillarda Yevropa futbolining e’tiborli vakillaridan biriga aylandi. U iyul oyida Parijning «PSJ» klubidan Ispaniyaning «Atletiko» jamoasiga o‘tgan.
Alirizo Biyronvand Osiyoda yil futbolchisi bo‘ldi
Eronlik 34 yoshli darvozabon Alirizo Biyronvand esa Osiyoning yil futbolchisi deb e’lon qilindi. «Traktorsozi» klubi vakili ushbu sovrinni qo‘lga kiritgan tarixdagi birinchi darvozabon sifatida futbol tarixiga kirdi.
Bu natija darvozabonning qit’a futbolining eng yuqori individual e’tiroflaridan biriga erishganini anglatadi. Biyronvandning g‘alabasi nafaqat Eron futboli, balki Osiyo darvozabonlari uchun ham alohida ahamiyatga ega bo‘lgan tarixiy voqea sifatida baholanmoqda.
Sizningcha, Osiyo futbol konfederatsiyasining bu yilgi tanlovi qanchalik adolatli bo‘ldi va kelgusi yili o‘zbekistonlik futbolchilar ham ushbu nominatsiyalarda g‘olib bo‘lish imkoniyatiga egami? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…