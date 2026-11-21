U-17 Osiyo kubogi O‘zbekistonda: 16 ta terma jamoa nomi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2027 yilda O‘zbekistonda o‘tkaziladigan U-17 Osiyo kubogining final bosqichida ishtirok etadigan 16 ta terma jamoa tarkibi aniq bo‘ldi.
- Musobaqada to‘qqizta jamoa to‘g‘ridan to‘g‘ri, qolgan yettitasi esa saralash bahslari orqali yo‘llanmani qo‘lga kiritdi.
- Qirg‘iziston so‘nggi turda g‘alaba qozonganiga qaramay, to‘plar nisbati sababli turnirdan chetda qoldi.
- Mazkur futbol musobaqasi 2027 yilning 13–29 may kunlari yurtimizda bo‘lib o‘tadi.
2027 yilda O‘zbekiston mezbonlik qiladigan o‘smirlar o‘rtasidagi Osiyo kubogining saralash bosqichi yakunlandi. Qit’aning eng kuchli 16 ta yoshlar terma jamoasi final bosqichida ishtirok etish huquqini qo‘lga kiritdi. Ular orasida O‘zbekiston ham bor. Qirg‘iziston esa so‘nggi turda g‘alaba qozonganiga qaramay, to‘plar nisbati sabab musobaqadan chetda qoldi.
U-17 Osiyo kubogining barcha ishtirokchilari ma’lum bo‘ldi
Osiyo futbol konfederatsiyasi 2027 yilda O‘zbekistonda o‘tkaziladigan U-17 Osiyo kubogining final bosqichida ishtirok etadigan terma jamoalarning to‘liq ro‘yxatini e’lon qildi.
Musobaqada jami 16 ta terma jamoa qatnashadi. Ularning to‘qqiztasi Qatarda bo‘lib o‘tayotgan U-17 jahon chempionatida Osiyo qit’asi sharafini himoya qilayotgani sababli Osiyo kubogining final bosqichiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma oldi. Qolgan yettita terma jamoa esa saralash bahslarida o‘z guruhlarida birinchi o‘rinni egallab, musobaqa ishtirokchisiga aylandi.
U-17 Osiyo kubogi-2027 final bosqichi ishtirokchilari:
To‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olgan terma jamoalar:
O‘zbekiston
Avstraliya
Xitoy
Yaponiya
Janubiy Koreya
Qatar
Saudiya Arabistoni
Tojikiston
Vetnam
Saralash bosqichi orqali yo‘llanma olgan terma jamoalar:
Indoneziya
Iroq
Suriya
Eron
Hindiston
Yaman
Livan
Qirg‘iziston g‘alaba qozondi, ammo Osiyo kubogiga chiqolmadi
Saralash bosqichining so‘nggi turida Qirg‘iziston U-17 terma jamoasi Mo‘g‘ulistonni 2:1 hisobida mag‘lub etdi. Biroq ushbu g‘alaba qirg‘iz futbolchilariga final bosqichiga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi.
Qirg‘iziston terma jamoasi to‘plar nisbati bo‘yicha Yamanga imkoniyatni boy berib, musobaqadan chetda qoldi. Yaman esa saralashdagi natijasi tufayli O‘zbekistonda o‘tkaziladigan final bosqichiga yo‘llanma oldi.
Suriya terma jamoasi ham saralashda to‘plar nisbati bo‘yicha BAAdan ustun kelib, 16 ta ishtirokchi qatoriga qo‘shildi.
Osiyo kubogi O‘zbekistonda 2027 yilning may oyida o‘tkaziladi
Ma’lumot uchun, o‘smirlar o‘rtasidagi U-17 Osiyo kubogining final bosqichi 2027 yilning 13–29 may kunlari O‘zbekistonda bo‘lib o‘tadi.
Mezbon O‘zbekiston terma jamoasi musobaqada to‘g‘ridan to‘g‘ri ishtirok etadi. Qit’aning eng iqtidorli yosh futbolchilari ishtirokidagi turnir mamlakatimizda yoshlar futboli uchun muhim xalqaro maydon bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…