AQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdi

·2·O‘zbekiston
AQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Davlat kotibining O‘zbekistonga tashrifi mamlakat tarixida ilk bor sof iqtisodiy manfaatlar, sarmoya va biznes hamkorlikni kengaytirish maqsadiga yo‘naltirilgan.
  • Bu safar oldingi barcha tashriflardan farqli o‘laroq, aniq iqtisodiy loyihalarga qaratilgan bo‘lib, Vashington Markaziy Osiyoga muhim investitsiya maydoni sifatida qarayotganini ko‘rsatadi.

AQSH Davlat kotibining O‘zbekistonga amalga oshirayotgan navbatdagi tashrifi ikki tomonlama diplomatik aloqalar tarixida yangi, burilish yasovchi sahifa ochmoqda.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan buyon AQSH tashqi siyosat mahkamasining 7 nafar rahbari yurtimizga jami 8 marotaba rasmiy safar uyushtirgan bo‘lsa, ularning deyarli barchasi geosiyosiy, harbiy-xavfsizlik va inson huquqlari kabi klassik siyosiy missiyalarga qaratilgan edi. Bu safargi tashrif esa O‘zbekiston tarixida ilk bor sof iqtisodiy manfaatlar, sarmoya va biznes hamkorlikni kengaytirish maqsadiga yo‘naltirilgani bilan tubdan ajralib turadi.

AQSH Davlat kotibi O‘zbekiston tarixida ilk bor biznes missiyasi bilan tashrif buyurdi

Beykerdan Blinkengacha: AQSH Davlat kotiblari nega kelgan edi?

Ortga nazar tashlasak, Vashingtonning yuqori martabali mulozimlari yurtimizga har gal muayyan global va mintaqaviy siyosiy krizislar paytida tashrif buyurganini ko‘rish mumkin:

  • Jeyms Beyker (1992 yil 15–16 fevral, Toshkent va Samarqand): Sobiq Ittifoq parchalangach, yosh mustaqil davlatlar bilan dastlabki diplomatik aloqalarni o‘rnatish, yadroviy xavfsizlik va mintaqaviy barqarorlikni o‘rganish maqsadidagi ilk tanishuv missiyasi edi.

  • Madlen Olbrayt (2000 yil 16–19 aprel, Toshkent, Samarqand va Buxoro): Afg‘onistonda «Tolibon» kuchayib borayotgan va Markaziy Osiyoda diniy ekstremizm xavfi ortgan bir davrda xavfsizlik bo‘yicha muzokaralar olib borilgan.

  • Kolin Pauell (2001 yil 7–8 dekabr, Toshkent): AQSHdagi mashhur 11 sentyabr teraktlari ortidan, Afg‘onistondagi aksilterror operatsiyalari va Xonobod (K2) harbiy bazasi bo‘yicha strategik kelishuvlarni mustahkamlash uchun amalga oshirilgan siyosiy-harbiy tashrif.

  • Hillari Klinton (2010 yil 2 dekabr va 2011 yil 22 oktyabr, Toshkent): Shimoliy ta’minot tarmog‘i (NDN) orqali Afg‘onistonga yuklar tashish, tranzit yo‘nalishlari va xavfsizlik masalalari bosh mavzu bo‘lgan.

  • Jon Kerri (2015 yil 1 noyabr, Samarqand): Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH tashqi ishlar vazirlarining yangi diplomatik platformasi — «C5+1» formatiga aynan Samarqandda rasman asos solingan edi.

  • Mayk Pompeo (2020 yil 2–3 fevral, Toshkent): AQSHning Markaziy Osiyo bo‘yicha yangi strategiyasini taqdim etish, mintaqaviy integratsiyani qo‘llab-quvvatlash va siyosiy islohotlar yuzasidan muloqot o‘tkazilgan.

  • Entoni Blinken (2023 yil 28 fevral – 1 mart, Toshkent): Ukrainadagi urush fonida Rossiyaga qarshi xalqaro sanksiyalarga rioya qilish va mintaqa davlatlarining geosiyosiy muvozanatini saqlashga bag‘ishlangan edi.

Siyosatdan amaliy manfaatga: Yangi paradigmaning mohiyati

Oldingi barcha safarlardan farqli o‘laroq, bu galgi tashrifning asosiy kun tartibi faqat siyosiy bayonotlar emas, balki aniq iqtisodiy loyihalardan iborat:

  • «C5+1» formati va biznes alyans: Vashington endi Markaziy Osiyoga shunchaki geosiyosiy xavfsizlik burchagidan emas, balki muhim investitsiya maydoni sifatida qarayapti;

  • Kritik xomashyo va energetika: AQSH sanoati uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan noyob yer elementlari, raqamli texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya va infratuzilmaga amerikalik sarmoyadorlarni keng jalb etish ko‘zda tutilmoqda;

  • O‘zbekistonning islohotlar samarasi: Bu o‘zgarish O‘zbekiston tashqi siyosatining faqat xavfsizlik kun tartibidan xoli bo‘lib, ochiq iqtisodiy sheriklik va yirik xalqaro biznesni jalb qilish yo‘nalishiga to‘liq o‘tganini namoyish etadi.

Vashington va Toshkent munosabatlaridagi bunday pragmatik qadam mintaqa iqtisodiyotiga to‘g‘ridan to‘g‘ri AQSH sarmoyalari oqimining sezilarli darajada oshishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

AQSH Davlat kotibiC5+1O‘zbekiston-Amerika investsiyonlariMarkaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01Apple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadiApple, Google, Netflix: AQSHning 100 dan ortiq gigantlari O‘zbekistonga sarmoya kiritadi26 sentabr 10:02Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Tantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldiTantanali kutib olindi: Shavkat Mirziyoyev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan keldi13 sentabr 11:12Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...Aholi murojaatlari ortidan 151 nafar mansabdor lavozimidan olindi...14 sentabr 17:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?