Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv

·32·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 oktyabr kuni Amerika Qo‘shma Shtatlari prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish, siyosiy muloqotni mustahkamlash va savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.

Muloqot chog‘ida nafaqat joriy hamkorlik, balki yaqin istiqbolda bo‘lib o‘tadigan yuqori darajadagi muhim tashriflar va tadbirlarga tayyorgarlik ko‘rish jarayoni atroflicha muhokama qilindi.

Marko Rubioning bo‘lajak tashrifi va kun tartibi

Tomonlar ikki tomonlama va ko‘p tomonlama diplomatik aloqalar rejasiga alohida e’tibor qaratdilar:

  • AQSH Davlat kotibining tashrifi: AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga kutilayotgan rasmiy tashrifiga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha fikr almashildi;

  • «S5+1» vazirlar uchrashuvi: Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH o‘rtasidagi an’anaviy muloqot formati bo‘lmish «S5+1» doirasidagi tashqi ishlar vazirlari yig‘ilishining mazmunli kun tartibini shakllantirish ko‘rib chiqildi;

  • Yetakchilar ishtirokidagi tadbirlar: Ikki mamlakat davlat rahbarlari ishtirokida o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan bo‘lajak xalqaro sammitlar va muloqotlar rejasi yuzasidan fikr almashildi.

Biznes va investitsiya: Iqtisodiy kengashning ahamiyati ortmoqda

Muzokaralarda savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklikni yangi amaliy tashabbuslar bilan boyitishga alohida urg‘u berildi:

  • Ikkinchi yig‘ilishga hozirlik: O‘zbekiston – Amerika ishbilarmonlik va investitsiya kengashining bo‘lajak ikkinchi yig‘ilishini yuqori saviyada o‘tkazish bo‘yicha kelishib olindi;

  • Samarali mexanizm: Qisqa vaqt ichida savdo-sotiqni rivojlantirish, to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalarni jalb etish va xususiy sektor tashabbuslarini ilgari surishda ushbu kengash samarali platformaga aylangani qayd etildi;

  • Ustuvor yo‘nalishlar: Tomonlar istiqbolli sohalarda aniq qo‘shma loyihalarni amalga oshirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish muhimligini bildirdilar.

Ushbu muzokaralar O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik izchil rivojlanayotganini va tomonlar o‘zaro manfaatli amaliy natijalarga erishishdan birdek manfaatdor ekanini ko‘rsatdi.

Shavkat MirziyoyevSerjio GorS5+1AQSH Davlat kotibi Marko Rubion
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!Marko Rubio O‘zbekistonga keladi: Samarqandda tarixiy sammit o‘tkaziladi!28 sentabr 18:21Trampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlariTrampdan Shavkat Mirziyoyevga xabar: AQSH maxsus vakili bilan uchrashuv tafsilotlari31 avgust 22:05Toshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqdaToshkentning 4 ta yirik ko‘chasida avtobuslar uchun alohida yo‘l ajratilmoqdaKecha 21:53O‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qaroriO‘zbekistonda peshlavhalar endi reklama hisoblanmaydi — muhim hukumat qaroriKecha 21:45Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarPrezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalarKecha 17:33Qahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildiQahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildiKecha 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?