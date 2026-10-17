Shavkat Mirziyoyev AQSH maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi — muhim diplomatik kelishuv
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16 oktyabr kuni Amerika Qo‘shma Shtatlari prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo‘yicha maxsus vakili Serjio Gorni qabul qildi. Uchrashuvda ikki tomonlama strategik sheriklikni yangi bosqichga olib chiqish, siyosiy muloqotni mustahkamlash va savdo-iqtisodiy aloqalarni jadallashtirish masalalari diqqat markazida bo‘ldi.
Muloqot chog‘ida nafaqat joriy hamkorlik, balki yaqin istiqbolda bo‘lib o‘tadigan yuqori darajadagi muhim tashriflar va tadbirlarga tayyorgarlik ko‘rish jarayoni atroflicha muhokama qilindi.
Marko Rubioning bo‘lajak tashrifi va kun tartibi
Tomonlar ikki tomonlama va ko‘p tomonlama diplomatik aloqalar rejasiga alohida e’tibor qaratdilar:
AQSH Davlat kotibining tashrifi: AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning O‘zbekistonga kutilayotgan rasmiy tashrifiga tayyorgarlik ko‘rish bo‘yicha fikr almashildi;
«S5+1» vazirlar uchrashuvi: Markaziy Osiyo davlatlari va AQSH o‘rtasidagi an’anaviy muloqot formati bo‘lmish «S5+1» doirasidagi tashqi ishlar vazirlari yig‘ilishining mazmunli kun tartibini shakllantirish ko‘rib chiqildi;
Yetakchilar ishtirokidagi tadbirlar: Ikki mamlakat davlat rahbarlari ishtirokida o‘tkazilishi rejalashtirilayotgan bo‘lajak xalqaro sammitlar va muloqotlar rejasi yuzasidan fikr almashildi.
Biznes va investitsiya: Iqtisodiy kengashning ahamiyati ortmoqda
Muzokaralarda savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy sheriklikni yangi amaliy tashabbuslar bilan boyitishga alohida urg‘u berildi:
Ikkinchi yig‘ilishga hozirlik: O‘zbekiston – Amerika ishbilarmonlik va investitsiya kengashining bo‘lajak ikkinchi yig‘ilishini yuqori saviyada o‘tkazish bo‘yicha kelishib olindi;
Samarali mexanizm: Qisqa vaqt ichida savdo-sotiqni rivojlantirish, to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyalarni jalb etish va xususiy sektor tashabbuslarini ilgari surishda ushbu kengash samarali platformaga aylangani qayd etildi;
Ustuvor yo‘nalishlar: Tomonlar istiqbolli sohalarda aniq qo‘shma loyihalarni amalga oshirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirish muhimligini bildirdilar.
Ushbu muzokaralar O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik izchil rivojlanayotganini va tomonlar o‘zaro manfaatli amaliy natijalarga erishishdan birdek manfaatdor ekanini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…