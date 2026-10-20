Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonda jamoat joylarida odob-axloq qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan 2 million so'mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
- Huquqbuzarlarni aniqlashda zamonaviy smart-kameralar va Face ID tizimidan foydalanilmoqda.
- Shaxsi aniqlangan
O‘zbekistonda jamoat joylarida, istirohat bog‘lari hamda xiyobonlarda jamoat tartibi va odob-axloq me’yorlariga rioya qilinishi ustidan nazorat kuchaytirilmoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar va mutasaddi idoralarning ogohlantirishlariga ko‘ra, jamoat joylarida ochiqchasiga ishqiy munosabatda bo‘lgan, axloq chegaralaridan chiqqan fuqarolarga nisbatan jiddiy ma’muriy choralar, jumladan, 2 million so‘mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanilishi mumkin.
Face ID va smart-kameralar qoidabuzarlarni qanday aniqlaydi?
Shahar xiyobonlari, sayilgohlar va ommaviy dam olish maskanlarida o‘rnatilgan zamonaviy kuzatuv kameralari ushbu jarayonda faol ishlatilmoqda:
Avtomatik identifikatsiya: Smart-kameralar va Face ID (yuzni tanish) tizimi yordamida jamoat joylarida nojoiz xatti-harakat sodir etgan hamda odob-axloq qoidalarini buzgan shaxslarning shaxsi soniyalar ichida aniqlanadi;
Ota-onalar bilan birga mahkamaga chaqiruv: Shaxsi tasdiqlangandan so‘ng, ayniqsa yosh huquqbuzarlar o‘z ota-onalari hamrohligida ichki ishlar organlariga chaqiriladi va ular bilan rasmiy surishtiruv hamda profilaktik tushuntirish ishlari olib boriladi.
Qonunchilikda qanday jazo choralari ko‘zda tutilgan?
Jamoat joylarida umume’tirof etilgan odob-axloq qoidalarini mensimaslik va jamiyatga hurmatsizlik ko‘rsatish holatlari O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga binoan malakalanadi:
Ma’muriy jarima: Huquqbuzarlik holati va darajasiga qarab, aybdorlarga nisbatan 2 million so‘mgacha miqdorda jarima solinadi;
Ma’muriy qamoq: Qoidabuzarlik takroriy sodir etilsa yoki jamoat tartibini qo‘pol ravishda buzish bilan davom etsa, shaxsga nisbatan 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Jamoat joylarida nimalarga e’tibor berish kerak?
Huquq-tartibot organlari fuqarolar, xususan, yoshlarni jamoat maskanlarida madaniy dam olish madaniyatiga amal qilishga chaqirmoqda:
Chegaralarni saqlash: Ommaviy joylar, istirohat bog‘lari, metro bekatlari va yoshlar ko‘p yig‘iladigan xiyobonlarda axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan his-tuyg‘u namoyishlaridan tiyilish;
Ma’muriy javobgarlik oqibatlari: Ma’muriy jazoga tortilish kelgusida ta’lim muassasalari va ish joylari uchun noxush huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini yodda tutish lozim.
Izohlar 0
…