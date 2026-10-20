Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)

·38·O‘zbekiston
Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekistonda jamoat joylarida odob-axloq qoidalarini buzgan shaxslarga nisbatan 2 million so'mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin.
  • Huquqbuzarlarni aniqlashda zamonaviy smart-kameralar va Face ID tizimidan foydalanilmoqda.
  • Shaxsi aniqlangan

O‘zbekistonda jamoat joylarida, istirohat bog‘lari hamda xiyobonlarda jamoat tartibi va odob-axloq me’yorlariga rioya qilinishi ustidan nazorat kuchaytirilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan xabarlar va mutasaddi idoralarning ogohlantirishlariga ko‘ra, jamoat joylarida ochiqchasiga ishqiy munosabatda bo‘lgan, axloq chegaralaridan chiqqan fuqarolarga nisbatan jiddiy ma’muriy choralar, jumladan, 2 million so‘mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanilishi mumkin.

Face ID va smart-kameralar qoidabuzarlarni qanday aniqlaydi?

Shahar xiyobonlari, sayilgohlar va ommaviy dam olish maskanlarida o‘rnatilgan zamonaviy kuzatuv kameralari ushbu jarayonda faol ishlatilmoqda:

  • Avtomatik identifikatsiya: Smart-kameralar va Face ID (yuzni tanish) tizimi yordamida jamoat joylarida nojoiz xatti-harakat sodir etgan hamda odob-axloq qoidalarini buzgan shaxslarning shaxsi soniyalar ichida aniqlanadi;

  • Ota-onalar bilan birga mahkamaga chaqiruv: Shaxsi tasdiqlangandan so‘ng, ayniqsa yosh huquqbuzarlar o‘z ota-onalari hamrohligida ichki ishlar organlariga chaqiriladi va ular bilan rasmiy surishtiruv hamda profilaktik tushuntirish ishlari olib boriladi.

Qonunchilikda qanday jazo choralari ko‘zda tutilgan?

Jamoat joylarida umume’tirof etilgan odob-axloq qoidalarini mensimaslik va jamiyatga hurmatsizlik ko‘rsatish holatlari O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga binoan malakalanadi:

  • Ma’muriy jarima: Huquqbuzarlik holati va darajasiga qarab, aybdorlarga nisbatan 2 million so‘mgacha miqdorda jarima solinadi;

  • Ma’muriy qamoq: Qoidabuzarlik takroriy sodir etilsa yoki jamoat tartibini qo‘pol ravishda buzish bilan davom etsa, shaxsga nisbatan 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.

Jamoat joylarida nimalarga e’tibor berish kerak?

Huquq-tartibot organlari fuqarolar, xususan, yoshlarni jamoat maskanlarida madaniy dam olish madaniyatiga amal qilishga chaqirmoqda:

  • Chegaralarni saqlash: Ommaviy joylar, istirohat bog‘lari, metro bekatlari va yoshlar ko‘p yig‘iladigan xiyobonlarda axloq me’yorlariga to‘g‘ri kelmaydigan his-tuyg‘u namoyishlaridan tiyilish;

  • Ma’muriy javobgarlik oqibatlari: Ma’muriy jazoga tortilish kelgusida ta’lim muassasalari va ish joylari uchun noxush huquqiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkinligini yodda tutish lozim.

O‘zbekiston RespublikasiFace IDSmart-kameralarMahkamalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirishMaktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirishKecha 22:36Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)10 oktabr 18:52Toshkent metrosida 10 ming dollar topildiToshkent metrosida 10 ming dollar topildi8 oktabr 14:27Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiEndi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi7 oktabr 20:27Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinEndilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin7 oktabr 15:462 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh12 sentabr 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?