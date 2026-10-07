Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.

·45·Jamiyat
Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.

O‘zbekistonda jamoat joylarida odob-axloq qoidalarini buzish yoki atrofdagilar ko‘z o‘ngida ochiq shahvoniy harakatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ma’muriy choralar ko‘rilishi mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, bunday holatlarni aniqlashda kuzatuv kameralaridan foydalanish, jumladan, Face ID tizimi orqali qoidabuzarlarni aniqlash amaliyoti qo‘llaniladi. Shundan so‘ng tegishli shaxslar ota-onasi bilan birga tuman ichki ishlar bo‘limiga chaqirilishi mumkin.

Qoidabuzarlik holatiga qarab, fuqarolarga nisbatan jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin.

Mutasaddilar bunday choralar jamoat joylarida tartibni saqlash, fuqarolarning osoyishtaligini ta’minlash hamda odob-axloq qoidalariga rioya etilishini kuchaytirishga qaratilganini bildirgan.

O‘zbekistonFace IDTuman ichki ishlar bo‘limima’muriy qamoq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh12 sentabr 16:30Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiAprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandi3 iyun 13:14«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi«O‘lim jazosi berish”: Alisher Qodirov bolalar qotili va vahshiylarga oliy jazo talab qildi27 sentabr 20:10Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)Avtobusda bepul yurishga qarshi yangi tartib kuchga kirdi (video)9 sentabr 19:35O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!O‘zbekistonda dahshatli raqamlar: 4 yilda 14 yoshgacha bo‘lgan 445 nafar bola zo‘rlangan!30 sentabr 08:51Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi