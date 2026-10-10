Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vetnamning Nyachang shahrida sayyoh ayolning iPhone'ini o‘g‘irlagan jinoyatchi, qurilmani Face ID tufayli ishlatolmagach, uni blokdan chiqarish uchun ertasi kuni yana jabrlanuvchining yoniga qaytgan.
- Ushbu g‘ayrioddiy hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi, chunki jinoyatchi telefonni ochish maqsadida ayolning yuziga tutgan.
Vetnamning eng mashhur sayyohlik shaharlaridan biri bo‘lgan Nyachangda kriminal olam tarixida kam uchraydigan, ham kulgili, ham hayratlanarli jinoyat yuz berdi. Chet ellik sayyoh ayolning qimmatbaho iPhone smartfonini o‘g‘irlab ketgan jinoyatchi qurilmani ishlata olmagach, ertasi kuni uni blokdan chiqarish uchun yana jabrlanuvchining yoniga qaytib keldi.
Apple kompaniyasining mukammal xavfsizlik tizimiga duch kelgan o‘g‘rining bu harakati va voqea tafsilotlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Face ID to‘sig‘i va ikkinchi «hujum»
G‘ayrioddiy o‘g‘rilik tafsilotlari quyidagicha rivoj topgan:
Birinchi o‘g‘rilik: Jinoyatchi dam olish maskanida sayyoh ayolning e’tiborsizligidan foydalanib, uning qo‘lidan iPhone smartfonini chaqqonlik bilan o‘g‘irlab, qochib ketgan;
Parol va Face ID muammosi: O‘g‘irlangan smartfonda Face ID (yuzni tanish tizimi) faollashtirilgani sababli, jinoyatchi uni na sota olgan va na ichidagi ma’lumotlarni ocha olgan;
Kutilmagan qaytish: Ertasi kuni o‘g‘ri jabrlanuvchi ayolni yana o‘sha hududda topib, to‘g‘ri uning yoniga kelgan va telefon ekranini Face ID orqali blokdan yechish maqsadida bir soniyada ayolning yuziga tutgan hamda qurilma ochilishi bilan yana ko‘zdan g‘oyib bo‘lgan.
Nyachangda jinoyatchilik to‘lqini: Sayyohlar jiddiy ogohlantirilmoqda
Ushbu hodisa Nyachang kurortida xavfsizlik darajasi pasayib borayotganini yana bir bor ko‘rsatdi:
Hamyon, telefon va skuterlar nishonda: Shaharga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlar oxirgi vaqtlarda ko‘chalarda hamyonlarni tortib olish, telefonlarni yulib ketish va ijaraga olingan skuterlarni o‘g‘irlash holatlari keskin ko‘payib ketganidan shikoyat qilmoqda;
Mahalliy politsiyaning choralari: Tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda mahalliy tartib posbonlari plyajlar va aholi gavjum joylarda gumonlanuvchilarni qo‘lga olish bo‘yicha reydlarni kuchaytirgani ko‘zga tashlanmoqda;
Sayyohlar uchun tavsiya: Ekspertlar Vetnamning yirik turizm markazlarida dam olayotgan sayohatchilarga gavjum ko‘chalarda qimmatbaho gadjetlarni ochiq ko‘tarib yurmaslikni va ikki bosqichli parol tizimlarini doimo yoqib qo‘yishni eslatmoqda.
Izohlar 0
…