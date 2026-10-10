Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)

·73·Dunyo
Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vetnamning Nyachang shahrida sayyoh ayolning iPhone'ini o‘g‘irlagan jinoyatchi, qurilmani Face ID tufayli ishlatolmagach, uni blokdan chiqarish uchun ertasi kuni yana jabrlanuvchining yoniga qaytgan.
  • Ushbu g‘ayrioddiy hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi, chunki jinoyatchi telefonni ochish maqsadida ayolning yuziga tutgan.

Vetnamning eng mashhur sayyohlik shaharlaridan biri bo‘lgan Nyachangda kriminal olam tarixida kam uchraydigan, ham kulgili, ham hayratlanarli jinoyat yuz berdi. Chet ellik sayyoh ayolning qimmatbaho iPhone smartfonini o‘g‘irlab ketgan jinoyatchi qurilmani ishlata olmagach, ertasi kuni uni blokdan chiqarish uchun yana jabrlanuvchining yoniga qaytib keldi.

Apple kompaniyasining mukammal xavfsizlik tizimiga duch kelgan o‘g‘rining bu harakati va voqea tafsilotlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Face ID to‘sig‘i va ikkinchi «hujum»

G‘ayrioddiy o‘g‘rilik tafsilotlari quyidagicha rivoj topgan:

  • Birinchi o‘g‘rilik: Jinoyatchi dam olish maskanida sayyoh ayolning e’tiborsizligidan foydalanib, uning qo‘lidan iPhone smartfonini chaqqonlik bilan o‘g‘irlab, qochib ketgan;

  • Parol va Face ID muammosi: O‘g‘irlangan smartfonda Face ID (yuzni tanish tizimi) faollashtirilgani sababli, jinoyatchi uni na sota olgan va na ichidagi ma’lumotlarni ocha olgan;

  • Kutilmagan qaytish: Ertasi kuni o‘g‘ri jabrlanuvchi ayolni yana o‘sha hududda topib, to‘g‘ri uning yoniga kelgan va telefon ekranini Face ID orqali blokdan yechish maqsadida bir soniyada ayolning yuziga tutgan hamda qurilma ochilishi bilan yana ko‘zdan g‘oyib bo‘lgan.

Nyachangda jinoyatchilik to‘lqini: Sayyohlar jiddiy ogohlantirilmoqda

Ushbu hodisa Nyachang kurortida xavfsizlik darajasi pasayib borayotganini yana bir bor ko‘rsatdi:

  • Hamyon, telefon va skuterlar nishonda: Shaharga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlar oxirgi vaqtlarda ko‘chalarda hamyonlarni tortib olish, telefonlarni yulib ketish va ijaraga olingan skuterlarni o‘g‘irlash holatlari keskin ko‘payib ketganidan shikoyat qilmoqda;

  • Mahalliy politsiyaning choralari: Tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda mahalliy tartib posbonlari plyajlar va aholi gavjum joylarda gumonlanuvchilarni qo‘lga olish bo‘yicha reydlarni kuchaytirgani ko‘zga tashlanmoqda;

  • Sayyohlar uchun tavsiya: Ekspertlar Vetnamning yirik turizm markazlarida dam olayotgan sayohatchilarga gavjum ko‘chalarda qimmatbaho gadjetlarni ochiq ko‘tarib yurmaslikni va ikki bosqichli parol tizimlarini doimo yoqib qo‘yishni eslatmoqda.

NyachangAppleFace IDiPhone
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklarida yangi nuqson aniqlandiiPhone 18 Pro va Pro Max dinamiklarida yangi nuqson aniqlandi1 oktabr 09:21Apple kompaniyasining ilk buklanuvchi iPhone smartfoni bozorga chiqadiApple kompaniyasining ilk buklanuvchi iPhone smartfoni bozorga chiqadi30 sentabr 12:54Yaponiya smartfon bozorida narxlar oshishi ikkilamchi savdoni kuchaytirmoqdaYaponiya smartfon bozorida narxlar oshishi ikkilamchi savdoni kuchaytirmoqda30 sentabr 00:55Apple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdiApple xavfsizlik xavfi tufayli eski operatsion tizimlarni yangilashga chaqirdi29 sentabr 18:29Toshkent metrosida 10 ming dollar topildiToshkent metrosida 10 ming dollar topildi8 oktabr 14:27Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiEndi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi7 oktabr 20:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi