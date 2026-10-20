Maktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahri maktablarida o‘quvchilarning davomatini nazorat qilish uchun Face ID va smart-kameralarga asoslangan raqamli tizim joriy etildi.
- Ushbu texnologiya dars qoldirgan o‘quvchilarning ota-onalariga avtomatik SMS-xabarnomalar yuborish imkonini beradi.
- Farzandining ta’lim olishiga mas’uliyatsizlik qilgan va sababsiz dars qoldirilishiga yo‘l qo‘ygan ota-onalarga nisbatan 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanilishi mumkin.
Toshkent shahridagi umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning darsga qatnashishi va kunlik davomatini nazorat qilish bo‘yicha sun’iy intellekt hamda raqamli texnologiyalarga asoslangan qat’iy tizim joriy etilmoqda.
Tarqalayotgan rasmiy va norasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, maktablarda o‘rnatilgan zamonaviy smart-kameralar hamda Face ID (yuzni tanish) tizimi orqali dars qoldirgan yoki maktabdan ruxsatsiz chiqib ketgan o‘quvchilarning ota-onalariga avtomatik ravishda jarimalar va ogohlantirishlar yuborilishi boshlandi. Mazkur yangilik poytaxtlik ota-onalar o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Smart-kameralar va Face ID qanday ishlaydi?
Poytaxt maktablarida yo‘lga qo‘yilgan yangi raqamli monitoring quyidagi tartibda faoliyat yuritmoqda:
Avtomatik ro‘yxatga olish: O‘quvchi maktab binosiga kirgan va undan chiqqan vaqt maxsus Face ID tizimi orqali soniyasigacha bazada qayd etiladi;
SMS-ogohlantirish: Agar bola maktabga umuman kelmasa yoki dars vaqtida binoni tark etib, qayta kirmasa, tizim avtomatik tarzda ota-onaning telefon raqamiga maxsus SMS-xabarnoma yo‘llaydi;
Sababsiz qoldirilgan soatlar: Uzrli sabablarsiz (shifokor ma’lumotnomasi yoki rasmiy arizasiz) muntazam dars qoldirish holatlari to‘g‘ridan to‘g‘ri huquqiy choralar ko‘rish uchun asos bo‘ladi.
6,6 million so‘mgacha jarima: Qonunchilikda nima deyilgan?
Xabarlarda qayd etilishicha, farzandining maktabga borishini ta’minlamagan va ularning ta’lim olishiga mas’uliyatsizlik bilan yondashgan ota-onalarga nisbatan jiddiy moliyaviy sanksiyalar qo‘llanishi mumkin:
Moliyaviy jazo ko‘lami: Ayrim holatlarda sababsiz qoldirilgan dars kunlari soniga qarab, jarima miqdori 6,6 million so‘mgacha yetishi mumkinligi ta’kidlanmoqda;
Huquqiy asos: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga binoan, bolalarni tarbiyalash va ularga ta’lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bazaviy hisoblash miqdorining tegishli barobarlarida jarima solishga sabab bo‘ladi (qayta sodir etilsa, jazo choralari yanada keskinlashadi).
Ota-onalar diqqatiga: Muammolarning oldini olish uchun nima qilish kerak?
Maktab ma’muriyatlari va soha mutasaddilari ota-onalarni farzandlarining ta’limiga yanada mas’uliyatli bo‘lishga chaqirmoqda:
Kunlik nazorat: Farzandning maktabga o‘z vaqtida yetib borganini va dars jadvalini muntazam tekshirib borish;
Maktab bilan aloqa: Bola betob bo‘lib qolganda yoki biror uzrli sabab bilan darsga qatnasha olmagan holatda, sinf rahbarini darhol ogohlantirish va tegishli tibbiy hujjatlarni taqdim etish;
Kontaktlarni yangilash: Elektron kundalik va maktab bazasida ko‘rsatilgan telefon raqamlari to‘g‘riligini tekshirib, kelayotgan rasmiy SMS-xabarlarni e’tiborsiz qoldirmaslik lozim.
Izohlar 0
…