Maktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirish

·59·Jamiyat
Maktabga kelmadimi — katta jarima: Toshkentda ota-onalar uchun kutilmagan ogohlantirish
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahri maktablarida o‘quvchilarning davomatini nazorat qilish uchun Face ID va smart-kameralarga asoslangan raqamli tizim joriy etildi.
  • Ushbu texnologiya dars qoldirgan o‘quvchilarning ota-onalariga avtomatik SMS-xabarnomalar yuborish imkonini beradi.
  • Farzandining ta’lim olishiga mas’uliyatsizlik qilgan va sababsiz dars qoldirilishiga yo‘l qo‘ygan ota-onalarga nisbatan 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanilishi mumkin.

Toshkent shahridagi umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning darsga qatnashishi va kunlik davomatini nazorat qilish bo‘yicha sun’iy intellekt hamda raqamli texnologiyalarga asoslangan qat’iy tizim joriy etilmoqda.

Tarqalayotgan rasmiy va norasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, maktablarda o‘rnatilgan zamonaviy smart-kameralar hamda Face ID (yuzni tanish) tizimi orqali dars qoldirgan yoki maktabdan ruxsatsiz chiqib ketgan o‘quvchilarning ota-onalariga avtomatik ravishda jarimalar va ogohlantirishlar yuborilishi boshlandi. Mazkur yangilik poytaxtlik ota-onalar o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Smart-kameralar va Face ID qanday ishlaydi?

Poytaxt maktablarida yo‘lga qo‘yilgan yangi raqamli monitoring quyidagi tartibda faoliyat yuritmoqda:

  • Avtomatik ro‘yxatga olish: O‘quvchi maktab binosiga kirgan va undan chiqqan vaqt maxsus Face ID tizimi orqali soniyasigacha bazada qayd etiladi;

  • SMS-ogohlantirish: Agar bola maktabga umuman kelmasa yoki dars vaqtida binoni tark etib, qayta kirmasa, tizim avtomatik tarzda ota-onaning telefon raqamiga maxsus SMS-xabarnoma yo‘llaydi;

  • Sababsiz qoldirilgan soatlar: Uzrli sabablarsiz (shifokor ma’lumotnomasi yoki rasmiy arizasiz) muntazam dars qoldirish holatlari to‘g‘ridan to‘g‘ri huquqiy choralar ko‘rish uchun asos bo‘ladi.

6,6 million so‘mgacha jarima: Qonunchilikda nima deyilgan?

Xabarlarda qayd etilishicha, farzandining maktabga borishini ta’minlamagan va ularning ta’lim olishiga mas’uliyatsizlik bilan yondashgan ota-onalarga nisbatan jiddiy moliyaviy sanksiyalar qo‘llanishi mumkin:

  • Moliyaviy jazo ko‘lami: Ayrim holatlarda sababsiz qoldirilgan dars kunlari soniga qarab, jarima miqdori 6,6 million so‘mgacha yetishi mumkinligi ta’kidlanmoqda;

  • Huquqiy asos: O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga binoan, bolalarni tarbiyalash va ularga ta’lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik bazaviy hisoblash miqdorining tegishli barobarlarida jarima solishga sabab bo‘ladi (qayta sodir etilsa, jazo choralari yanada keskinlashadi).

Ota-onalar diqqatiga: Muammolarning oldini olish uchun nima qilish kerak?

Maktab ma’muriyatlari va soha mutasaddilari ota-onalarni farzandlarining ta’limiga yanada mas’uliyatli bo‘lishga chaqirmoqda:

  • Kunlik nazorat: Farzandning maktabga o‘z vaqtida yetib borganini va dars jadvalini muntazam tekshirib borish;

  • Maktab bilan aloqa: Bola betob bo‘lib qolganda yoki biror uzrli sabab bilan darsga qatnasha olmagan holatda, sinf rahbarini darhol ogohlantirish va tegishli tibbiy hujjatlarni taqdim etish;

  • Kontaktlarni yangilash: Elektron kundalik va maktab bazasida ko‘rsatilgan telefon raqamlari to‘g‘riligini tekshirib, kelayotgan rasmiy SMS-xabarlarni e’tiborsiz qoldirmaslik lozim.

ToshkentSmart-kameralarFace IDTa’lim nazorati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)Jamoat joylarida ishqiy munosabatlar uchun qanday jazo choralari qo‘llanadi? (video)Kecha 22:57Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)Vetnamda sodir bo‘lgan "g‘aroyib" o‘g‘rilik tarmoqni larzaga soldi (video)10 oktabr 18:52Toshkent metrosida 10 ming dollar topildiToshkent metrosida 10 ming dollar topildi8 oktabr 14:27Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiEndi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadi7 oktabr 20:27Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinEndilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin7 oktabr 15:462 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh12 sentabr 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)
Namangandagi bog‘chada 5 yoshli qiz bilan bog‘liq yangi tafsilotlar: qizaloqning onasi bilan suhbat (video)