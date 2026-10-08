Toshkent metrosida 10 ming dollar topildi

·1·O‘zbekiston
Toshkent metrosida 10 ming dollar topildi

Toshkent metropolitenida xodim tomonidan topib olingan 10 ming AQSH dollari o‘z egasiga qaytarildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi Transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta’minlash departamenti xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Qozog‘iston fuqarosi avtomobil sotib olish maqsadida Toshkentning Sergeli tumaniga kelgan. U Olmazor metro bekatidan Sergeli tomon yo‘l olgan vaqtida sumkasidan 10 ming dollar tushib qolganini sezmagan.

Fuqaro avtomobil bozoriga yetib borgach, pullari yo‘qolganini payqagan. Shu orada metroning xavfsizlik xizmati xodimi vagonda qolib ketgan pullarni topib olgan.

Shundan so‘ng pul egasini aniqlash uchun tekshiruv ishlari olib borilgan. Xodimlar Face ID tizimi orqali fuqaroni aniqlab, 10 ming dollarni to‘liq holda unga qaytargan.

Pul egasi metro va ichki ishlar xodimlariga minnatdorlik bildirgan. U pullarining halol yo‘l bilan o‘zinikiga qaytganidan mamnunligini aytgan.

Toshkent metropoliteniIchki ishlar vazirligiFace IDSergeli tumani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiEndi jamoat joylaridagi nojo‘ya harakatlar uchun jazo choralari kuchayadiKecha 20:27Endilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinEndilikda jamoat joylarida nojo‘ya harakat qilgan juftliklarga qamoq jazosi qo‘llanishi mumkinKecha 15:462 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh12 sentabr 16:30Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiAprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandi3 iyun 13:14Talabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdiTalabalar darsga qaytdi: Toshkent metrosida yo‘lovchilar soni 228 mingdan oshdi15 sentabr 00:47Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildi13 iyul 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari