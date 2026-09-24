O‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdi
O‘zbekistonda ekologik madaniyatni yangi bosqichga olib chiquvchi va chiqindilarni saralashni daromad manbaiga aylantiruvchi inqilobiy loyiha amaliyotga tatbiq etila boshladi. Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan mamlakatimizning aholi gavjum hududlarida plastik va shisha idishlarni qabul qilib, evaziga har bir idish uchun 150 so‘mdan pul to‘laydigan maxsus «fandomat» qurilmalari o‘rnatilmoqda. Endilikda fuqarolar ishlatilgan bo‘sh idishlarni chiqindiga uloqtirmasdan, ushbu zamonaviy avtomatlarga topshirishlari va yig‘ilgan mablag‘ni o‘z elektron hamyonlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘tkazib olishlari mumkin.
Shuningdek, tizim foydalanuvchilarga ushbu to‘lovlarni ezgu xayriya tadbirlariga yo‘naltirish yoki yashil makon loyihalari doirasida ko‘chat va daraxt ekish tashabbuslarini moliyalashtirish imkoniyatini ham taqdim etadi. Maxsus sensorli skanerlar va konveyer tasmasi bilan jihozlangan qurilma idishning hajmi va turini avtomatik ravishda aniqlab, ichki bo‘lmaga qabul qiladi hamda ekrandagi QR-kod orqali Click tizimi bilan to‘liq sinxronlashadi. Mas’ullarning ma’lum qilishicha, mazkur sinov loyihasi muvaffaqiyatli yakunlanib, o‘zini oqlasa, bunday smart-fandomatlar respublikamizning barcha hududlari, yirik savdo markazlari, metro bekatlari va istirohat bog‘lari bo‘ylab bosqichma-bosqich ko‘paytiriladi.
Xo‘sh, idish topshirib pul ishlash mexanizmi qanday ishlaydi, QR-kod yordamida hamyonni to‘ldirish qanchalik qulay va nega bunday texnologiyalar shaharlarni plastik chiqindilardan tozalashda eng kuchli qurol hisoblanadi?
«150 so‘mlik to‘lov, Click integratsiyasi va xayriya»: Fandomat loyihasining 5 ta asosiy nuqtasi
Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan ishga tushirilgan yangi tizimning muhim jihatlari:
Har bir idish uchun to‘lov: Aholi topshirgan har bir plastik yoki shisha idish uchun 150 so‘m miqdorida to‘lov belgilandi;
Click va elektron hamyon integratsiyasi: Yig‘ilgan mablag‘lar ekrandagi maxsus QR-kodni skanerlash orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri shaxsiy mobil hamyonga o‘tkaziladi;
Xayriya va «Yashil makon» imkoniyati: Foydalanuvchilar istasa, to‘plangan pulni ko‘chat ekish va ekologik xayriya aksiyalariga sarflashlari mumkin;
Aqlli skanerlash va avtomatlashtirish: Avtomat ichiga o‘rnatilgan kamera va sensorlar idish turini zudlik bilan tanib oladi va saralaydi;
Butun respublika bo‘ylab kengayish rejasi: Pilot bosqichi samara bersa, avtomatlar tarmog‘i barcha viloyatlarning aholi gavjum nuqtalariga o‘rnatiladi.
Chiqindi yig‘ish evolyutsiyasi: Oddiy axlat qutilari va yangi smart-fandomatlar taqqosi
Ekologik infratuzilmadagi yangilanishlar va ularning afzalliklari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Odatiy chiqindi qutilari va poligonlar
Yangi o‘rnatilayotgan smart-fandomatlar JPGЕshyo 1
Fuqaro uchun moliyaviy foyda
Hech qanday moliyaviy rag‘bat yo‘q
Har bir idish uchun kafolatlangan to‘lov (150 so‘mdan)
Chiqindini qabul qilish tizimi
Aralash va nazoratsiz tashlash
Sensorli tasma, avtomatik skanerlash va saralash
Raqamli to‘lov texnologiyasi
Mavjud emas
Click tizimi, mobil ilova va QR-kod orqali kontaktsiz to‘lov
Ijtimoiy va xayriya tanlovi
Faqat chiqindiga chiqarish
To‘plangan mablag‘ni daraxt ekish va xayriyaga yo‘naltirish
Ekologik va tozalik ta’siri
Atrof-muhitning ifloslanishi va chirish
100% qayta ishlashga ketadigan toza xomashyo zanjiri
Aholi qamrovi va istiqboli
Mahalliy chiqindixonalar
Savdo markazlari va gavjum joylardan boshlab butun mamlakatga
Ekologik va texnologik ekspertiza: Nega fandomatlar chiqindi muammosini tubdan hal qiladi?
Ekologlar, iqtisodchilar va IT-mutaxassislarning xulosalari:
«Pul motivatsiyasi»ning kuchi: Odamlarni shunchaki «chiqindini saralang» deb targ‘ib qilishdan ko‘ra, har bir idish evaziga aniq pul yoki bonus to‘lash dunyo tajribasida (masalan, Germaniyaning Pfand tizimi) 90 foizdan ortiq samara bergan; 150 so‘mlik rag‘bat bolalar va yoshlarda tozalik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi;
Maishiy plastikdan xalos bo‘lish: Ko‘chalarda va tabiat qo‘ynida eng ko‘p to‘planib, yuzlab yillar davomida chirimaydigan asosiy xavf — bu baklajka va plastik idishlardir; fandomatlar bunday xomashyolarni qayta ishlash korxonalariga toza holda yetkazib beruvchi to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘prik bo‘ladi;
To‘liq fintex integratsiyasi: Avtomatlarning Click mobil ilovasi bilan bog‘lanishi naqd pulsiz, gigiyenik va xavfsiz operatsiyani ta’minlaydi; foydalanuvchi telefon ekranida o‘z balansi va topshirgan idishlari statistikasini ko‘rib boradi;
«Yashil makon»ga amaliy ko‘mak: To‘plangan mablag‘ni daraxt ekish tashabbuslariga o‘tkazish imkoni fuqarolarga chiqindi orqali yurtni obod qilishda shaxsiy hissa qo‘shish tuyg‘usini bag‘ishlaydi.
Chiqindilarni boshqarish agentligining mazkur smart-loyihasi O‘zbekiston shaharlarini toza, yashil va innovatsion texnologiyalarga asoslangan sivilizatsiyalashgan muhitga aylantirish yo‘lidagi ulkan qadamdir.
Sizningcha, plastik va shisha idishlarni fandomatlarga topshirish aholi orasida ommalasha oladimi? Har bir idish uchun 150 so‘mlik to‘lov aholi faolligini oshirish uchun yetarlimi yoki bu narxni yanada oshirish kerakmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahrimiz ekologiyasi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu yangilikni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…