O‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdi

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdi

O‘zbekistonda ekologik madaniyatni yangi bosqichga olib chiquvchi va chiqindilarni saralashni daromad manbaiga aylantiruvchi inqilobiy loyiha amaliyotga tatbiq etila boshladi. Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan mamlakatimizning aholi gavjum hududlarida plastik va shisha idishlarni qabul qilib, evaziga har bir idish uchun 150 so‘mdan pul to‘laydigan maxsus «fandomat» qurilmalari o‘rnatilmoqda. Endilikda fuqarolar ishlatilgan bo‘sh idishlarni chiqindiga uloqtirmasdan, ushbu zamonaviy avtomatlarga topshirishlari va yig‘ilgan mablag‘ni o‘z elektron hamyonlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘tkazib olishlari mumkin.

Shuningdek, tizim foydalanuvchilarga ushbu to‘lovlarni ezgu xayriya tadbirlariga yo‘naltirish yoki yashil makon loyihalari doirasida ko‘chat va daraxt ekish tashabbuslarini moliyalashtirish imkoniyatini ham taqdim etadi. Maxsus sensorli skanerlar va konveyer tasmasi bilan jihozlangan qurilma idishning hajmi va turini avtomatik ravishda aniqlab, ichki bo‘lmaga qabul qiladi hamda ekrandagi QR-kod orqali Click tizimi bilan to‘liq sinxronlashadi. Mas’ullarning ma’lum qilishicha, mazkur sinov loyihasi muvaffaqiyatli yakunlanib, o‘zini oqlasa, bunday smart-fandomatlar respublikamizning barcha hududlari, yirik savdo markazlari, metro bekatlari va istirohat bog‘lari bo‘ylab bosqichma-bosqich ko‘paytiriladi.

Xo‘sh, idish topshirib pul ishlash mexanizmi qanday ishlaydi, QR-kod yordamida hamyonni to‘ldirish qanchalik qulay va nega bunday texnologiyalar shaharlarni plastik chiqindilardan tozalashda eng kuchli qurol hisoblanadi?

«150 so‘mlik to‘lov, Click integratsiyasi va xayriya»: Fandomat loyihasining 5 ta asosiy nuqtasi

Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan ishga tushirilgan yangi tizimning muhim jihatlari:

  • Har bir idish uchun to‘lov: Aholi topshirgan har bir plastik yoki shisha idish uchun 150 so‘m miqdorida to‘lov belgilandi;

  • Click va elektron hamyon integratsiyasi: Yig‘ilgan mablag‘lar ekrandagi maxsus QR-kodni skanerlash orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri shaxsiy mobil hamyonga o‘tkaziladi;

  • Xayriya va «Yashil makon» imkoniyati: Foydalanuvchilar istasa, to‘plangan pulni ko‘chat ekish va ekologik xayriya aksiyalariga sarflashlari mumkin;

  • Aqlli skanerlash va avtomatlashtirish: Avtomat ichiga o‘rnatilgan kamera va sensorlar idish turini zudlik bilan tanib oladi va saralaydi;

  • Butun respublika bo‘ylab kengayish rejasi: Pilot bosqichi samara bersa, avtomatlar tarmog‘i barcha viloyatlarning aholi gavjum nuqtalariga o‘rnatiladi.

O‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdi

Chiqindi yig‘ish evolyutsiyasi: Oddiy axlat qutilari va yangi smart-fandomatlar taqqosi

Ekologik infratuzilmadagi yangilanishlar va ularning afzalliklari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Odatiy chiqindi qutilari va poligonlar

Yangi o‘rnatilayotgan smart-fandomatlar JPGЕshyo 1

Fuqaro uchun moliyaviy foyda

Hech qanday moliyaviy rag‘bat yo‘q

Har bir idish uchun kafolatlangan to‘lov (150 so‘mdan)

Chiqindini qabul qilish tizimi

Aralash va nazoratsiz tashlash

Sensorli tasma, avtomatik skanerlash va saralash

Raqamli to‘lov texnologiyasi

Mavjud emas

Click tizimi, mobil ilova va QR-kod orqali kontaktsiz to‘lov

Ijtimoiy va xayriya tanlovi

Faqat chiqindiga chiqarish

To‘plangan mablag‘ni daraxt ekish va xayriyaga yo‘naltirish

Ekologik va tozalik ta’siri

Atrof-muhitning ifloslanishi va chirish

100% qayta ishlashga ketadigan toza xomashyo zanjiri

Aholi qamrovi va istiqboli

Mahalliy chiqindixonalar

Savdo markazlari va gavjum joylardan boshlab butun mamlakatga

O‘zbekistonda plastik va shisha idishlar uchun pul to‘laydigan fandomatlar ishga tushdi

Ekologik va texnologik ekspertiza: Nega fandomatlar chiqindi muammosini tubdan hal qiladi?

Ekologlar, iqtisodchilar va IT-mutaxassislarning xulosalari:

  • «Pul motivatsiyasi»ning kuchi: Odamlarni shunchaki «chiqindini saralang» deb targ‘ib qilishdan ko‘ra, har bir idish evaziga aniq pul yoki bonus to‘lash dunyo tajribasida (masalan, Germaniyaning Pfand tizimi) 90 foizdan ortiq samara bergan; 150 so‘mlik rag‘bat bolalar va yoshlarda tozalik madaniyatini shakllantirishga yordam beradi;

  • Maishiy plastikdan xalos bo‘lish: Ko‘chalarda va tabiat qo‘ynida eng ko‘p to‘planib, yuzlab yillar davomida chirimaydigan asosiy xavf — bu baklajka va plastik idishlardir; fandomatlar bunday xomashyolarni qayta ishlash korxonalariga toza holda yetkazib beruvchi to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘prik bo‘ladi;

  • To‘liq fintex integratsiyasi: Avtomatlarning Click mobil ilovasi bilan bog‘lanishi naqd pulsiz, gigiyenik va xavfsiz operatsiyani ta’minlaydi; foydalanuvchi telefon ekranida o‘z balansi va topshirgan idishlari statistikasini ko‘rib boradi;

  • «Yashil makon»ga amaliy ko‘mak: To‘plangan mablag‘ni daraxt ekish tashabbuslariga o‘tkazish imkoni fuqarolarga chiqindi orqali yurtni obod qilishda shaxsiy hissa qo‘shish tuyg‘usini bag‘ishlaydi.

Chiqindilarni boshqarish agentligining mazkur smart-loyihasi O‘zbekiston shaharlarini toza, yashil va innovatsion texnologiyalarga asoslangan sivilizatsiyalashgan muhitga aylantirish yo‘lidagi ulkan qadamdir.

Sizningcha, plastik va shisha idishlarni fandomatlarga topshirish aholi orasida ommalasha oladimi? Har bir idish uchun 150 so‘mlik to‘lov aholi faolligini oshirish uchun yetarlimi yoki bu narxni yanada oshirish kerakmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahrimiz ekologiyasi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu yangilikni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Chiqindilarni boshqarish agentligiFandomatClick tizimiYashil makon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadiO‘zbekistonda baliq ovlash tartibi raqamlashtiriladi: endi joylar oldindan bron qilinadi22 sentabr 21:481 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladiBugun 08:23Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadi3 sentabr 09:14O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)O‘zbekistonda butilkalarni pulga almashtiruvchi "Fandomat"lar paydo bo‘lgani aytilmoqda (video)12 avgust 16:28Toshkent metropolitenida yangi yo‘nalish va shisha to‘siqlar o‘rnatiladiToshkent metropolitenida yangi yo‘nalish va shisha to‘siqlar o‘rnatiladi14 may 17:10Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydi12 sentabr 08:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari