O‘zbekistonda qaysi millat vakillari ko‘p?
Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining asosiy qismini o‘zbeklar tashkil etadi. Mamlakatda 34 million 901,3 ming nafar o‘zbek yashaydi. Bu umumiy aholining 89,4 foiziga teng.
O‘zbekistonda istiqomat qiluvchi millatlar orasida soni jihatidan tojiklar ikkinchi o‘rinda. Ularning soni 1 million 276,9 ming nafar yoki aholining 3,3 foizini tashkil qiladi. Bu raqamlar Milliy statistika qo‘mitasining matbuot anjumanida ma’lum qilingan, deb xabar berdi UZ24.uz muxbiri.
Mamlakat aholisining milliy tarkibidagi boshqa millatlar ulushi quyidagicha:
• O‘zbeklar — 34 million 901,3 ming nafar (89,4 foiz);
• Tojiklar — 1 million 276,9 ming nafar (3,3 foiz);
• Qoraqalpoqlar — 841,4 ming nafar (2,2 foiz);
• Qozoqlar — 707,3 ming nafar (1,8 foiz);
• Ruslar — 606,5 ming nafar (1,6 foiz);
• Qirg‘izlar — 219,1 ming nafar (0,6 foiz);
• Turkmanlar — 194,8 ming nafar (0,5 foiz);
• Boshqa millat vakillari — 300 ming nafar (0,8 foiz).
Shunday qilib, keltirilgan statistikada o‘zbeklar eng katta ulushni egallagan, ulardan keyin esa tojiklar qayd etilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…