O‘zbekiston U-20 murosasiz o‘yinda Venesuela yoshlari bilan durang o‘ynadi

1 daqiqa o'qish50
O‘zbekiston U-20 murosasiz o‘yinda Venesuela yoshlari bilan durang o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi Venesuela tengqurlariga qarshi o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida 2:2 hisobida durang qayd etdi.
  • O‘zbekiston safida Davron To‘laganov 56-daqiqada, Shorahim Shorahmedov esa 64-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
  • Bosh murabbiy mazkur bahs davomida futbolchilarning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish maqsadida tarkibda qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.

O‘zbekiston U-20 yoshlar milliy jamoasi navbatdagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi. Venesuelaning U-20 terma jamoasiga qarshi kechgan murosasiz va shiddatli bahsda g‘olib nomi aniqlanmadi — 2:2.

Gollarga boy ikkinchi taym va irodali harakatlar

Qiziqarli va kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv davomida vakillarimiz maydonda o‘z xarakterini ko‘rsatib, muhim gollarga mualliflik qilishdi. O‘zbekiston yoshlari safida faol harakat qilgan Davron To‘laganov (56-daqiqa) hamda Shorahim Shorahmedov (64-daqiqa) raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirishga va oldinga chiqib olishga muvaffaq bo‘lishdi.

Uchrashuv tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Maqom

Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi

Hisob

O‘zbekiston U-20 — Venesuela U-20 — 2:2

Gollar mualliflari

Davron To‘laganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64')

Asosiy tarkib darvozaboni

Nematillo Rustamjonov (21)

Maydonga tushgan asosiy tarkib va zaxira imkoniyatlari

Bosh murabbiy mazkur bahsda futbolchilarning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazib, qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.

O‘zbekiston U-20 asosiy tarkibi: 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulug‘bek Maratov, 13. Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron To‘laganov.

Zaxiradan maydonga tushishga tayyor futbolchilar: Yusufxonov, Musohonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.

Uchrashuv yosh futbolchilarimiz uchun xalqaro maydonlarda tajriba to‘plash va kelgusi rasmiy turnirlarga tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim bosqich bo‘lib xizmat qildi.

Sizningcha, O‘zbekiston U-20 terma jamoasining kelajakdagi rasmiy musobaqalardagi imkoniyatlari qanday baholanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari