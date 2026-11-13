O‘zbekiston U-20 murosasiz o‘yinda Venesuela yoshlari bilan durang o‘ynadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U-20 yoshlar terma jamoasi Venesuela tengqurlariga qarshi o‘tkazilgan xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida 2:2 hisobida durang qayd etdi.
- O‘zbekiston safida Davron To‘laganov 56-daqiqada, Shorahim Shorahmedov esa 64-daqiqada raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
- Bosh murabbiy mazkur bahs davomida futbolchilarning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish maqsadida tarkibda qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
O‘zbekiston U-20 yoshlar milliy jamoasi navbatdagi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi. Venesuelaning U-20 terma jamoasiga qarshi kechgan murosasiz va shiddatli bahsda g‘olib nomi aniqlanmadi — 2:2.
Gollarga boy ikkinchi taym va irodali harakatlar
Qiziqarli va kurashlarga boy o‘tgan uchrashuv davomida vakillarimiz maydonda o‘z xarakterini ko‘rsatib, muhim gollarga mualliflik qilishdi. O‘zbekiston yoshlari safida faol harakat qilgan Davron To‘laganov (56-daqiqa) hamda Shorahim Shorahmedov (64-daqiqa) raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni tenglashtirishga va oldinga chiqib olishga muvaffaq bo‘lishdi.
Uchrashuv tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Maqom
Xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvi
Hisob
O‘zbekiston U-20 — Venesuela U-20 — 2:2
Gollar mualliflari
Davron To‘laganov (56'), Shorahim Shorahmedov (64')
Asosiy tarkib darvozaboni
Nematillo Rustamjonov (21)
Maydonga tushgan asosiy tarkib va zaxira imkoniyatlari
Bosh murabbiy mazkur bahsda futbolchilarning imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazib, qator o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
O‘zbekiston U-20 asosiy tarkibi: 21. Nematillo Rustamjonov, 2. Shorahim Shorahmedov, 4. Behruz Kopaysinov, 6. Diyor Ermanov, 7. Quvonch Abrayev, 11. Ulug‘bek Maratov, 13. Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 14. Behruz Abdusattorov, 17. Quvonishbek Saydaliyev, 19. Muhammadali Dilshodbekov, 22. Davron To‘laganov.
Zaxiradan maydonga tushishga tayyor futbolchilar: Yusufxonov, Musohonov, Mahmudjonov, Najmiddinov, Soliyev, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bohodirhonov, Yusupov, Quvanishbayev, Abdurasulov.
Uchrashuv yosh futbolchilarimiz uchun xalqaro maydonlarda tajriba to‘plash va kelgusi rasmiy turnirlarga tayyorgarlik ko‘rish yo‘lida muhim bosqich bo‘lib xizmat qildi.
Sizningcha, O‘zbekiston U-20 terma jamoasining kelajakdagi rasmiy musobaqalardagi imkoniyatlari qanday baholanadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…