Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi

·50·O‘zbekiston
Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi

Toshkentdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bayrami arafasida fidokorona mehnati va yuksak yutuqlari bilan mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shgan bir guruh yurtdoshlarimizga davlat mukofotlarini topshirishga bag‘ishlangan tantanali marosim bo‘lib o‘tdi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev yig‘ilganlarni va ularning timsolida butun xalqimizni eng ulug‘ va eng aziz bayram — istiqlolning 35 yillik to‘yi bilan samimiy muborakbod etdi.

«35 yil — ko‘lami va natijalari bilan asrga tatigulik davr»

Davlat rahbari ortda qolgan tarixiy bosqichni sarhisob qilar ekan, amalga oshirilgan islohotlar ko‘lamiga alohida urg‘u berdi:

«35 yil — tarix uchun juda qisqa davr. Lekin ortda qolayotgan yillar o‘zining ko‘lami, yutuq va natijalari bilan asrga tatigulik davr bo‘ldi, desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu ulkan o‘zgarishlarning haqiqiy muallifi va ijodkori — bizning fidoyi, mehnatkash va olijanob xalqimizdir!», — dedi Prezident.

Mustaqillikning asl qadr-qimmati va kuch-qudrati

Prezident o‘z nutqida mamlakatning har bir sohasida mehnat qilayotgan kasb egalarining jamiyat hayotidagi o‘rnini alohida e’tirof etdi:

  • Fermer va shifokorlar: Mustaqillik qadri dalalarda rizq-ro‘z yaratayotgan dehqonlar, farzandlarga ta’lim-tarbiya berayotgan fidoyi ustozlar hamda inson hayotini asrayotgan tibbiyot xodimlarining fidokorona mehnatida;

  • Olimlar va tadbirkorlar: Ilm-fanga yangi kashfiyotlar olib kirayotgan olimlar, zamonaviy sanoat korxonalari qurayotgan tadbirkorlar va yurtni obod qilayotgan bunyodkor quruvchilar hissasida;

  • Madaniyat, sport va davlat xizmati: Millat dovrug‘ini dunyoga tanitayotgan sportchi va san’atkorlar, islohotlar samarasini har bir xonadonga yetkazayotgan davlat xizmatchilari faoliyatida;

  • Mahalla va osoyishtalik posbonlari: El orasida hamjihatlikni mustahkamlayotgan nuroniylar hamda Vatan tinchligini kechayu kunduz qo‘riqlayotgan harbiylar va huquq-tartibot organlarining jasoratida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.

Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi

«Yangi O‘zbekistonning bosh natijasi — o‘z kuchiga ishongan fuqarodir»

Shavkat Mirziyoyev mamlakatning yangi taraqqiyot bosqichidagi bosh yutug‘i moddiy ko‘rsatkichlardan tashqari, jamiyat ongining o‘zgarishida ekanini ta’kidladi:

«Bir so‘z bilan aytganda, Yangi O‘zbekistonning eng katta natijasi — bu o‘zgargan inson, o‘z kuchiga qat’iy ishongan fuqaro, ertangi kunga daxldorligini chuqur his qilayotgan jamiyatdir!»

Marosim yakunida davlat rahbari inson qadri ulug‘langan, adolat va taraqqiyot bosh mezon bo‘lgan Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida butun xalq bilan birgalikda dadil qadam tashlanayotganini bildirdi hamda mukofotlangan vatandoshlarga yuksak ehtirom ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Bugun, 18:441 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadiBugun, 16:02Davlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiDavlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiBugun, 15:10Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinEndi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinBugun, 14:33Prezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiPrezident ishtirokida davlat mukofotlarini topshirish marosimi boshlandiBugun, 14:06O‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinO‘zbekistonda mahkumlarga onlayn xarid qilishga ruxsat berilishi mumkinBugun, 12:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi