Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi
Toshkentdagi «Ko‘ksaroy» qarorgohida O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bayrami arafasida fidokorona mehnati va yuksak yutuqlari bilan mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shgan bir guruh yurtdoshlarimizga davlat mukofotlarini topshirishga bag‘ishlangan tantanali marosim bo‘lib o‘tdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev yig‘ilganlarni va ularning timsolida butun xalqimizni eng ulug‘ va eng aziz bayram — istiqlolning 35 yillik to‘yi bilan samimiy muborakbod etdi.
«35 yil — ko‘lami va natijalari bilan asrga tatigulik davr»
Davlat rahbari ortda qolgan tarixiy bosqichni sarhisob qilar ekan, amalga oshirilgan islohotlar ko‘lamiga alohida urg‘u berdi:
«35 yil — tarix uchun juda qisqa davr. Lekin ortda qolayotgan yillar o‘zining ko‘lami, yutuq va natijalari bilan asrga tatigulik davr bo‘ldi, desak, aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu ulkan o‘zgarishlarning haqiqiy muallifi va ijodkori — bizning fidoyi, mehnatkash va olijanob xalqimizdir!», — dedi Prezident.
Mustaqillikning asl qadr-qimmati va kuch-qudrati
Prezident o‘z nutqida mamlakatning har bir sohasida mehnat qilayotgan kasb egalarining jamiyat hayotidagi o‘rnini alohida e’tirof etdi:
Fermer va shifokorlar: Mustaqillik qadri dalalarda rizq-ro‘z yaratayotgan dehqonlar, farzandlarga ta’lim-tarbiya berayotgan fidoyi ustozlar hamda inson hayotini asrayotgan tibbiyot xodimlarining fidokorona mehnatida;
Olimlar va tadbirkorlar: Ilm-fanga yangi kashfiyotlar olib kirayotgan olimlar, zamonaviy sanoat korxonalari qurayotgan tadbirkorlar va yurtni obod qilayotgan bunyodkor quruvchilar hissasida;
Madaniyat, sport va davlat xizmati: Millat dovrug‘ini dunyoga tanitayotgan sportchi va san’atkorlar, islohotlar samarasini har bir xonadonga yetkazayotgan davlat xizmatchilari faoliyatida;
Mahalla va osoyishtalik posbonlari: El orasida hamjihatlikni mustahkamlayotgan nuroniylar hamda Vatan tinchligini kechayu kunduz qo‘riqlayotgan harbiylar va huquq-tartibot organlarining jasoratida yaqqol namoyon bo‘lmoqda.
«Yangi O‘zbekistonning bosh natijasi — o‘z kuchiga ishongan fuqarodir»
Shavkat Mirziyoyev mamlakatning yangi taraqqiyot bosqichidagi bosh yutug‘i moddiy ko‘rsatkichlardan tashqari, jamiyat ongining o‘zgarishida ekanini ta’kidladi:
«Bir so‘z bilan aytganda, Yangi O‘zbekistonning eng katta natijasi — bu o‘zgargan inson, o‘z kuchiga qat’iy ishongan fuqaro, ertangi kunga daxldorligini chuqur his qilayotgan jamiyatdir!»
Marosim yakunida davlat rahbari inson qadri ulug‘langan, adolat va taraqqiyot bosh mezon bo‘lgan Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida butun xalq bilan birgalikda dadil qadam tashlanayotganini bildirdi hamda mukofotlangan vatandoshlarga yuksak ehtirom ko‘rsatdi.
…