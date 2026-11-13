Portugaliya milliy jamoasi Ronalduga hurmat ko‘rsatish uchun qanday tashabbusga qo‘l urdi?

1 daqiqa o'qish52
Portugaliya milliy jamoasi Ronalduga hurmat ko‘rsatish uchun qanday tashabbusga qo‘l urdi?

Portugaliya milliy jamoasi o‘z tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri, xalqaro faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronalduga hurmat ko‘rsatish maqsadida o‘ziga xos va ta’sirli tashabbusni amalga oshirishga qaror qildi.

Daniyaga qarshi o‘yindagi maxsus 7-raqam

A Bola nashrining xabar berishicha, portugaliyalik futbolchilar UYEFA Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi o‘tkaziladigan uy uchrashuvida maydonga aynan 7-raqamli futbolkalarda tushishadi. Bu orqali jamoa a’zolari yaqinda milliy jamoa bilan xayrlashgan afsonaviy hujumchiga o‘z cheksiz minnatdorchiligini bildirmoqchi.

Mazkur muhim qaror Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa, milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush hamda jamoa sardorlari Bernardu Silva, Ruben Diash va Brunu Fernandesh ishtirokidagi maxsus yig‘ilishda qabul qilingan.

Tashabbus tafsilotlari

Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Asosiy sabab

Krishtianu Ronalduning milliy jamoadagi faoliyatini yakunlagani

Maxsus harakat

Daniyaga qarshi o‘yinda barchaning 7-raqamda harakat qilishi

Ishtirokchilar

Federatsiya rahbariyati, bosh murabbiy va sardorlar

Navbatdagi bahslar

Noyabr oyidagi tanaffus: Daniya va Uelsga qarshi o‘yinlar

Oldindagi muhim bahslar

Eslatib o‘tamiz, Portugaliya terma jamoasi noyabr oyidagi xalqaro tanaffus doirasida Daniya va Uels terma jamoalariga qarshi bahslarda ishtirok etadi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan Daniyaga qarshi muhim bahs 15 noyabr kuniga belgilangan.

Sizningcha, Portugaliya terma jamoasining Ronaldu sharafiga qilayotgan bunday ehtiromi jamoaga qo‘shimcha ruhiy kuch bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari