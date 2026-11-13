Portugaliya milliy jamoasi Ronalduga hurmat ko‘rsatish uchun qanday tashabbusga qo‘l urdi?
Portugaliya milliy jamoasi o‘z tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri, xalqaro faoliyatini yakunlagan Krishtianu Ronalduga hurmat ko‘rsatish maqsadida o‘ziga xos va ta’sirli tashabbusni amalga oshirishga qaror qildi.
Daniyaga qarshi o‘yindagi maxsus 7-raqam
A Bola nashrining xabar berishicha, portugaliyalik futbolchilar UYEFA Millatlar ligasi doirasida Daniyaga qarshi o‘tkaziladigan uy uchrashuvida maydonga aynan 7-raqamli futbolkalarda tushishadi. Bu orqali jamoa a’zolari yaqinda milliy jamoa bilan xayrlashgan afsonaviy hujumchiga o‘z cheksiz minnatdorchiligini bildirmoqchi.
Mazkur muhim qaror Portugaliya futbol federatsiyasi prezidenti Pedru Proensa, milliy jamoa bosh murabbiyi Jorje Jezush hamda jamoa sardorlari Bernardu Silva, Ruben Diash va Brunu Fernandesh ishtirokidagi maxsus yig‘ilishda qabul qilingan.
Tashabbus tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Asosiy sabab
Krishtianu Ronalduning milliy jamoadagi faoliyatini yakunlagani
Maxsus harakat
Daniyaga qarshi o‘yinda barchaning 7-raqamda harakat qilishi
Ishtirokchilar
Federatsiya rahbariyati, bosh murabbiy va sardorlar
Navbatdagi bahslar
Noyabr oyidagi tanaffus: Daniya va Uelsga qarshi o‘yinlar
Oldindagi muhim bahslar
Eslatib o‘tamiz, Portugaliya terma jamoasi noyabr oyidagi xalqaro tanaffus doirasida Daniya va Uels terma jamoalariga qarshi bahslarda ishtirok etadi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutayotgan Daniyaga qarshi muhim bahs 15 noyabr kuniga belgilangan.
Sizningcha, Portugaliya terma jamoasining Ronaldu sharafiga qilayotgan bunday ehtiromi jamoaga qo‘shimcha ruhiy kuch bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…