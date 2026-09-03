O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...
O‘zbekiston taraqqiyotining yaqin istiqboldagi bosh yo‘nalishlari va ustuvor maqsadlari aniqlab olindi. Davlat rahbari tomonidan ta’lim, tibbiyot, raqamli iqtisodiyot, suv resurslari va xalqaro hamkorlikni tubdan o‘zgartirishga qaratilgan 7 ta asosiy milliy dastur e’lon qilindi. Ushbu keng qamrovli tashabbuslar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish hamda aholi turmush sifatini oshirishni nazarda tutadi.
1. Ta’lim va inson kapitali: Xalqaro standartlar sari
Milliy kelajakni belgilab beruvchi sohada quyidagi marralar belgilandi:
100% maktabgacha qamrov: 6 yoshli barcha bolalarni maktabga tayyorlov guruhlariga to‘liq qamrab olish ta’minlanadi;
O‘qitishning yangi bosqichi: Maktab va texnikumlarda ilg‘or xalqaro ta’lim standartlari keng joriy etiladi, kasb-hunarga o‘qitish ko‘lami esa 1 million nafar fuqaroga yetkaziladi;
Oliy ta’lim nufuzi: Respublikaning kamida 10 ta oliy ta’lim muassasasini nufuzli jahonning TOP-1000 reytingiga olib chiqish rejalashtirilgan.
2. Sog‘liqni saqlash: YAIMning 5 foizi tibbiyotga
Sog‘lom millat konsepsiyasini moliyaviy jihatdan kafolatlash:
Moliyalashtirishni oshirish: Sohaga ajratiladigan davlat xarajatlarini besh yil ichida YAIMning 5 foiziga qadar yetkazish;
Tibbiy sug‘urta va innovatsiyalar: Kasalliklarning oldini olish (profilaktika), majburiy tibbiy sug‘urta, farmatsevtika va ilg‘or biotexnologiyalarni rivojlantirish;
Xalqaro tibbiyot: Mamlakatga dunyoning kamida 5 ta yetakchi xorijiy klinika va shifoxona tarmoqlarini jalb qilish.
3. Iqtisodiyot va texnologiyalar: $300 milliardlik YAIM va sun’iy intellekt
Global raqobatbardoshlikni ta’minlovchi moliyaviy va texnologik maqsadlar:
Investitsiyalar oqimi: Kelgusi 10 yil ichida milliy iqtisodiyotga 450 milliard dollar miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy sarmoyalarni jalb qilish;
2030 yil chegarasi: 2030 yilga borib yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmini 300 milliard dollarga, aholi jon boshiga daromadni esa 10 ming dollardan oshirish;
Sanoat va startaplar: Sanoat tarmoqlarida 2 millionta yuqori maoshli ish o‘rni yaratish, venchur kapitali, sun’iy intellekt (AI) va raqamli ekotizimlarni rivojlantirish.
4. Suv va ekologiya: Resurslarni to‘liq asrash
Iqlim inqiroziga qarshi qat’iy choralar:
100% suv tejovchi tizimlar: Barcha qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarida suvni tejovchi zamonaviy sug‘orish texnologiyalariga to‘liq o‘tiladi;
Yashil shaharlar: Shahar va aholi punktlaridagi ko‘kalamzorlashtirish darajasi kamida 30 foizga yetkaziladi.
5. Adolat va qonun ustuvorligi
Fuqarolar ishonchini mustahkamlash va xavfsizlikni ta’minlash:
Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini kuchaytirish va inson huquqlari himoyasini kafolatlash;
Yashirin (soyadagi) iqtisodiyot, kiberjinoyatchilik, narkotik vositalarning noqonuniy aylanmasi va odam savdosiga qarshi murosasiz kurash olib borish.
6. Mahalla — tashabbuslar markazi
Davlat dasturlari bevosita fuqarolar xohish-irodasi bilan bog‘lanadi:
Tuman va shahar budjetlari, infratuzilma xarajatlari hamda mahalliy loyihalar to‘g‘ridan to‘g‘ri mahallalarning talabi va aholining hayotiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tasdiqlanadi.
7. Ko‘p vektorli diplomatiya va global hamkorlik
Tashqi siyosatdagi ochiqlik va sheriklik ko‘lami kengayadi:
Markaziy Osiyo, MDH, Yevropa Ittifoqi, AQSH, Osiyo va arab davlatlari bilan strategik aloqalar mustahkamlanadi;
Afrika va Lotin Amerikasi mintaqalari bilan yangi iqtisodiy va diplomatik aloqalar faollashtiriladi (bugungi kunda O‘zbekiston qariyb 170 ta davlat bilan rasmiy diplomatik munosabatlar o‘rnatgan).
E’lon qilingan mazkur 7 ta milliy dastur davlatning barcha bo‘g‘inlari faoliyatini yagona maqsad — aholi farovonligi va barqaror rivojlanish sari safarbar etishga xizmat qiladi.
Sizningcha, O‘zbekistonning strategik yutuqlarini ta’minlashda mazkur 7 yo‘nalishdan qay biri eng muhim hisoblanadi? 2030 yilgacha YAIMni 300 milliard dollarga yetkazish rejasiga qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…