O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...

O‘zbekiston taraqqiyotining yaqin istiqboldagi bosh yo‘nalishlari va ustuvor maqsadlari aniqlab olindi. Davlat rahbari tomonidan ta’lim, tibbiyot, raqamli iqtisodiyot, suv resurslari va xalqaro hamkorlikni tubdan o‘zgartirishga qaratilgan 7 ta asosiy milliy dastur e’lon qilindi. Ushbu keng qamrovli tashabbuslar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini yangi bosqichga olib chiqish hamda aholi turmush sifatini oshirishni nazarda tutadi.

1. Ta’lim va inson kapitali: Xalqaro standartlar sari

Milliy kelajakni belgilab beruvchi sohada quyidagi marralar belgilandi:

  • 100% maktabgacha qamrov: 6 yoshli barcha bolalarni maktabga tayyorlov guruhlariga to‘liq qamrab olish ta’minlanadi;

  • O‘qitishning yangi bosqichi: Maktab va texnikumlarda ilg‘or xalqaro ta’lim standartlari keng joriy etiladi, kasb-hunarga o‘qitish ko‘lami esa 1 million nafar fuqaroga yetkaziladi;

  • Oliy ta’lim nufuzi: Respublikaning kamida 10 ta oliy ta’lim muassasasini nufuzli jahonning TOP-1000 reytingiga olib chiqish rejalashtirilgan.

2. Sog‘liqni saqlash: YAIMning 5 foizi tibbiyotga

Sog‘lom millat konsepsiyasini moliyaviy jihatdan kafolatlash:

  • Moliyalashtirishni oshirish: Sohaga ajratiladigan davlat xarajatlarini besh yil ichida YAIMning 5 foiziga qadar yetkazish;

  • Tibbiy sug‘urta va innovatsiyalar: Kasalliklarning oldini olish (profilaktika), majburiy tibbiy sug‘urta, farmatsevtika va ilg‘or biotexnologiyalarni rivojlantirish;

  • Xalqaro tibbiyot: Mamlakatga dunyoning kamida 5 ta yetakchi xorijiy klinika va shifoxona tarmoqlarini jalb qilish.

3. Iqtisodiyot va texnologiyalar: $300 milliardlik YAIM va sun’iy intellekt

Global raqobatbardoshlikni ta’minlovchi moliyaviy va texnologik maqsadlar:

  • Investitsiyalar oqimi: Kelgusi 10 yil ichida milliy iqtisodiyotga 450 milliard dollar miqdorida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy sarmoyalarni jalb qilish;

  • 2030 yil chegarasi: 2030 yilga borib yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmini 300 milliard dollarga, aholi jon boshiga daromadni esa 10 ming dollardan oshirish;

  • Sanoat va startaplar: Sanoat tarmoqlarida 2 millionta yuqori maoshli ish o‘rni yaratish, venchur kapitali, sun’iy intellekt (AI) va raqamli ekotizimlarni rivojlantirish.

4. Suv va ekologiya: Resurslarni to‘liq asrash

Iqlim inqiroziga qarshi qat’iy choralar:

  • 100% suv tejovchi tizimlar: Barcha qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarida suvni tejovchi zamonaviy sug‘orish texnologiyalariga to‘liq o‘tiladi;

  • Yashil shaharlar: Shahar va aholi punktlaridagi ko‘kalamzorlashtirish darajasi kamida 30 foizga yetkaziladi.

5. Adolat va qonun ustuvorligi

Fuqarolar ishonchini mustahkamlash va xavfsizlikni ta’minlash:

  • Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini kuchaytirish va inson huquqlari himoyasini kafolatlash;

  • Yashirin (soyadagi) iqtisodiyot, kiberjinoyatchilik, narkotik vositalarning noqonuniy aylanmasi va odam savdosiga qarshi murosasiz kurash olib borish.

6. Mahalla — tashabbuslar markazi

Davlat dasturlari bevosita fuqarolar xohish-irodasi bilan bog‘lanadi:

  • Tuman va shahar budjetlari, infratuzilma xarajatlari hamda mahalliy loyihalar to‘g‘ridan to‘g‘ri mahallalarning talabi va aholining hayotiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda tasdiqlanadi.

7. Ko‘p vektorli diplomatiya va global hamkorlik

Tashqi siyosatdagi ochiqlik va sheriklik ko‘lami kengayadi:

  • Markaziy Osiyo, MDH, Yevropa Ittifoqi, AQSH, Osiyo va arab davlatlari bilan strategik aloqalar mustahkamlanadi;

  • Afrika va Lotin Amerikasi mintaqalari bilan yangi iqtisodiy va diplomatik aloqalar faollashtiriladi (bugungi kunda O‘zbekiston qariyb 170 ta davlat bilan rasmiy diplomatik munosabatlar o‘rnatgan).

E’lon qilingan mazkur 7 ta milliy dastur davlatning barcha bo‘g‘inlari faoliyatini yagona maqsad — aholi farovonligi va barqaror rivojlanish sari safarbar etishga xizmat qiladi.

Sizningcha, O‘zbekistonning strategik yutuqlarini ta’minlashda mazkur 7 yo‘nalishdan qay biri eng muhim hisoblanadi? 2030 yilgacha YAIMni 300 milliard dollarga yetkazish rejasiga qanday baho berasiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBankka borishga chek qo‘yildi: Ba’zi nafaqalar endi «Baraka» ijtimoiy kartasiga avtomatik tushadiBugun, 09:14Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Yakka tartibdagi sarguzashtlar uchun eng yaxshi yo‘nalishlar: O‘zbekiston nechanchi o‘rinda?Bugun, 08:58Tarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiTarixiy lahza: Modi Mirziyoyevga Sindarovning qo‘lyozma blankasini sovg‘a qildiKecha, 23:16Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini yod etdi (foto)Kecha, 15:03O‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkinO‘zbekistondagi mehmonxonalar haqida endi onlayn ma’lumot olish mumkin01.09, 21:04«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi«Zamin» sayti tahririyati barcha yurtdoshlarimizni Mustaqillikning 35 yilligi bilan qutlaydi01.09, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi