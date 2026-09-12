8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi

·3·O‘zbekiston
8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi

Poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 30 yillik tarixga ega Qichqiriq mahallasi bugun nafaqat Toshkent, balki butun mamlakat uchun zamonaviy shaharsozlik va qulay ekologik muhitning yangi milliy etaloniga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu hududda amalga oshirilgan keng ko‘lamli obodonlashtirish ishlari, aholi uchun yaratilgan inqilobiy infratuzilma va ta’lim maskanlari bilan shaxsan tanishdi. Mahalliy budjetdan yo‘naltirilgan 71,4 milliard so‘mlik mablag‘ evaziga 1 ming 416 ta xonadonda yashovchi 5 ming 400 dan ziyod aholining hayoti tubdan o‘zgardi. Eng hayratlanarlisi, mahallada 2,4 kilometrlik so‘lim suvbo‘yi ekosayilgohi barpo etilib, O‘zbekistonda birinchilardan bo‘lib atigi ikkita mashina o‘rnida 16 ta avtomobilni sig‘diruvchi 8 qavatli vertikal lift-parkovka ishga tushirildi. Xo‘sh, Qichqiriq kanali bo‘yida yana qanday mo‘jizalar yaratildi, 441-bog‘chadagi tuz xonasi qanday ishlaydi va mahallada kambag‘allikni qisqartirish qanday yo‘lga qo‘yildi?

2,4 km sayilgoh, charxpalak va favvoralar: Qichqiriq kanali qirg‘og‘ining yangi hayoti

Amalga oshirilgan loyihalar natijasida soy bo‘yi hududi aholi va sayyohlarning sevimli maskaniga aylandi:

  • 2,4 kilometrlik suvbo‘yi ekosayilgohi: Ilgari qarovsiz bo‘lgan kanal bo‘yi 2,4 km uzunlikdagi tunu-kun yoritilgan, xavfsiz va shinam dam olish maskaniga aylantirildi;

  • 12,4 kilometr piyodalar yo‘lagi: Aholi va yoshlarning sayr qilishi hamda sog‘lom turmush tarzini ta’minlash uchun 12,4 km uzunlikda sifatli piyodalar yo‘lagi yotqizildi;

  • Charxpalak, shiyponlar va muhtasham ayvon: Suv havzasi uzra muhtasham ayvon, 14 ta milliy shiypon, rang-barang favvoralar hamda tabiat bilan uyg‘unlashgan charxpalak qad rostladi;

  • 6,5 mingta daraxt va yashil belbog‘: Hududga 6,5 mingga yaqin manzarali hamda mevali daraxtlar ekilib, zamonaviy «yashil» mikroiqlim shakllantirildi;

  • Sport va madaniyat markazlari: Yoshlar uchun 12 ta vorkaut maydonchasi, 3 ta futbol stadioni, yangi kutubxonalar va katta jamoatchilik tadbirlari uchun shinam amfiteatr qurib bitkazildi.

8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi

Respublikada ilk bor: 8 qavatli lift-avtoturargoh qanday ishlaydi?

Mahallada tirbandlik va joy tanqisligini bartaraf etish bo‘yicha mutlaqo yangi texnologiya sinovdan o‘tdi:

  • Ikkita mashina joyida 16 ta avtomobil: Yer resurslarini tejash maqsadida 8 qavatli minorali avtoturargoh o‘rnatildi — u odatiy holatda atigi bir juft mashina sig‘adigan kichik joyda 16 ta avtomobilni saqlash imkonini beradi;

  • Lift prinsipida to‘liq avtomatlashtirilgan: Avtomobil kirgach, markaziy lift tizimi transportni qabul qilib, uni avtomatik ravishda o‘ng va chap qavatlardagi bo‘sh katakchalarga joylashtiradi;

  • Poytaxt hovlilari uchun namuna: Ushbu tajriba Toshkentning boshqa ko‘p qavatli mavzelarida ham mashinalarning yo‘laklar va yashil maydonlarga to‘xtab qolishi muammosini hal qilish uchun asosiy yechim bo‘ladi.

8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi

Aholi bandligi va xotin-qizlar hunarmandchiligi: «Usta-shogird» maktabi

Mahalla faqat chiroyli ko‘chalardan emas, balki daromadli aholidan iborat bo‘lishi zarurligi amalda isbotlandi:

  • 47 ta biznes subyekti va 61 ta yangi ish o‘rni: Hududda tadbirkorlik rivojlanib, qisqa vaqt ichida yangi ish joylari yaratildi;

  • Gulnora G‘oyipovaning tashabbusi: Mahalla fuqarosi kulolchilik to‘garagi va to‘quvchilik sexini tashkil etib, hududdagi ishsiz xotin-qizlar va yoshlarni «Usta-shogird» an’anasi asosida kasb-hunarga o‘rgatishni yo‘lga qo‘ydi;

  • Kambag‘allikni mahallaning ichida qisqartirish: Prezident ushbu model orqali ijtimoiy daftarlarda turgan har bir fuqaroni aniq hunar va barqaror daromad manbai bilan ta’minlash bo‘yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi.

8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi

441-bog‘chada inqilob: Tuz xonasi, interaktiv o‘zbek tili va 835 o‘rin!

Davlatimiz rahbari mahalladagi 1976 yilda qurilgan va tubdan modernizatsiya qilingan 441-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida bo‘lib, yaratilgan noodatiy sharoitlarni ko‘zdan kechirdi:

  • Quvvat ikki barobar oshdi: Bo‘sh maydonda jami 450 o‘rinli 2 ta yangi bino barpo etilib, bog‘chaning umumiy sig‘imi 835 o‘ringa yetkazildi;

  • Immunitetni mustahkamlovchi maxsus tuz xonasi: Bolajonlarda nafas yo‘llari kasalliklarining oldini olish va sog‘lig‘ini mustahkamlash uchun bog‘cha ichida maxsus tabiiy tuz xonasi foydalanishga topshirildi;

  • «O‘zbek tilini o‘ynab o‘rganamiz» platformasi: Kichkintoylar davlat tilini raqamli texnologiyalar, qiziqarli o‘yinlar va mantiqiy mashg‘ulotlar orqali oson hamda mustaqil fikrlagan holda o‘zlashtirmoqda;

  • Keng qamrovli to‘garaklar va YHXX madaniyati: Ingliz tili, mental arifmetika, shaxmat, taekvondo, san’at to‘garaklari qatorida yo‘l harakati xavfsizligi bo‘yicha maxsus mashg‘ulotlar tashkil etilgan — prezident bu tajribani barcha bog‘chalarda joriy etish zarurligini ta’kidladi.

8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi

Qichqiriq mahallasida qo‘llanilgan kompleks yangilanishlar shahar muhiti nafaqat zamonaviy ko‘rinishga ega bo‘lishi, balki har bir fuqaroning farovonligi, sog‘lig‘i va kelajagiga xizmat qilishi mumkinligining yorqin namunasi bo‘ldi.

Sizningcha, mahallalarda 8 qavatli ixcham minorali parkovkalar va suvbo‘yi sayilgohlarining barpo etilishi poytaxt hayotini qanchalik yengillashtiradi? Bog‘chalardagi tuz xonalari va yo‘l harakati xavfsizligi to‘garaklarini butun mamlakatga yoyish vaqti keldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qichqiriq» mahallasining ushbu tarixiy o‘zgarishlari tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!

QichqiriqShavkat Mirziyoyev8 qavatli lift-avtoturargohOlmazor tumani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Bugun, 14:46Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiBugun, 14:37Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Bugun, 14:302500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirishBugun, 13:58Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiBugun, 08:41O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiBugun, 07:05
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi