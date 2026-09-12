8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi
Poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 30 yillik tarixga ega Qichqiriq mahallasi bugun nafaqat Toshkent, balki butun mamlakat uchun zamonaviy shaharsozlik va qulay ekologik muhitning yangi milliy etaloniga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu hududda amalga oshirilgan keng ko‘lamli obodonlashtirish ishlari, aholi uchun yaratilgan inqilobiy infratuzilma va ta’lim maskanlari bilan shaxsan tanishdi. Mahalliy budjetdan yo‘naltirilgan 71,4 milliard so‘mlik mablag‘ evaziga 1 ming 416 ta xonadonda yashovchi 5 ming 400 dan ziyod aholining hayoti tubdan o‘zgardi. Eng hayratlanarlisi, mahallada 2,4 kilometrlik so‘lim suvbo‘yi ekosayilgohi barpo etilib, O‘zbekistonda birinchilardan bo‘lib atigi ikkita mashina o‘rnida 16 ta avtomobilni sig‘diruvchi 8 qavatli vertikal lift-parkovka ishga tushirildi. Xo‘sh, Qichqiriq kanali bo‘yida yana qanday mo‘jizalar yaratildi, 441-bog‘chadagi tuz xonasi qanday ishlaydi va mahallada kambag‘allikni qisqartirish qanday yo‘lga qo‘yildi?
2,4 km sayilgoh, charxpalak va favvoralar: Qichqiriq kanali qirg‘og‘ining yangi hayoti
Amalga oshirilgan loyihalar natijasida soy bo‘yi hududi aholi va sayyohlarning sevimli maskaniga aylandi:
2,4 kilometrlik suvbo‘yi ekosayilgohi: Ilgari qarovsiz bo‘lgan kanal bo‘yi 2,4 km uzunlikdagi tunu-kun yoritilgan, xavfsiz va shinam dam olish maskaniga aylantirildi;
12,4 kilometr piyodalar yo‘lagi: Aholi va yoshlarning sayr qilishi hamda sog‘lom turmush tarzini ta’minlash uchun 12,4 km uzunlikda sifatli piyodalar yo‘lagi yotqizildi;
Charxpalak, shiyponlar va muhtasham ayvon: Suv havzasi uzra muhtasham ayvon, 14 ta milliy shiypon, rang-barang favvoralar hamda tabiat bilan uyg‘unlashgan charxpalak qad rostladi;
6,5 mingta daraxt va yashil belbog‘: Hududga 6,5 mingga yaqin manzarali hamda mevali daraxtlar ekilib, zamonaviy «yashil» mikroiqlim shakllantirildi;
Sport va madaniyat markazlari: Yoshlar uchun 12 ta vorkaut maydonchasi, 3 ta futbol stadioni, yangi kutubxonalar va katta jamoatchilik tadbirlari uchun shinam amfiteatr qurib bitkazildi.
Respublikada ilk bor: 8 qavatli lift-avtoturargoh qanday ishlaydi?
Mahallada tirbandlik va joy tanqisligini bartaraf etish bo‘yicha mutlaqo yangi texnologiya sinovdan o‘tdi:
Ikkita mashina joyida 16 ta avtomobil: Yer resurslarini tejash maqsadida 8 qavatli minorali avtoturargoh o‘rnatildi — u odatiy holatda atigi bir juft mashina sig‘adigan kichik joyda 16 ta avtomobilni saqlash imkonini beradi;
Lift prinsipida to‘liq avtomatlashtirilgan: Avtomobil kirgach, markaziy lift tizimi transportni qabul qilib, uni avtomatik ravishda o‘ng va chap qavatlardagi bo‘sh katakchalarga joylashtiradi;
Poytaxt hovlilari uchun namuna: Ushbu tajriba Toshkentning boshqa ko‘p qavatli mavzelarida ham mashinalarning yo‘laklar va yashil maydonlarga to‘xtab qolishi muammosini hal qilish uchun asosiy yechim bo‘ladi.
Aholi bandligi va xotin-qizlar hunarmandchiligi: «Usta-shogird» maktabi
Mahalla faqat chiroyli ko‘chalardan emas, balki daromadli aholidan iborat bo‘lishi zarurligi amalda isbotlandi:
47 ta biznes subyekti va 61 ta yangi ish o‘rni: Hududda tadbirkorlik rivojlanib, qisqa vaqt ichida yangi ish joylari yaratildi;
Gulnora G‘oyipovaning tashabbusi: Mahalla fuqarosi kulolchilik to‘garagi va to‘quvchilik sexini tashkil etib, hududdagi ishsiz xotin-qizlar va yoshlarni «Usta-shogird» an’anasi asosida kasb-hunarga o‘rgatishni yo‘lga qo‘ydi;
Kambag‘allikni mahallaning ichida qisqartirish: Prezident ushbu model orqali ijtimoiy daftarlarda turgan har bir fuqaroni aniq hunar va barqaror daromad manbai bilan ta’minlash bo‘yicha mutasaddilarga topshiriqlar berdi.
441-bog‘chada inqilob: Tuz xonasi, interaktiv o‘zbek tili va 835 o‘rin!
Davlatimiz rahbari mahalladagi 1976 yilda qurilgan va tubdan modernizatsiya qilingan 441-sonli davlat maktabgacha ta’lim tashkilotida bo‘lib, yaratilgan noodatiy sharoitlarni ko‘zdan kechirdi:
Quvvat ikki barobar oshdi: Bo‘sh maydonda jami 450 o‘rinli 2 ta yangi bino barpo etilib, bog‘chaning umumiy sig‘imi 835 o‘ringa yetkazildi;
Immunitetni mustahkamlovchi maxsus tuz xonasi: Bolajonlarda nafas yo‘llari kasalliklarining oldini olish va sog‘lig‘ini mustahkamlash uchun bog‘cha ichida maxsus tabiiy tuz xonasi foydalanishga topshirildi;
«O‘zbek tilini o‘ynab o‘rganamiz» platformasi: Kichkintoylar davlat tilini raqamli texnologiyalar, qiziqarli o‘yinlar va mantiqiy mashg‘ulotlar orqali oson hamda mustaqil fikrlagan holda o‘zlashtirmoqda;
Keng qamrovli to‘garaklar va YHXX madaniyati: Ingliz tili, mental arifmetika, shaxmat, taekvondo, san’at to‘garaklari qatorida yo‘l harakati xavfsizligi bo‘yicha maxsus mashg‘ulotlar tashkil etilgan — prezident bu tajribani barcha bog‘chalarda joriy etish zarurligini ta’kidladi.
Qichqiriq mahallasida qo‘llanilgan kompleks yangilanishlar shahar muhiti nafaqat zamonaviy ko‘rinishga ega bo‘lishi, balki har bir fuqaroning farovonligi, sog‘lig‘i va kelajagiga xizmat qilishi mumkinligining yorqin namunasi bo‘ldi.
Sizningcha, mahallalarda 8 qavatli ixcham minorali parkovkalar va suvbo‘yi sayilgohlarining barpo etilishi poytaxt hayotini qanchalik yengillashtiradi? Bog‘chalardagi tuz xonalari va yo‘l harakati xavfsizligi to‘garaklarini butun mamlakatga yoyish vaqti keldimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va «Qichqiriq» mahallasining ushbu tarixiy o‘zgarishlari tahlilini barcha yaqinlaringizga ulashing!
…