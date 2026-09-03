Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr
Toshkent shahrida jamoat transporti harakatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiquvchi ilg‘or shahar infratuzilmasi ishga tushirildi. Shahrisabz ko‘chasida yo‘lovchi tashish tizimida yuqori tezlik va uzluksizlikni ta’minlovchi BRT (Bus Rapid Transit — tezyurar avtobus yo‘lagi) loyihasining birinchi bosqichi qurib bitkazilib, rasman foydalanishga topshirildi. Bu haqda Yo‘l harakatini tashkil etish markazi ma’lum qildi.
Yangi loyiha Shahrisabz, Mirobod va Shota Rustaveli ko‘chalari tutashgan aylanma chorrahadan (sobiq «Grand Mir» mehmonxonasi qarshisi) Amir Temur shoh ko‘chasi bilan kesishmagacha bo‘lgan 1,2 kilometrlik markaziy uchastkani qamrab oldi.
2 metrlik poydevor va geotekstil: Yo‘l osti nega to‘liq qayta qurildi?
Loyiha davomida shunchaki yuzaki asfalt yotqizish bilan cheklanilmadi. Katta sig‘imli va elektrobuslarning muntazam harakati og‘ir yuk yuzaga keltirishini inobatga olib, yo‘lning ostki muhandislik qatlami qaytadan shakllantirildi:
2 metrlik qazish ishlari: Ayrim murakkab qismlarda yer 2 metrdan ortiq chuqurlikkacha qazilib, eski bo‘shashgan poydevor butunlay olib tashlandi;
Geotekstil himoyasi: Yerosti namligi, tuproq siljishi va kelajakda yo‘l cho‘kishining oldini olish maqsadida maxsus geotekstil to‘qimasi to‘shaldi;
Ko‘p qatlamli mustahkamlash:
35 santimetr qalinlikdagi zich qum-shag‘al aralashmasi;
M-75 markali sement asosli mustahkamlovchi qatlam;
9 santimetr qalinlikdagi yirik donali og‘ir asfalt-beton qoplamasi;
Eng yuqori yuza qismi sifatida 5 santimetrlik yuqori chidamli PSHMA-20 (shag‘al-mastika asfalt-beton) qoplamasi yotqizildi.
Bordyurlar bilan to‘silgan alohida yo‘lak va 6 ta yangi bekat
BRT tizimining asosiy mohiyati jamoat transportini umumiy avtomobillar oqimidan mustaqil qilishdan iborat:
Jismoniy ajratish: BRT yo‘lagi umumiy harakat polosalaridan baland bordyurlar orqali ajratildi, bu esa yengil avtomobillarning avtobus yo‘liga kirib olishini butunlay cheklaydi;
6 ta yangi bekat: Yo‘lovchilarga qulaylik yaratish va xavfsiz chiqish-tushishni ta’minlash uchun 6 ta zamonaviy to‘xtash majmuasi qad rostladi;
Tirbandlikdan mustaqillik: Ushbu yechim avtobuslarning umumiy tirbandliklarga bog‘lanib qolmasdan, belgilangan qat’iy jadval va barqaror oraliq intervali bilan harakatlanishiga xizmat qiladi.
E’tiborli jihati, barcha murakkab qurilish ishlari davrida Shahrisabz ko‘chasida harakat to‘xtatilmadi: markaziy polosalarda ishlar bosqichma-bosqich olib borilib, transport oqimi chekka o‘ng yo‘laklar orqali o‘tkazib turildi.
2030 yilgacha mo‘ljallangan strategik maqsadlar
Foydalanishga topshirilgan 1,2 kilometrlik mazkur yo‘l umumiy loyihaning ilk qadamidir:
Shahrisabz ko‘chasi bo‘yicha to‘liq reja: Ushbu ko‘cha bo‘ylab tezyurar yo‘lakning umumiy uzunligi qariyb 3 kilometrga yetkaziladi;
Poytaxt bo‘yicha katta maqsad: 2030 yilga borib Toshkent shahrida bordyurlar bilan ajratilgan BRT tarmog‘ining umumiy uzunligi 57,5 kilometrga, alohida «A» harfli yotiq chiziqlar bilan ajratilgan avtobus yo‘laklari esa 347 kilometrga yetkazilishi belgilangan.
Bu kabi infratuzilmaviy qadamlar poytaxt markazidagi tirbandliklarni kamaytirish hamda shahar aholisini shaxsiy avtomobillardan qulay va tezkor jamoat transportiga o‘tishga rag‘batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, avtobuslar uchun alohida ajratilgan BRT yo‘laklari poytaxt ko‘chalaridagi tirbandlik muammosini chindan ham hal qila oladimi? Shaharning yana qaysi gavjum ko‘chalarida birinchi navbatda shunday yo‘laklar qurilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…