Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr

·23·O‘zbekiston
Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davr

Toshkent shahrida jamoat transporti harakatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiquvchi ilg‘or shahar infratuzilmasi ishga tushirildi. Shahrisabz ko‘chasida yo‘lovchi tashish tizimida yuqori tezlik va uzluksizlikni ta’minlovchi BRT (Bus Rapid Transit — tezyurar avtobus yo‘lagi) loyihasining birinchi bosqichi qurib bitkazilib, rasman foydalanishga topshirildi. Bu haqda Yo‘l harakatini tashkil etish markazi ma’lum qildi.

Yangi loyiha Shahrisabz, Mirobod va Shota Rustaveli ko‘chalari tutashgan aylanma chorrahadan (sobiq «Grand Mir» mehmonxonasi qarshisi) Amir Temur shoh ko‘chasi bilan kesishmagacha bo‘lgan 1,2 kilometrlik markaziy uchastkani qamrab oldi.

2 metrlik poydevor va geotekstil: Yo‘l osti nega to‘liq qayta qurildi?

Loyiha davomida shunchaki yuzaki asfalt yotqizish bilan cheklanilmadi. Katta sig‘imli va elektrobuslarning muntazam harakati og‘ir yuk yuzaga keltirishini inobatga olib, yo‘lning ostki muhandislik qatlami qaytadan shakllantirildi:

  • 2 metrlik qazish ishlari: Ayrim murakkab qismlarda yer 2 metrdan ortiq chuqurlikkacha qazilib, eski bo‘shashgan poydevor butunlay olib tashlandi;

  • Geotekstil himoyasi: Yerosti namligi, tuproq siljishi va kelajakda yo‘l cho‘kishining oldini olish maqsadida maxsus geotekstil to‘qimasi to‘shaldi;

  • Ko‘p qatlamli mustahkamlash:

    • 35 santimetr qalinlikdagi zich qum-shag‘al aralashmasi;

    • M-75 markali sement asosli mustahkamlovchi qatlam;

    • 9 santimetr qalinlikdagi yirik donali og‘ir asfalt-beton qoplamasi;

    • Eng yuqori yuza qismi sifatida 5 santimetrlik yuqori chidamli PSHMA-20 (shag‘al-mastika asfalt-beton) qoplamasi yotqizildi.

Bordyurlar bilan to‘silgan alohida yo‘lak va 6 ta yangi bekat

BRT tizimining asosiy mohiyati jamoat transportini umumiy avtomobillar oqimidan mustaqil qilishdan iborat:

  • Jismoniy ajratish: BRT yo‘lagi umumiy harakat polosalaridan baland bordyurlar orqali ajratildi, bu esa yengil avtomobillarning avtobus yo‘liga kirib olishini butunlay cheklaydi;

  • 6 ta yangi bekat: Yo‘lovchilarga qulaylik yaratish va xavfsiz chiqish-tushishni ta’minlash uchun 6 ta zamonaviy to‘xtash majmuasi qad rostladi;

  • Tirbandlikdan mustaqillik: Ushbu yechim avtobuslarning umumiy tirbandliklarga bog‘lanib qolmasdan, belgilangan qat’iy jadval va barqaror oraliq intervali bilan harakatlanishiga xizmat qiladi.

E’tiborli jihati, barcha murakkab qurilish ishlari davrida Shahrisabz ko‘chasida harakat to‘xtatilmadi: markaziy polosalarda ishlar bosqichma-bosqich olib borilib, transport oqimi chekka o‘ng yo‘laklar orqali o‘tkazib turildi.

2030 yilgacha mo‘ljallangan strategik maqsadlar

Foydalanishga topshirilgan 1,2 kilometrlik mazkur yo‘l umumiy loyihaning ilk qadamidir:

  • Shahrisabz ko‘chasi bo‘yicha to‘liq reja: Ushbu ko‘cha bo‘ylab tezyurar yo‘lakning umumiy uzunligi qariyb 3 kilometrga yetkaziladi;

  • Poytaxt bo‘yicha katta maqsad: 2030 yilga borib Toshkent shahrida bordyurlar bilan ajratilgan BRT tarmog‘ining umumiy uzunligi 57,5 kilometrga, alohida «A» harfli yotiq chiziqlar bilan ajratilgan avtobus yo‘laklari esa 347 kilometrga yetkazilishi belgilangan.

Bu kabi infratuzilmaviy qadamlar poytaxt markazidagi tirbandliklarni kamaytirish hamda shahar aholisini shaxsiy avtomobillardan qulay va tezkor jamoat transportiga o‘tishga rag‘batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, avtobuslar uchun alohida ajratilgan BRT yo‘laklari poytaxt ko‘chalaridagi tirbandlik muammosini chindan ham hal qila oladimi? Shaharning yana qaysi gavjum ko‘chalarida birinchi navbatda shunday yo‘laklar qurilishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiBugun, 17:57Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiBugun, 17:50O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiBugun, 13:34Hokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiHokim yordamchilari uchun o‘quv markazi tashkil etiladiBugun, 12:54O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?O‘zbekiston iqtisodiyotining 7 oylik manzarasi ochiqlandi — raqamlar nimadan dalolat beradi?Bugun, 09:55O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...O‘zbekistonning kelgusi yillardagi 7 ta strategik dasturi belgilandi...Bugun, 09:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi