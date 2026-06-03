Kanadalik muxlislar O‘zbekistonning o‘yiniga qanday baho berishdi?
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan tarixiy mundial arafasida terma jamoalar so‘nggi tayyorgarlik uchrashuvlarini o‘tkazishmoqda. Mana shunday qizg‘in pallada Srechko Katanes boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi bo‘lajak JCH mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasi bilan kuch sinashdi. Kurashlarga boy va jangovar ruhda kechgan nazorat bahsida vakillarimiz 0:2 hisobida imkoniyatni boy berishgan bo‘lsa-da, maydonda namoyish etilgan mazmunli futbol xorijlik mutaxassislar va ishqibozlarning e’tiborini tortdi.
Garchi uchrashuv mezbonlarning g‘alabasi bilan yakunlangan bo‘lsa-da, Kanada futboliga ixtisoslashgan nufuzli nashrlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari hamyurtlarimizning harakatlari haqida juda iliq va ijobiy fikrlarni bildirishmoqda.
«Hisob o‘yindagi haqiqiy vaziyatni aks ettirmadi»
Kanadaning mashhur Sportsnet, Waking The Red va Canadian Soccer Daily kabi sport portallari hamda Reddit platformasidagi futbol hamjamiyatlarida ushbu bahs qizg‘in muhokama qilindi. Okean ortilik ishqibozlarning fikricha, maydondagi kurash tablodagi raqamlardan ko‘ra ancha keskinroq tus olgan.
Mahalliy muxlislar birinchi bo‘limda O‘zbekiston terma jamoasi Kanada vakillari uchun jiddiy bosh og‘rig‘i va katta muammolar tug‘dira olganini alohida e’tirof etishgan. Ko‘pchilikning ta’kidlashicha, 2:0 hisobi uchrashuvning asl manzarasiga unchalik mos kelmaydi va o‘yin aslida mezbonlar uchun ancha qiyin kechgan.
Kanada terma jamoasi faqatgina ikkinchi bo‘limda zaxiradan maydonga tushgan yangi kuchlar va asosiy tarkib futbolchilarining mahorati evaziga o‘yinda burilish yasab, ustunlikni o‘z tomonlariga og‘dira olganliklari qayd etilgan.
Eldor Shomurodovga maqtovlar va mundialdagi umidlar
Xorijlik muxlislar muhokama markazida, shuningdek, milliy jamoamiz sardori Eldor Shomurodov ham bo‘ldi. Garchi tajribali hujumchimiz ushbu uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol eta olmagan bo‘lsa-da, o‘zining tinimsiz harakatlari, kurashuvchanligi va pressinglari bilan Kanada mudofaa chizig‘i vakillarini doimiy xavf va qo‘rquvda ushlab turgani alohida olqishlandi.
Xorijlik muxlislar xulosasi: Okean ortilik futbol ishqibozlari O‘zbekiston terma jamoasining himoyadagi tartibli, zich o‘yini va chaqmoqdek tezkor qarshi hujumlarga o‘tish taktikasini yuqori baholashdi. Hatto ayrim muxlislar bo‘lajak Jahon chempionatida O‘zbekiston har qanday grand raqib uchun juda noqulay va syurprizlarga boy jamoaga aylanishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Mag‘lubiyatga qaramay, dunyo futboli jamoatchiligida ijobiy taassurot qoldirgan "oq bo‘rilar"ga bo‘lajak rasmiy JCH-2026 bahslarida ulkan zafarlar va tarixiy g‘alabalar tilab qolamiz! Terma jamoamizning mundialdagi yurishlarini Zamin bilan birgalikda kuzatib boring!
…