MLSning eng qimmat futbolchilari reytingida Lionel Messi yuqori o‘rinda

·113·Sport
MLSning eng qimmat futbolchilari reytingida Lionel Messi yuqori o‘rinda

Shimoliy Amerika qit’asining eng nufuzli futbol musobaqasi hisoblangan MLS (Mahalliy futbol ligasi) atrofidagi qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Futbol olamidagi nufuzli va nufuzi baland Transfermarkt portali okean orti ligasida to‘p surayotgan eng qimmatbaho o‘yinchilarning yangilangan ro‘yxatini keng jamoatchilik e’tiboriga havola etdi. Ushbu reyting nafaqat narxlar balansini, balki MLSda yulduzlar raqobati yangi bosqichga chiqqanini ham ko‘rsatib bermoqda.

Narxlar jadvalining eng yuqori pog‘onasini ayni paytda ikki nafar iqtidorli futbolchi egallab turibdi.

Eng qimmatbaho yetakchilar kimlar?

Portal tahlilchilarining xulosasiga ko‘ra, ayni paytda liganing eng qimmat transfer qiymatiga ega o‘yinchilari quyidagilar bo‘ldi:

  1. Josh Sardjent («Toronto» klubi a’zosi) — 16 million yevro

  2. Evander («Sinsinnati» jamoasi vakili) — 16 million yevro

Har ikki futbolchi ham ko‘rsatayotgan barqaror o‘yinlari evaziga o‘z qiymatlarini saqlab qolgan holda, MLSning eng qimmatbaho yulduzlari sifatida e’tirof etildi.

Afsonaviy Lionel Messi va kuchli uchlik raqobati

Reytingning keyingi pog‘onasida dunyo futboli tirik afsonasi, «Inter Mayami» klubining yetakchisi va sardori Lionel Messi qayd etildi. Faoliyati davomida rekord darajada — sakkiz marta «Oltin to‘p» sohibi bo‘lgan argentinalik sehrgarning transfer bahosi ayni damda 15 million yevroni tashkil qilmoqda.

Qizig‘i shundaki, yana ikki nafar taniqli va tajribali futbolchining bozor qiymati ham aynan Messi bilan bir xil ko‘rsatkichda baholangan:

Futbolchi nomi

Klubi

Transfer qiymati

Lionel Messi

«Inter Mayami»

15 mln €

Anders Dreyer

«San-Diyego»

15 mln €

Son Xyon Min

«Los-Anjeles»

15 mln €

Koreyalik yulduz Son Xyon Min va daniyalik Dreyerning MLSga ko‘chib o‘tishi liganing nufuzini yanada oshirgani ko‘rinib turibdi.

«Inter Mayami»ning zafarli yurishlari

Eslatib o‘tish joizki, Lionel Messi 2023 yilning yozidan buyon Florida shtati sharafini himoya qiluvchi «Inter Mayami» jamoasida to‘p surib kelmoqda. Uning kelishi klub tarixini butunlay o‘zgartirib yubordi.

Muhim fakt: Messining ajoyib o‘yinlari va yetakchilik qobiliyati evaziga «Inter Mayami» klubi o‘tgan mavsumda o‘z tarixida ilk bor MLS chempionlik kubogini qo‘lga kiritib, haqiqiy sensatsiya qayd etgan edi.

Dunyo va okean orti futbolining eng qaynoq xabarlari, uchrashuvlar tahlili va qiziqarli voqealarini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi