MLSning eng qimmat futbolchilari reytingida Lionel Messi yuqori o‘rinda
Shimoliy Amerika qit’asining eng nufuzli futbol musobaqasi hisoblangan MLS (Mahalliy futbol ligasi) atrofidagi qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Futbol olamidagi nufuzli va nufuzi baland Transfermarkt portali okean orti ligasida to‘p surayotgan eng qimmatbaho o‘yinchilarning yangilangan ro‘yxatini keng jamoatchilik e’tiboriga havola etdi. Ushbu reyting nafaqat narxlar balansini, balki MLSda yulduzlar raqobati yangi bosqichga chiqqanini ham ko‘rsatib bermoqda.
Narxlar jadvalining eng yuqori pog‘onasini ayni paytda ikki nafar iqtidorli futbolchi egallab turibdi.
Eng qimmatbaho yetakchilar kimlar?
Portal tahlilchilarining xulosasiga ko‘ra, ayni paytda liganing eng qimmat transfer qiymatiga ega o‘yinchilari quyidagilar bo‘ldi:
Josh Sardjent («Toronto» klubi a’zosi) — 16 million yevro
Evander («Sinsinnati» jamoasi vakili) — 16 million yevro
Har ikki futbolchi ham ko‘rsatayotgan barqaror o‘yinlari evaziga o‘z qiymatlarini saqlab qolgan holda, MLSning eng qimmatbaho yulduzlari sifatida e’tirof etildi.
Afsonaviy Lionel Messi va kuchli uchlik raqobati
Reytingning keyingi pog‘onasida dunyo futboli tirik afsonasi, «Inter Mayami» klubining yetakchisi va sardori Lionel Messi qayd etildi. Faoliyati davomida rekord darajada — sakkiz marta «Oltin to‘p» sohibi bo‘lgan argentinalik sehrgarning transfer bahosi ayni damda 15 million yevroni tashkil qilmoqda.
Qizig‘i shundaki, yana ikki nafar taniqli va tajribali futbolchining bozor qiymati ham aynan Messi bilan bir xil ko‘rsatkichda baholangan:
Futbolchi nomi
Klubi
Transfer qiymati
Lionel Messi
«Inter Mayami»
15 mln €
Anders Dreyer
«San-Diyego»
15 mln €
Son Xyon Min
«Los-Anjeles»
15 mln €
Koreyalik yulduz Son Xyon Min va daniyalik Dreyerning MLSga ko‘chib o‘tishi liganing nufuzini yanada oshirgani ko‘rinib turibdi.
«Inter Mayami»ning zafarli yurishlari
Eslatib o‘tish joizki, Lionel Messi 2023 yilning yozidan buyon Florida shtati sharafini himoya qiluvchi «Inter Mayami» jamoasida to‘p surib kelmoqda. Uning kelishi klub tarixini butunlay o‘zgartirib yubordi.
Muhim fakt: Messining ajoyib o‘yinlari va yetakchilik qobiliyati evaziga «Inter Mayami» klubi o‘tgan mavsumda o‘z tarixida ilk bor MLS chempionlik kubogini qo‘lga kiritib, haqiqiy sensatsiya qayd etgan edi.
Dunyo va okean orti futbolining eng qaynoq xabarlari, uchrashuvlar tahlili va qiziqarli voqealarini Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…