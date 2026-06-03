Borussiya Dortmund Everton yarim himoyachisi uchun kurashga qoʻshildi

·100·Sport
Borussiya Dortmund Everton yarim himoyachisi uchun kurashga qoʻshildi
Audio versiyasi

Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Angliya Premer-ligasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻzga tashlanayotgan Tim Iroegbunamga jiddiy qiziqish bildirmoqda. 22 yoshli iqtidorli futbolchi Yevropaning bir qator yetakchi jamoalari eʼtiborini tortgan boʻlib, hozirda Dortmund va Shtutgart uni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SportsBoom nashri bergan xabarga koʻra, Borussiya Dortmund rahbariyati Iroegbunamni yozgi transferlar roʻyxatiga kiritgan. Bundesliga giganti ham ichki chempionat, ham Chempionlar ligasi bahslari uchun tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan va bu baquvvat yarim himoyachini jamoa uchun ideal nomzod deb hisoblamoqda.

Oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 31 ta oʻyinda maydonga tushib, uchta golli uzatmani amalga oshirgan yosh yulduz koʻplab klublar skautlari nazariga tushdi. Shtutgart ham futbolchi uchun kurashda faol ishtirok etmoqda, biroq Everton oʻzining oʻsib borayotgan yulduzini qoʻyib yubormoqchi emas.

Hozirda Mersisayd klubi vaziyatni toʻliq nazorat qilmoqda, chunki Iroegbunamning shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Murabbiy David Moyes qoʻl ostida u asosiy tarkibning muqim aʼzosiga aylandi va joriy mavsumda 18 ta oʻyinni ilk daqiqalardan boshladi. Futbolchining oʻzi ham klubdagi holatidan mamnun va oʻyin amaliyoti kafolatlangan joyda qolishni afzal koʻrmoqda.

Everton futbolchini sotishni istamasa-da, agar moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif tushsa, muzokaralarga kirishishi mumkin. Borussiya Dortmund bunday katta mablagʻni toʻlashga tayyor yoki tayyor emasligi yaqin haftalarda maʼlum boʻladi.

Borussiya DortmundEvertonTransferBundesligaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi