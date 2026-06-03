Borussiya Dortmund Everton yarim himoyachisi uchun kurashga qoʻshildi
Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi Angliya Premer-ligasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻzga tashlanayotgan Tim Iroegbunamga jiddiy qiziqish bildirmoqda. 22 yoshli iqtidorli futbolchi Yevropaning bir qator yetakchi jamoalari eʼtiborini tortgan boʻlib, hozirda Dortmund va Shtutgart uni oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SportsBoom nashri bergan xabarga koʻra, Borussiya Dortmund rahbariyati Iroegbunamni yozgi transferlar roʻyxatiga kiritgan. Bundesliga giganti ham ichki chempionat, ham Chempionlar ligasi bahslari uchun tarkibni kuchaytirishni maqsad qilgan va bu baquvvat yarim himoyachini jamoa uchun ideal nomzod deb hisoblamoqda.
Oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda 31 ta oʻyinda maydonga tushib, uchta golli uzatmani amalga oshirgan yosh yulduz koʻplab klublar skautlari nazariga tushdi. Shtutgart ham futbolchi uchun kurashda faol ishtirok etmoqda, biroq Everton oʻzining oʻsib borayotgan yulduzini qoʻyib yubormoqchi emas.
Hozirda Mersisayd klubi vaziyatni toʻliq nazorat qilmoqda, chunki Iroegbunamning shartnomasi 2027-yilgacha amal qiladi. Murabbiy David Moyes qoʻl ostida u asosiy tarkibning muqim aʼzosiga aylandi va joriy mavsumda 18 ta oʻyinni ilk daqiqalardan boshladi. Futbolchining oʻzi ham klubdagi holatidan mamnun va oʻyin amaliyoti kafolatlangan joyda qolishni afzal koʻrmoqda.
Everton futbolchini sotishni istamasa-da, agar moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif tushsa, muzokaralarga kirishishi mumkin. Borussiya Dortmund bunday katta mablagʻni toʻlashga tayyor yoki tayyor emasligi yaqin haftalarda maʼlum boʻladi.
…