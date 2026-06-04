CIES dunyoning eng qimmatbaho futbolchilari reytingini e’lon qildi

·67·Sport
CIES dunyoning eng qimmatbaho futbolchilari reytingini e’lon qildi

Jahon futboli ixlosmandlari va transfer bozori qiymatlarini diqqat bilan kuzatib boruvchi sport muxlislari uchun haqiqiy shov-shuvli ma’lumot taqdim etildi. Nufuzli Xalqaro sport tadqiqotlari markazi (CIES Football Observatory) sayyoramizning ayni paytdagi eng qimmatbaho 100 nafar futbolchisidan iborat yangi reytingni shakllantirdi. Mazkur ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini egallab turgan yulduzning transfer bahosi futbol olamini hayratga solmoqda.

Lamin Yamal — dunyoning eng qimmatbaho futbolchisi!

Reytingning mutlaq yetakchisi sifatida Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya milliy terma jamoasi vingeri Lamin Yamal e’tirof etildi. Bor-yo‘g‘i 18 yoshni qarshilagan ushbu fenomenal iqtidor egasining transfer bahosi naq 358,1 million yevroga teng deb topildi. U ushbu ko‘rsatkich bilan «Manchester Siti» hujumchisi Erling Xoland va Madridning «Real» klubi yulduzi Kilian Mbappeni ham ancha ortda qoldirib ketdi.

Jahon futbolining eng qimmat TOP-20 yulduzi

CIES tadqiqotlari natijasiga ko‘ra, sayyoramizning eng qimmat 20 nafar futbolchisi ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish oldi:

  1. Lamin Yamal («Barselona») – 358,1 mln yevro

  2. Erling Xoland («Manchester Siti») – 227,3 mln yevro

  3. Kilian MbappeReal Madrid») – 165,7 mln yevro

  4. Maykl Olise («Bavariya») – 140,5 mln yevro

  5. Morgan Rodjers («Aston Villa») – 136,8 mln yevro

  6. Dezire Due («PSJ») – 133,2 mln yevro

  7. Kenan Yildiz («Yuventus») – 133 mln yevro

  8. Niko O'Rayli («Manchester Siti») – 125 mln yevro

  9. Arda Gyuler («Real Madrid») – 124,8 mln yevro

  10. Pau Kubarsi («Barselona») – 124,6 mln yevro

  11. Florian Virts («Liverpul») – 124,1 mln yevro

  12. Pedri («Barselona») – 120,6 mln yevro

  13. Jud Bellinghem («Real Madrid») – 120,3 mln yevro

  14. Yan Diomande («RB Leypsig») – 118,7 mln yevro

  15. Ugo Ekitike («Liverpul») – 118,3 mln yevro

  16. Joau Nevesh («PSJ») – 117,1 mln yevro

  17. Fermin Lopes («Barselona») – 115,9 mln yevro

  18. Estevao («Chelsi») – 113,4 mln yevro

  19. Din Xeysen («Real Madrid») – 112 mln yevro

  20. Bukayo Saka («Arsenal») – 111,2 mln yevro

Ro‘yxatdagi boshqa kutilmagan natijalar

Mazkur reytingda kuchli yigirmatalikdan tashqarida ham bir qator mashhur nomlar joy olgan. Xususan, «Chelsi» yetakchisi Koul Palmer 110,6 mln yevro bilan 21-o‘rinni band etgan bo‘lsa, «Atletiko Madrid» hujumchisi Xulian Alvares 109,6 mln yevro qiymat bilan 22-pog‘onadan joy oldi.

Kutilmagan pasayish: Fransiyaning «PSJ» klubi sharafini himoya qilayotgan Xvicha Kvaratsxeliya 100,9 mln yevro bilan reytingda 26-o‘rinni egalladi. Muxlislar uchun eng kutilmagan holat esa Madridning «Real» klubi hujumchisi Vinisius Junior bilan bog‘liq bo‘ldi — u 83,8 mln yevrolik ko‘rsatkich bilan ro‘yxatning bor-yo‘g‘i 50-qatoriga joylasha oldi.

Yevropa futbolining eng so‘nggi tahlillari, transfer bozoridagi narx-navo o‘zgarishlari va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid qiziqarli yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lamine YamalErling HaalandKylian MbappéFC BarcelonaManchester CityReal MadridCIES Football Observatory
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi