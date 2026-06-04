Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqda

·33·Sport
Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqda
Audio versiyasi

Barselona jamoasi Bernardo Silva bilan shartnoma imzolashni oʻzining asosiy transfer maqsadiga aylantirgan, biroq bu jarayon uzoq davom etadigan kutish oʻyiniga aylanishi kutilmoqda. Tajribali futbolchi keyingi qadami boʻyicha qaror qabul qilishga shoshilmayapti. Futbolchining agenti Jorge Mendes transfer eksperti Fabrizio Romano bilan suhbatda: "Bernardo yakuniy qarorni Jahon chempionatidan keyin qabul qiladi", — deya maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, mahoratli pleymeyker uchun kurash hali ham ochiq qolmoqda. Manchester Siti safidagi muvaffaqiyatli toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng erkin agentga aylangan Portugaliya terma jamoasi aʼzosi Ispaniyaga koʻchib oʻtishni afzal koʻrmoqda. Barselona qarorgohida esa barcha tayyorgarliklar koʻrib boʻlingan: RAC1 radiosining xabar berishicha, jamoa bosh murabbiyi Hansi Flick 31 yoshli futbolchi transferiga allaqachon rozilik bergan.

Mundo Deportivo nashrining qoʻshimcha qilishicha, Barselona ushbu transfer poygasida asosiy favorit hisoblanadi. Bernardo Silva Camp Nouga koʻchib oʻtish uchun maoshining sezilarli darajada kamayishiga ham rozi ekanligini bildirgan. Biroq, bunday darajadagi erkin agentning bozorda paydo boʻlishi boshqa grand jamoalar eʼtiborini ham tortmoqda. Hozirda Atletiko Madrid va Yuventus ham futbolchi uchun jiddiy kurash olib bormoqda.

Bernardo Silva 2017-yildan beri Etihad stadionida toʻp surib, Pep Guardiola qoʻl ostida jamoaning oltin davrini yaratishda muhim rol oʻynadi. Aprel oyida klub va futbolchi mavsum yakunida xayrlashishlarini rasman tasdiqlashgan edi. Silva Manchester Siti muxlislari bilan xayrlashar ekan, birgalikda erishilgan yutuqlar uning qalbida abadiy qolishini taʼkidlab oʻtdi.

BarselonaBernardo SilvaManchester SitiPortugaliyaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi