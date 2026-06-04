Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqda
Barselona jamoasi Bernardo Silva bilan shartnoma imzolashni oʻzining asosiy transfer maqsadiga aylantirgan, biroq bu jarayon uzoq davom etadigan kutish oʻyiniga aylanishi kutilmoqda. Tajribali futbolchi keyingi qadami boʻyicha qaror qabul qilishga shoshilmayapti. Futbolchining agenti Jorge Mendes transfer eksperti Fabrizio Romano bilan suhbatda: "Bernardo yakuniy qarorni Jahon chempionatidan keyin qabul qiladi", — deya maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, mahoratli pleymeyker uchun kurash hali ham ochiq qolmoqda. Manchester Siti safidagi muvaffaqiyatli toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng erkin agentga aylangan Portugaliya terma jamoasi aʼzosi Ispaniyaga koʻchib oʻtishni afzal koʻrmoqda. Barselona qarorgohida esa barcha tayyorgarliklar koʻrib boʻlingan: RAC1 radiosining xabar berishicha, jamoa bosh murabbiyi Hansi Flick 31 yoshli futbolchi transferiga allaqachon rozilik bergan.
Mundo Deportivo nashrining qoʻshimcha qilishicha, Barselona ushbu transfer poygasida asosiy favorit hisoblanadi. Bernardo Silva Camp Nouga koʻchib oʻtish uchun maoshining sezilarli darajada kamayishiga ham rozi ekanligini bildirgan. Biroq, bunday darajadagi erkin agentning bozorda paydo boʻlishi boshqa grand jamoalar eʼtiborini ham tortmoqda. Hozirda Atletiko Madrid va Yuventus ham futbolchi uchun jiddiy kurash olib bormoqda.
Bernardo Silva 2017-yildan beri Etihad stadionida toʻp surib, Pep Guardiola qoʻl ostida jamoaning oltin davrini yaratishda muhim rol oʻynadi. Aprel oyida klub va futbolchi mavsum yakunida xayrlashishlarini rasman tasdiqlashgan edi. Silva Manchester Siti muxlislari bilan xayrlashar ekan, birgalikda erishilgan yutuqlar uning qalbida abadiy qolishini taʼkidlab oʻtdi.
…