FIFA jahon chempionati bahslariga suv idishlarini olib kirishni taqiqladi
Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi starti yaqinlashgan sari tashkilotchilar tomonidan xavfsizlik va tartib-qoidalarga oid muhim qarorlar e’lon qilinmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) bo‘lajak mundial bahslariga tashrif buyuradigan muxlislar uchun kutilmagan yangi cheklovni joriy etdi. Rasmiy bayonotga ko‘ra, endilikda stadion hududiga har qanday turdagi suv idishlarini olib kirish qat’iyan man etiladi.
Ma’lumki, joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida o‘tadigan o‘yinlar paytida ob-havo harorati o‘ta yuqori bo‘lishi prognoz qilinmoqda.
FIFA ushbu taqiqni qanday izohladi?
Xalqaro futbol tashkiloti ushbu cheklovni birinchi navbatda inson salomatligi va xavfsizlik nuqtayi nazaridan qabul qilinganini ma’lum qildi. Federatsiya chiqargan bayonotda bu chora «maydondagi futbolchilar va tribunadagi tomoshabinlar uchun kutilmagan xavf-xatarlar hamda turli darajadagi jarohatlarning oldini olish maqsadida» joriy etilgani aytiladi.
Shu bilan birga, issiq ob-havoda muxlislar qiynalib qolmasliklari uchun stadionlarda quyidagi qulayliklar yaratilishi va’da qilinmoqda:
Uchrashuvlardan oldin va o‘yin davom etayotgan paytda stadion ichida suv savdosi uzluksiz yo‘lga qo‘yiladi;
Ishqibozlar tanasini salqinlatish uchun maxsus sovutish stansiyalari va kuchli ventilyatorlar ishlaydi;
Stadion favvoralari atrofida tumanli suv purkash (mikroiqlim) zonalari tashkil etiladi.
Muxlislarning keskin e’tirozi va xavotirlari
Biroq, bu yangilik futbolsevarlar, ayniqsa, uzoq masofadan keladigan sayyohlar tomonidan katta norozilik bilan kutib olindi. Xususan, Angliya milliy terma jamoasi muxlislari uyushmasi vakillari FIFAning bu qarorini «o‘ta g‘alati va kechikkan chora» deya baholashdi.
Muxlislar fikri: Ishqibozlarning ta’kidlashicha, avvalroq FIFA rahbariyati JCH-2026 o‘yinlarida shaxsiy suv idishlarini tashishga hech qanday to‘siq bo‘lmasligiga va’da bergan edi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan fikrlarga ko‘ra, ushbu yangi qoida stadion ichida monopoliyaga va tomoshabinlar uchun suv sotib olishda ortiqcha chiqim hamda qo‘shimcha xarajatlarga sabab bo‘ladi.
Shimoliy Amerikadagi futbol bayrami atrofidagi qiziqarli voqealar, JCH-2026 tartib-qoidalari va milliy terma jamoamizning bo‘lajak o‘yinlariga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…