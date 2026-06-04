FIFA jahon chempionati bahslariga suv idishlarini olib kirishni taqiqladi

·42·Sport
FIFA jahon chempionati bahslariga suv idishlarini olib kirishni taqiqladi
Audio versiyasi

Shimoliy Amerika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi starti yaqinlashgan sari tashkilotchilar tomonidan xavfsizlik va tartib-qoidalarga oid muhim qarorlar e’lon qilinmoqda. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) bo‘lajak mundial bahslariga tashrif buyuradigan muxlislar uchun kutilmagan yangi cheklovni joriy etdi. Rasmiy bayonotga ko‘ra, endilikda stadion hududiga har qanday turdagi suv idishlarini olib kirish qat’iyan man etiladi.

Ma’lumki, joriy yilning 11 iyunidan 19 iyuliga qadar AQSH, Kanada va Meksika stadionlarida o‘tadigan o‘yinlar paytida ob-havo harorati o‘ta yuqori bo‘lishi prognoz qilinmoqda.

FIFA ushbu taqiqni qanday izohladi?

Xalqaro futbol tashkiloti ushbu cheklovni birinchi navbatda inson salomatligi va xavfsizlik nuqtayi nazaridan qabul qilinganini ma’lum qildi. Federatsiya chiqargan bayonotda bu chora «maydondagi futbolchilar va tribunadagi tomoshabinlar uchun kutilmagan xavf-xatarlar hamda turli darajadagi jarohatlarning oldini olish maqsadida» joriy etilgani aytiladi.

Shu bilan birga, issiq ob-havoda muxlislar qiynalib qolmasliklari uchun stadionlarda quyidagi qulayliklar yaratilishi va’da qilinmoqda:

  • Uchrashuvlardan oldin va o‘yin davom etayotgan paytda stadion ichida suv savdosi uzluksiz yo‘lga qo‘yiladi;

  • Ishqibozlar tanasini salqinlatish uchun maxsus sovutish stansiyalari va kuchli ventilyatorlar ishlaydi;

  • Stadion favvoralari atrofida tumanli suv purkash (mikroiqlim) zonalari tashkil etiladi.

Muxlislarning keskin e’tirozi va xavotirlari

Biroq, bu yangilik futbolsevarlar, ayniqsa, uzoq masofadan keladigan sayyohlar tomonidan katta norozilik bilan kutib olindi. Xususan, Angliya milliy terma jamoasi muxlislari uyushmasi vakillari FIFAning bu qarorini «o‘ta g‘alati va kechikkan chora» deya baholashdi.

Muxlislar fikri: Ishqibozlarning ta’kidlashicha, avvalroq FIFA rahbariyati JCH-2026 o‘yinlarida shaxsiy suv idishlarini tashishga hech qanday to‘siq bo‘lmasligiga va’da bergan edi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinayotgan fikrlarga ko‘ra, ushbu yangi qoida stadion ichida monopoliyaga va tomoshabinlar uchun suv sotib olishda ortiqcha chiqim hamda qo‘shimcha xarajatlarga sabab bo‘ladi.

Shimoliy Amerikadagi futbol bayrami atrofidagi qiziqarli voqealar, JCH-2026 tartib-qoidalari va milliy terma jamoamizning bo‘lajak o‘yinlariga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

FIFAShimoliy AmerikaAQSHKanadaMeksika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
FIFA jahon chempionati bahslariga suv idishlarini olib kirishni taqiqladi – Zamin.uz, 04.06.2026