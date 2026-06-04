Desham Fransiya terma jamoasining JCH-2026 dagi yagona kamchiligini aytdi

·77·Sport
Desham Fransiya terma jamoasining JCH-2026 dagi yagona kamchiligini aytdi
Audio versiyasi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi yaqinlashgan sari, bosh sovringa asosiy da’vogar hisoblangan terma jamoalarning tayyorgarlik jarayoni muxlislar diqqat markazida turibdi. Xususan, sayyoramizning eng kuchli jamoalaridan biri — Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham bo‘lajak yirik turnir oldidan tarkib xususiyatlari va futbolchilarning holati haqida o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.

Tajribali mutaxassis jamoada yuqori mahoratli ijrochilar ko‘pligini e’tirof etgan holda, ayni paytda e’tibor qaratish lozim bo‘lgan jihatlarga to‘xtalib o‘tdi.

«Individual mahorat baland, ammo tajriba biroz kam»

Dide Desham FIFA (FIFA) rasmiy saytiga bergan bayonotida jamoa tarkibidagi ichki muhit va avlodlar almashinuvi jarayoni haqida ochiq-oydin gapirdi:

«Agar futbolchilarning yakkalik mahorati xususida gapiradigan bo‘lsak, ixtiyorimizda juda ko‘p kuchli ijrochilar bor va bu menga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi. Joriy 2026 yilgi turnir oldidan yagona kichik kamchiligimiz shundaki, 2018 yilgi chempionlik tarkibimizdagi futbolchilar ungacha 2014 va 2016 yilgi yirik musobaqalarning mashaqqatli maktabini o‘tashgan edi. Hozirgi jamoamizda esa bunday nufuzli turnirlarda hali yetarlicha tajriba to‘plashga ulgurmagan yosh o‘yinchilar talaygina».

Shuningdek, murabbiy yosh yulduzlarning mas’uliyati haqida gapirar ekan, ular terma jamoa libosini kiyganda yelkalaridagi yukni his qilishlarini va bu ularni yanada yaxshiroq o‘ynashga undashini ta’kidladi. «Men bundan 14 yil muqaddam ham shogirdlarimga shuni uqtirgandim: Fransiya milliy jamoasiga kelganingizda, bu yerdan nimadir olish uchun emas, balki bor kuch-g‘ayratingizni berish uchun maydonga tushasiz», — deya qo‘shimcha qildi u.

Ortda qolgan muvaffaqiyat va JCH-2026 guruh bosqichi

Eslatib o‘tamiz, Dide Desham fransuz futboli tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega. Uning qo‘l ostida Fransiya terma jamoasi 2018 yili Rossiyada o‘tkazilgan Jahon chempionatida alp qadamlar tashlab, bosh sovrin — oltin kubokni qo‘lga kiritgan edi.

Okean ortida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi mundialda esa «uch ranglilar» guruh bosqichida anchagina qiziqarli va jangovar jamoalarga qarshi bahs olib borishadi. Fransiyaliklar quyidagi raqiblar bilan bir kvartetdan joy olgan:

  • Norvegiya — Skandinaviya futbolining eng shiddatli va xavfli vakili;

  • Senegal — Afrika qit’asining jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar bera oladigan jamoasi;

  • Iroq — Osiyo qit’asining qat’iyatli va tartibli o‘yin namoyish etuvchi vakili.

Fransiyaning guruhdagi raqiblari

O‘yinlarning ahamiyati

Norvegiya va Senegal

Guruhda peshqadamlikni qo‘lga kiritish yo‘lidagi asosiy to‘siq

Iroq

Yosh futbolchilarning tajribasini oshirish uchun yaxshi imkoniyat

Fransiya terma jamoasining yangilangan tarkibi ushbu qiziqarli guruhda qanday namoyish o‘tkazishi va Deshamning yosh shogirdlari kutilgan mas’uliyatni nechog‘lik uddalay olishi butun dunyo futbol ishqibozlari uchun haqiqiy intrigadir.

Jahon chempionatining eng so‘nggi kundalik xabarlari, yulduzli terma jamoalar lageridan eksklyuziv reportajlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Didier DeschampsFransiyaFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi