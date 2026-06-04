Desham Fransiya terma jamoasining JCH-2026 dagi yagona kamchiligini aytdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida start oladigan futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi yaqinlashgan sari, bosh sovringa asosiy da’vogar hisoblangan terma jamoalarning tayyorgarlik jarayoni muxlislar diqqat markazida turibdi. Xususan, sayyoramizning eng kuchli jamoalaridan biri — Fransiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Dide Desham bo‘lajak yirik turnir oldidan tarkib xususiyatlari va futbolchilarning holati haqida o‘z mulohazalari bilan o‘rtoqlashdi.
Tajribali mutaxassis jamoada yuqori mahoratli ijrochilar ko‘pligini e’tirof etgan holda, ayni paytda e’tibor qaratish lozim bo‘lgan jihatlarga to‘xtalib o‘tdi.
«Individual mahorat baland, ammo tajriba biroz kam»
Dide Desham FIFA (FIFA) rasmiy saytiga bergan bayonotida jamoa tarkibidagi ichki muhit va avlodlar almashinuvi jarayoni haqida ochiq-oydin gapirdi:
«Agar futbolchilarning yakkalik mahorati xususida gapiradigan bo‘lsak, ixtiyorimizda juda ko‘p kuchli ijrochilar bor va bu menga keng tanlov imkoniyatini taqdim etadi. Joriy 2026 yilgi turnir oldidan yagona kichik kamchiligimiz shundaki, 2018 yilgi chempionlik tarkibimizdagi futbolchilar ungacha 2014 va 2016 yilgi yirik musobaqalarning mashaqqatli maktabini o‘tashgan edi. Hozirgi jamoamizda esa bunday nufuzli turnirlarda hali yetarlicha tajriba to‘plashga ulgurmagan yosh o‘yinchilar talaygina».
Shuningdek, murabbiy yosh yulduzlarning mas’uliyati haqida gapirar ekan, ular terma jamoa libosini kiyganda yelkalaridagi yukni his qilishlarini va bu ularni yanada yaxshiroq o‘ynashga undashini ta’kidladi. «Men bundan 14 yil muqaddam ham shogirdlarimga shuni uqtirgandim: Fransiya milliy jamoasiga kelganingizda, bu yerdan nimadir olish uchun emas, balki bor kuch-g‘ayratingizni berish uchun maydonga tushasiz», — deya qo‘shimcha qildi u.
Ortda qolgan muvaffaqiyat va JCH-2026 guruh bosqichi
Eslatib o‘tamiz, Dide Desham fransuz futboli tarixida o‘ziga xos o‘ringa ega. Uning qo‘l ostida Fransiya terma jamoasi 2018 yili Rossiyada o‘tkazilgan Jahon chempionatida alp qadamlar tashlab, bosh sovrin — oltin kubokni qo‘lga kiritgan edi.
Okean ortida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi mundialda esa «uch ranglilar» guruh bosqichida anchagina qiziqarli va jangovar jamoalarga qarshi bahs olib borishadi. Fransiyaliklar quyidagi raqiblar bilan bir kvartetdan joy olgan:
Norvegiya — Skandinaviya futbolining eng shiddatli va xavfli vakili;
Senegal — Afrika qit’asining jismoniy jihatdan baquvvat va kutilmagan sovg‘alar bera oladigan jamoasi;
Iroq — Osiyo qit’asining qat’iyatli va tartibli o‘yin namoyish etuvchi vakili.
Fransiyaning guruhdagi raqiblari
O‘yinlarning ahamiyati
Norvegiya va Senegal
Guruhda peshqadamlikni qo‘lga kiritish yo‘lidagi asosiy to‘siq
Iroq
Yosh futbolchilarning tajribasini oshirish uchun yaxshi imkoniyat
Fransiya terma jamoasining yangilangan tarkibi ushbu qiziqarli guruhda qanday namoyish o‘tkazishi va Deshamning yosh shogirdlari kutilgan mas’uliyatni nechog‘lik uddalay olishi butun dunyo futbol ishqibozlari uchun haqiqiy intrigadir.
Jahon chempionatining eng so‘nggi kundalik xabarlari, yulduzli terma jamoalar lageridan eksklyuziv reportajlar va sevimli jamoalaringiz hayotiga oid qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…