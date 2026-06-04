Liverpul Germaniya futboli yulduzi Kennet Eichhorn uchun kurashni kuchaytirdi

·101·Sport
Liverpul Germaniya futboli yulduzi Kennet Eichhorn uchun kurashni kuchaytirdi
Audio versiyasi

Liverpul jamoasi Hertha BSC yarim himoyachisi Kennet Eichhorn transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi. Maʻlumotlarga koʻra, mersisaydliklar 16 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish uchun raqobatchilarini ortda qoldirishga harakat qilmoqda. Florian Plettenberg bergan xabarga koʻra, soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida yangi muloqot bosqichi boʻlib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Kennet Eichhorn Germaniyaning eng istiqbolli yosh futbolchilaridan biri hisoblanadi. Liverpul uni uzoq muddatli loyihaning muhim boʻlagi sifatida koʻrmoqda. Angliya Premer-ligasi klublari ushbu transfer uchun taxminan 20 million yevro atrofida mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklari aytilmoqda. Bu esa futbolchining bozor qiymati sezilarli darajada oshganidan dalolat beradi.

Bavariya va Borussiya Dortmund kabi Bundesliqa grandlari ham futbolchiga qiziqish bildirgan edi, biroq moliyaviy talablar yuqoriligi sababli ular poygadan chiqishga yaqin turibdi. Xususan, Bavariya 16 yoshli oʻyinchi uchun soʻralayotgan katta miqdordagi imzo bonusi va umumiy paketni toʻlashni istamagan. Bu holat moliyaviy imkoniyatlari kengroq boʻlgan Angliya klublariga ustunlik bermoqda.

Brexit qoidalariga koʻra, Eichhorn 2027-yilning iyulida 18 yoshga toʻlmaguncha Angliyada rasmiy oʻyinlarda qatnasha olmaydi. Shu sababli, Liverpul uni sotib olib, rivojlanishini davom ettirishi uchun Bayer Leverkusen jamoasiga ijaraga berish variantini koʻrib chiqmoqda. Xuddi shunday strategiyani Manchester Siti ham rejalashtirayotgani transfer bozoridagi raqobatni yanada qizdirmoqda.

LiverpulKennet EichhornTransferAngliya Premer-ligasiHertha BSC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi