Liverpul Germaniya futboli yulduzi Kennet Eichhorn uchun kurashni kuchaytirdi
Liverpul jamoasi Hertha BSC yarim himoyachisi Kennet Eichhorn transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdi. Maʻlumotlarga koʻra, mersisaydliklar 16 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish uchun raqobatchilarini ortda qoldirishga harakat qilmoqda. Florian Plettenberg bergan xabarga koʻra, soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida yangi muloqot bosqichi boʻlib oʻtgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Kennet Eichhorn Germaniyaning eng istiqbolli yosh futbolchilaridan biri hisoblanadi. Liverpul uni uzoq muddatli loyihaning muhim boʻlagi sifatida koʻrmoqda. Angliya Premer-ligasi klublari ushbu transfer uchun taxminan 20 million yevro atrofida mablagʻ sarflashga tayyor ekanliklari aytilmoqda. Bu esa futbolchining bozor qiymati sezilarli darajada oshganidan dalolat beradi.
Bavariya va Borussiya Dortmund kabi Bundesliqa grandlari ham futbolchiga qiziqish bildirgan edi, biroq moliyaviy talablar yuqoriligi sababli ular poygadan chiqishga yaqin turibdi. Xususan, Bavariya 16 yoshli oʻyinchi uchun soʻralayotgan katta miqdordagi imzo bonusi va umumiy paketni toʻlashni istamagan. Bu holat moliyaviy imkoniyatlari kengroq boʻlgan Angliya klublariga ustunlik bermoqda.
Brexit qoidalariga koʻra, Eichhorn 2027-yilning iyulida 18 yoshga toʻlmaguncha Angliyada rasmiy oʻyinlarda qatnasha olmaydi. Shu sababli, Liverpul uni sotib olib, rivojlanishini davom ettirishi uchun Bayer Leverkusen jamoasiga ijaraga berish variantini koʻrib chiqmoqda. Xuddi shunday strategiyani Manchester Siti ham rejalashtirayotgani transfer bozoridagi raqobatni yanada qizdirmoqda.
…