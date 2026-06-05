Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...

·131·Sport
Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov o‘z futbolchilik faoliyatidagi eng katta orzularidan biri amalga oshganini ta’kidladi. Milliy jamoamiz tarixda ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olgani nafaqat muxlislar, balki futbolchilarning o‘zi uchun ham unutilmas voqeaga aylandi.

O‘FA media xizmatiga bergan intervyusida Eldor Shomurodov Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida ishtirok etish uning bolalikdan, futbolga kirib kelgan kunlaridan beri yuragida yashab kelgan eng katta maqsadlaridan biri bo‘lganini aytdi.

“Bu hayotimdagi eng katta orzularimdan biri edi. Futbolchilik faoliyatimdagi eng katta orzuim O‘zbekiston milliy jamoasi bilan Jahon chempionatida qatnashish edi. Mana shu maqsad amalga oshgach, futboldagi hayotim davomida o‘ylagan barcha narsalar ko‘z oldimdan o‘tdi”, — dedi Shomurodov.

Bu so‘zlarda faqat bir futbolchining quvonchi emas, balki butun avlodning intizori bor. Chunki O‘zbekiston futbol muxlislari yillar davomida milliy jamoani Jahon chempionatida ko‘rishni orzu qilib keldi. Har bir saralash bosqichi, har bir imkoniyat va har bir yo‘qotilgan shans xalq xotirasida qolgan. Endi esa o‘sha orzu haqiqatga aylandi.

Eldor Shomurodov uchun bu natija alohida ahamiyatga ega. U milliy jamoa sardori sifatida nafaqat maydonda, balki jamoa ruhiyatida ham muhim figura hisoblanadi. Uning tajribasi, xalqaro maydonlardagi o‘yinlari va yetakchilik qobiliyati Jahon chempionatida O‘zbekiston uchun juda kerak bo‘ladi.

Shomurodov faoliyati davomida turli bosqichlarni bosib o‘tdi. U o‘zbek futbolida shakllandi, keyin xorijda o‘zini sinadi, Yevropa futboli muhitiga kirdi va milliy jamoa uchun doim mas’uliyat bilan o‘ynab keldi. Shuning uchun Jahon chempionati yo‘llanmasi uning shaxsiy faoliyatidagi eng yorqin sahifalardan biri bo‘lishi tabiiy.

Futbolda ba’zi orzular faqat shaxsiy bo‘lmaydi. Ular butun xalqnikiga aylanadi. Shomurodov aytgan Jahon chempionati orzusi ham shunday. Bu orzuni millionlab muxlislar, bolaligidan futbol ko‘rgan avlodlar, stadionlarda va ekran qarshisida terma jamoani qo‘llab kelgan insonlar birga kutishgan.

O‘zbekiston milliy jamoasining ilk bor mundialga chiqishi mamlakat futboli uchun tarixiy burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu natija yosh futbolchilar uchun ham ulkan motivatsiya bo‘ladi. Endi har bir bola “O‘zbekistondan ham Jahon chempionatiga chiqish mumkin” degan ishonch bilan maydonga tushadi.

Vakillarimiz 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Portugaliya, Kongo va Kolumbiya milliy jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Bu raqiblarning har biri kuchli va o‘ziga xos uslubga ega. Portugaliya yulduz futbolchilari va katta tajribasi bilan xavfli. Kolumbiya texnik va jismonan kuchli jamoa. Kongo esa Afrika futboliga xos tezlik va kurashuvchanlikni namoyish etadi.

Albatta, bu guruh oson emas. Ammo Jahon chempionatida oson raqib bo‘lmaydi. Bunday musobaqada har bir o‘yin tarix, har bir gol esa butun xalq uchun katta quvonchga aylanadi. O‘zbekiston uchun esa bu ilk ishtirok bo‘lgani sabab har bir daqiqa alohida ahamiyat kasb etadi.

Shomurodov va uning jamoadoshlari oldida endi yangi vazifa turibdi: faqat ishtirok etish emas, balki munosib o‘yin ko‘rsatish. Milliy jamoamiz dunyo sahnasida o‘zbek futboli qanday o‘sganini, qanday xarakterga ega ekanini va katta raqiblarga qarshi ham kurasha olishini namoyish etishi kerak.

Eldorning so‘zlari esa bu tarixiy yo‘lning emotsional tomonini ochib berdi. Futbolchi uchun Jahon chempionatiga chiqish — shunchaki turnirga yo‘llanma emas. Bu uning yillar davomidagi mehnati, qurbonliklari, sinovlari va ishonchiga berilgan javobdir.

Endi O‘zbekiston futbolchilari orzuni amalga oshirishdan keyingi bosqichga qadam qo‘ymoqda. Orzu ushaldi, ammo endi uni munosib himoya qilish kerak. Mundial maydonida har bir futbolchi nafaqat o‘z nomidan, balki butun mamlakat nomidan o‘ynaydi.

Shomurodovning “eng katta orzuim amalga oshdi” degan so‘zlari muxlislar qalbiga yaqin tushadi. Chunki bu orzu faqat Eldorniki emas edi. Bu — butun O‘zbekistonning orzusi edi. Endi esa o‘sha orzu Jahon chempionati maydonlarida oq libosdagi milliy jamoamiz qiyofasida haqiqatga aylanadi.

Eldor ShomurodovOʻzbekistonOʻFAJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi