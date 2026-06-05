Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov o‘z futbolchilik faoliyatidagi eng katta orzularidan biri amalga oshganini ta’kidladi. Milliy jamoamiz tarixda ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma olgani nafaqat muxlislar, balki futbolchilarning o‘zi uchun ham unutilmas voqeaga aylandi.
O‘FA media xizmatiga bergan intervyusida Eldor Shomurodov Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida ishtirok etish uning bolalikdan, futbolga kirib kelgan kunlaridan beri yuragida yashab kelgan eng katta maqsadlaridan biri bo‘lganini aytdi.
“Bu hayotimdagi eng katta orzularimdan biri edi. Futbolchilik faoliyatimdagi eng katta orzuim O‘zbekiston milliy jamoasi bilan Jahon chempionatida qatnashish edi. Mana shu maqsad amalga oshgach, futboldagi hayotim davomida o‘ylagan barcha narsalar ko‘z oldimdan o‘tdi”, — dedi Shomurodov.
Bu so‘zlarda faqat bir futbolchining quvonchi emas, balki butun avlodning intizori bor. Chunki O‘zbekiston futbol muxlislari yillar davomida milliy jamoani Jahon chempionatida ko‘rishni orzu qilib keldi. Har bir saralash bosqichi, har bir imkoniyat va har bir yo‘qotilgan shans xalq xotirasida qolgan. Endi esa o‘sha orzu haqiqatga aylandi.
Eldor Shomurodov uchun bu natija alohida ahamiyatga ega. U milliy jamoa sardori sifatida nafaqat maydonda, balki jamoa ruhiyatida ham muhim figura hisoblanadi. Uning tajribasi, xalqaro maydonlardagi o‘yinlari va yetakchilik qobiliyati Jahon chempionatida O‘zbekiston uchun juda kerak bo‘ladi.
Shomurodov faoliyati davomida turli bosqichlarni bosib o‘tdi. U o‘zbek futbolida shakllandi, keyin xorijda o‘zini sinadi, Yevropa futboli muhitiga kirdi va milliy jamoa uchun doim mas’uliyat bilan o‘ynab keldi. Shuning uchun Jahon chempionati yo‘llanmasi uning shaxsiy faoliyatidagi eng yorqin sahifalardan biri bo‘lishi tabiiy.
Futbolda ba’zi orzular faqat shaxsiy bo‘lmaydi. Ular butun xalqnikiga aylanadi. Shomurodov aytgan Jahon chempionati orzusi ham shunday. Bu orzuni millionlab muxlislar, bolaligidan futbol ko‘rgan avlodlar, stadionlarda va ekran qarshisida terma jamoani qo‘llab kelgan insonlar birga kutishgan.
O‘zbekiston milliy jamoasining ilk bor mundialga chiqishi mamlakat futboli uchun tarixiy burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu natija yosh futbolchilar uchun ham ulkan motivatsiya bo‘ladi. Endi har bir bola “O‘zbekistondan ham Jahon chempionatiga chiqish mumkin” degan ishonch bilan maydonga tushadi.
Vakillarimiz 2026 yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida Portugaliya, Kongo va Kolumbiya milliy jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Bu raqiblarning har biri kuchli va o‘ziga xos uslubga ega. Portugaliya yulduz futbolchilari va katta tajribasi bilan xavfli. Kolumbiya texnik va jismonan kuchli jamoa. Kongo esa Afrika futboliga xos tezlik va kurashuvchanlikni namoyish etadi.
Albatta, bu guruh oson emas. Ammo Jahon chempionatida oson raqib bo‘lmaydi. Bunday musobaqada har bir o‘yin tarix, har bir gol esa butun xalq uchun katta quvonchga aylanadi. O‘zbekiston uchun esa bu ilk ishtirok bo‘lgani sabab har bir daqiqa alohida ahamiyat kasb etadi.
Shomurodov va uning jamoadoshlari oldida endi yangi vazifa turibdi: faqat ishtirok etish emas, balki munosib o‘yin ko‘rsatish. Milliy jamoamiz dunyo sahnasida o‘zbek futboli qanday o‘sganini, qanday xarakterga ega ekanini va katta raqiblarga qarshi ham kurasha olishini namoyish etishi kerak.
Eldorning so‘zlari esa bu tarixiy yo‘lning emotsional tomonini ochib berdi. Futbolchi uchun Jahon chempionatiga chiqish — shunchaki turnirga yo‘llanma emas. Bu uning yillar davomidagi mehnati, qurbonliklari, sinovlari va ishonchiga berilgan javobdir.
Endi O‘zbekiston futbolchilari orzuni amalga oshirishdan keyingi bosqichga qadam qo‘ymoqda. Orzu ushaldi, ammo endi uni munosib himoya qilish kerak. Mundial maydonida har bir futbolchi nafaqat o‘z nomidan, balki butun mamlakat nomidan o‘ynaydi.
Shomurodovning “eng katta orzuim amalga oshdi” degan so‘zlari muxlislar qalbiga yaqin tushadi. Chunki bu orzu faqat Eldorniki emas edi. Bu — butun O‘zbekistonning orzusi edi. Endi esa o‘sha orzu Jahon chempionati maydonlarida oq libosdagi milliy jamoamiz qiyofasida haqiqatga aylanadi.
…