Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy starti kundan-kunga yaqinlashar ekan, qit’amiz sharafini himoya qiluvchi kuchli jamoalarning tayyorgarlik jarayoni qizg‘in pallaga kirdi. Xususan, Osiyoning eng yetakchi va tajribali vakillaridan biri hisoblangan Eron milliy terma jamoasi bo‘lajak mundial oldidan navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi. Forslar (Eron terma jamoasining laqabi) o‘z imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish maqsadida Afrika qit’asining jismoniy jihatdan baquvvat jamoalaridan biri — Mali vakillariga qarshi maydonga tushdilar.
Muxlislar uchun ancha qiziqarli va shiddatli kechgan ushbu xalqaro nazorat bahsida Osiyo qit’asi grandi haqiqiy mahorat namoyish etib, raqiblari ustidan 2:0 hisobidagi ishonchli va chiroyli g‘alabani rasmiylashtirdi.
Tezkor gol va uchrashuvdagi ustunlik
O‘yinning dastlabki daqiqalaridanoq maydonda tashabbusni o‘z qo‘liga olgan Eron futbolchilari raqib mudofaa chizig‘ini yorib o‘tishga harakat qilishdi. Bu esa tez fursatda o‘z samarasini berdi:
12-daqiqa: Jamoaning tajribali himoyachisi Ramin Rezayan uyushtirilgan hujumni chiroyli tarzda gol bilan yakunlab, forslarni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0.
55-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan hujumkorlikni susaytirmagan Eron terma jamoasi vakillari yana bir bor muvaffaqiyat qozonishdi. Mahoratli yarim himoyachi Said Izatullohi raqib darvozabonini ojiz qoldirib, uchrashuvdagi yakuniy hisobni belgiladi — 2:0.
Mali terma jamoasi futbolchilari o‘yin davomida muvozanatni tiklash uchun bir nechta xavfli qarshi hujumlarni tashkil etgan bo‘lsalar-da, Eron terma jamoasining tartibli himoyasi va darvozabonning ishonchli harakatlari tufayli hisob o‘zgarishsiz qoldi.
Eronning JCH-2026 turniridagi raqiblari
Okean orti yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan dunyo birinchiligida Eron terma jamoasi anchagina jiddiy va qiziqarli guruhdan joy olgan. Ma’lumot o‘rnida, forslar mundialning «G» guruhida kuch sinashadilar.
Eronning guruhdagi raqiblari
Qit’asi va o‘ziga xosligi
Belgiya
Yevropa futbolining yulduzlarga boy va tajribali vakili
Misr
Afrika qit’asining texnik va tezkor jamoalaridan biri
Yangi Zelandiya
Okeaniya mintaqasining qat’iyatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan vakili
Futbol tahlili: Mali ustidan qozonilgan ushbu ishonchli g‘alaba Eron terma jamoasi uchun bo‘lajak Jahon chempionati bahslari oldidan katta ruhiy ishonch taqdim etishi shubhasiz. Ayniqsa, Afrika jamoasi ustidan qozonilgan zafar forslarga guruhdagi asosiy raqiblardan biri — Misr terma jamoasiga qarshi qanday taktika ostida o‘ynash kerakligini ko‘rsatib beruvchi yaxshi repetitsiya vazifasini o‘tadi.
Jahon chempionatining eng so‘nggi kundalik xabarlari, Osiyo va dunyo terma jamoalari lageridan eksklyuziv yangiliklar hamda sevimli futbolchiolaringiz hayotiga oid qaynoq voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…