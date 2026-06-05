Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi

·98·Sport
Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining rasmiy starti kundan-kunga yaqinlashar ekan, qit’amiz sharafini himoya qiluvchi kuchli jamoalarning tayyorgarlik jarayoni qizg‘in pallaga kirdi. Xususan, Osiyoning eng yetakchi va tajribali vakillaridan biri hisoblangan Eron milliy terma jamoasi bo‘lajak mundial oldidan navbatdagi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi. Forslar (Eron terma jamoasining laqabi) o‘z imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish maqsadida Afrika qit’asining jismoniy jihatdan baquvvat jamoalaridan biri — Mali vakillariga qarshi maydonga tushdilar.

Muxlislar uchun ancha qiziqarli va shiddatli kechgan ushbu xalqaro nazorat bahsida Osiyo qit’asi grandi haqiqiy mahorat namoyish etib, raqiblari ustidan 2:0 hisobidagi ishonchli va chiroyli g‘alabani rasmiylashtirdi.

Tezkor gol va uchrashuvdagi ustunlik

O‘yinning dastlabki daqiqalaridanoq maydonda tashabbusni o‘z qo‘liga olgan Eron futbolchilari raqib mudofaa chizig‘ini yorib o‘tishga harakat qilishdi. Bu esa tez fursatda o‘z samarasini berdi:

  • 12-daqiqa: Jamoaning tajribali himoyachisi Ramin Rezayan uyushtirilgan hujumni chiroyli tarzda gol bilan yakunlab, forslarni hisobda oldinga olib chiqdi — 1:0.

  • 55-daqiqa: Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan hujumkorlikni susaytirmagan Eron terma jamoasi vakillari yana bir bor muvaffaqiyat qozonishdi. Mahoratli yarim himoyachi Said Izatullohi raqib darvozabonini ojiz qoldirib, uchrashuvdagi yakuniy hisobni belgiladi — 2:0.

Mali terma jamoasi futbolchilari o‘yin davomida muvozanatni tiklash uchun bir nechta xavfli qarshi hujumlarni tashkil etgan bo‘lsalar-da, Eron terma jamoasining tartibli himoyasi va darvozabonning ishonchli harakatlari tufayli hisob o‘zgarishsiz qoldi.

Eronning JCH-2026 turniridagi raqiblari

Okean orti yashil maydonlarida bo‘lib o‘tadigan dunyo birinchiligida Eron terma jamoasi anchagina jiddiy va qiziqarli guruhdan joy olgan. Ma’lumot o‘rnida, forslar mundialning «G» guruhida kuch sinashadilar.

Eronning guruhdagi raqiblari

Qit’asi va o‘ziga xosligi

Belgiya

Yevropa futbolining yulduzlarga boy va tajribali vakili

Misr

Afrika qit’asining texnik va tezkor jamoalaridan biri

Yangi Zelandiya

Okeaniya mintaqasining qat’iyatli va kutilmagan sovg‘alar taqdim eta oladigan vakili

Futbol tahlili: Mali ustidan qozonilgan ushbu ishonchli g‘alaba Eron terma jamoasi uchun bo‘lajak Jahon chempionati bahslari oldidan katta ruhiy ishonch taqdim etishi shubhasiz. Ayniqsa, Afrika jamoasi ustidan qozonilgan zafar forslarga guruhdagi asosiy raqiblardan biri — Misr terma jamoasiga qarshi qanday taktika ostida o‘ynash kerakligini ko‘rsatib beruvchi yaxshi repetitsiya vazifasini o‘tadi.

Jahon chempionatining eng so‘nggi kundalik xabarlari, Osiyo va dunyo terma jamoalari lageridan eksklyuziv yangiliklar hamda sevimli futbolchiolaringiz hayotiga oid qaynoq voqealarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

EronMaliRamin RezaeianSaeid EzatolahiFIFA Jahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi