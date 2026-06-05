Andoni Iraola "Liverpul"da yangi davrni boshlashga tayyor!
“Liverpul”ning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola mersisaydliklar klubidagi faoliyatini boshlayotganidan juda xursand ekanini bildirdi. 43 yoshli ispaniyalik mutaxassis uchun bu tayinlov faoliyatidagi eng katta qadamlardan biri bo‘lishi aniq.
Iraola klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida “Liverpul”ni dunyo futbolidagi eng buyuk jamoalardan biri sifatida ta’rifladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday klubdan taklif olish har qanday murabbiy uchun ulkan sharaf va katta mas’uliyat hisoblanadi.
“Men juda hayajondaman. Chunki “Liverpul” buyuk klub, ulkan klub va dunyodagi eng yirik jamoalardan biri. Men har doim bu klubni alohida jamoa deb bilganman”, — dedi Iraola.
Bu so‘zlardan ispaniyalik murabbiyning yangi ish joyiga qanchalik hurmat bilan qarayotgani sezilib turibdi. “Liverpul” oddiy klub emas. Bu tarix, an’ana, “Enfild” muhiti, sadoqatli muxlislar va doimiy katta maqsadlar bilan yashaydigan jamoa. Bu yerda har bir murabbiydan faqat yaxshi o‘yin emas, xarakter va natija ham talab qilinadi.
Iraola “Liverpul”ning o‘ziga xos jozibasi haqida ham to‘xtaldi. Uning fikricha, bu klub insonni o‘ziga jalb qilishi uchun ortiqcha tushuntirishga muhtoj emas.
“Liverpul” sizni o‘ziga jalb qilishi uchun ko‘p narsa kerak emas. “Liverpul” — bu “Liverpul”, — deya ta’kidladi u.
Haqiqatan ham, “Liverpul” nomi futbolda alohida og‘irlikka ega. Klubning Yevropa maydonlaridagi tarixi, Angliya chempionatidagi obro‘si, millionlab muxlislar armiyasi va “You'll Never Walk Alone” ruhi har qanday futbol insonini o‘ziga tortadi. Iraola ham aynan shu muhitning bir qismiga aylanayotganini yaxshi tushunmoqda.
Ispaniyalik mutaxassis yangi jamoasidagi imkoniyatlar haqida gapirar ekan, “Liverpul”da yuqori darajadagi futbolchilar bilan ishlash, sovrinlar uchun kurashish va katta sahnada o‘zini ko‘rsatish imkoni borligini alohida qayd etdi.
“Albatta, bu yerda atmosfera, muxlislar, klubning o‘zi, futbolchilar, eng yuqori darajadagi o‘yinchilar bilan ishlash imkoniyati va sovrinlar uchun kurashish imkoniyati bor. Menimcha, bundan jozibaliroq narsa bo‘lishi qiyin. Shuning uchun ishni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman”, — dedi Iraola.
Bu bayonot “Liverpul” muxlislari uchun ham muhim signal bo‘ldi. Yangi murabbiy klubning tarixi va talabini tushunib turib kelmoqda. U faqat ish joyini almashtirayotgan mutaxassis emas, balki katta loyihani qabul qilayotganini anglayotgani ko‘rinadi.
Andoni Iraola so‘nggi mavsumlarda Angliya futbolida o‘zini qiziqarli va istiqbolli murabbiy sifatida ko‘rsatdi. U “Bornmut”ni boshqarib, jamoa bilan muvaffaqiyatli mavsum o‘tkazdi. Uning jamoasi tartibli, faol pressingga asoslangan, tezkor o‘tishlar va intizomli o‘yin bilan ajralib turdi.
“Bornmut”dagi ishlari Iraolaga katta klublar e’tiborini olib keldi. U cheklangan imkoniyatlar bilan ham jamoaviy o‘yin qurish, futbolchilardan maksimal foyda olish va raqiblarga noqulaylik tug‘dirishni uddaladi. Endi esa unda butunlay boshqa darajadagi resurslar va bosim bor.
“Liverpul”dagi vazifa oson bo‘lmaydi. Bu klubda har bir mag‘lubiyat katta muhokamaga aylanadi, har bir qaror tahlil qilinadi, har bir o‘yindan yuqori natija kutiladi. Iraola uchun bu yangi bosqich, yangi imtihon va o‘zini elita darajasida isbotlash imkoniyati bo‘ladi.
Mersisaydliklar muxlislari esa yangi murabbiydan jamoaga energiya, aniq o‘yin g‘oyasi va sovrinlar uchun real kurashni kutishadi. “Liverpul” kabi klubda yaxshi niyatning o‘zi yetarli emas. Bu yerda ish, natija va xarakter kerak. Xullas, romantika bor, lekin dedlayn ham bor.
Iraolaning asosiy vazifalaridan biri jamoaning o‘yin uslubini tezda shakllantirish bo‘ladi. Uning “Bornmut”dagi faol pressing va tezkor o‘tishlarga asoslangan g‘oyalari “Liverpul” futbolchilari salohiyati bilan uyg‘unlashsa, mersisaydliklar yana juda xavfli jamoaga aylanishi mumkin.
Shu bilan birga, u kiyinish xonasidagi muhitni ham to‘g‘ri boshqarishi kerak. Katta yulduzlar, yuqori talablar va muxlislar bosimi sharoitida murabbiy nafaqat taktik, balki psixologik jihatdan ham kuchli bo‘lishi shart.
Eslatib o‘tamiz, Andoni Iraola yaqinda “Liverpul” bosh murabbiyi etib rasman tayinlangandi. Uning oldida katta maqsadlar turibdi: jamoani yuqori o‘rinlarga qaytarish, Angliya va Yevropa maydonlarida raqobatbardosh qilish hamda “Enfild” muxlislariga yana katta g‘alabalar ishonchini berish.
Iraola esa ishni boshlashni sabrsizlik bilan kutayotganini aytmoqda. Endi barcha gap maydonda bo‘ladi. “Liverpul” yangi murabbiy bilan yangi sahifa ochmoqda va bu sahifa qanday yozilishi ispaniyalik mutaxassisning qarorlari, futbolchilarning javobi va klubning umumiy yo‘nalishiga bog‘liq bo‘ladi.
…