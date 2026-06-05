Peres 150 million yevrolik transfer bombasini portlatishga tayyorlanmoqda

·72·Sport
Peres 150 million yevrolik transfer bombasini portlatishga tayyorlanmoqda

Jahon futbolida yozgi transfer mavsumi yaqinlashgani sayin Madridning «Real» klubi atrofidagi intrigalar eng yuqori nuqtasiga chiqmoqda. Kuni kecha «Qirollik klubi» prezidentligi uchun saylov ortidagi murabbiylik muhokamalari haqida xabar bergan edik. Endi esa amaldagi rahbar Florentino Peresning transfer bozorini larzaga keltiradigan yangi rejasi OAV diqqat markaziga tushdi.

Avvalroq Madrid grandi rahbari yaqin fursat ichida Yevropa Chempionlar ligasida muntazam qatnashib kelayotgan mashhur top-klub vakillaridan biri uchun dahshatli mablag‘ — kamida 150 million yevrolik rasmiy taklif yuborishini e’lon qilib, futbol olamini hayajonga solgan edi. Ispaniyaning nufuzli va ishonchli «As» nashri tarqatgan eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu rekord darajadagi taklif tayyorlanayotgan uch nafar asosiy da’vogar nomi ma’lum bo‘ldi.

Peresning nishonidagi uch yulduz: «Madrid» kimni tanlaydi?

Insaydlarga qaraganda, «Real» klubining transfer ro‘yxatidan Yevropa yashil maydonlarida porlayotgan quyidagi iqtidor egalari joy olgan:

  • Vitinya (PSJ): Parij klubining o‘yin uslubini belgilab beruvchi, maydon markazida yuqori intellektga ega bo‘lgan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi.

  • Joau Nevesh (PSJ): Parij grandi safida o‘zining serqirra va ishonchli harakatlari bilan Yevropaning ko‘plab grandlari e’tiborini tortgan yana bir portugaliyalik yosh yulduz.

  • Maykl Olise («Bavariya»): Myunxenliklar tarkibida qanot hujumida haqiqiy kreativlik namoyish etayotgan, dribling va tezlik ustasi bo‘lgan vinger.

Qiziqarli jihati shundaki, Florentino Peres ushbu o‘ta qimmatbaho taklif tayyorlanayotgan o‘yinchi aslo fransuz millatiga mansub futbolchi emasligini alohida uqtirib o‘tgan. Bu esa nomzodlar orasidan bir nechta variantlarni avtomatik ravishda chiqarib tashlab, intrigani yanada kuchaytirmoqda.

Transfer nishonidagi futbolchilarning qisqacha tablosi

Futbolchi

Ayni damdagi klubi

Ampluasi (Maydondagi roli)

Ehtimoliy transfer qiymati

Vitinya

PSJ

Markaziy yarim himoyachi

150 million yevrodan kam emas

Joau Nevesh

PSJ

Tayanch / markaziy yarim himoyachi

150 million yevrodan kam emas

Maykl Olise

«Bavariya»

Qanot hujumchisi (Vinger)

150 million yevrodan kam emas

Shunga qaramay, madridliklar ushbu uchlikdan aynan qaysi biri uchun tarixiy va rekord darajadagi mablag‘ni tikishga qaror qilgani hozircha sirligicha qolmoqda. Ammo bir narsa aniq: Florentino Peres yozda «Santyago Bernabeu»ga yana bir superyulduzni olib kelishga qat’iy ahd qilgan.

Zamin sharhi: Peresning bunday yirik yurishlari odatda kutilmagan va tezkorlik bilan amalga oshadi. Agar ushbu uch futbolchidan biri «Real» libosini kiysa, Madrid klubining kelasi mavsumdagi tarkibi yanada dahshatli ko‘rinishga kelishi shubhasiz.

«Qirollik klubi»ning yozgi transfer bombalari, jahon futbolidagi eng qimmat kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz lageridan olingan eksklyuziv insaydlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Florentino PerezReal MadridVitinhaPSGMichael Olise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi