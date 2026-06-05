Peres 150 million yevrolik transfer bombasini portlatishga tayyorlanmoqda
Jahon futbolida yozgi transfer mavsumi yaqinlashgani sayin Madridning «Real» klubi atrofidagi intrigalar eng yuqori nuqtasiga chiqmoqda. Kuni kecha «Qirollik klubi» prezidentligi uchun saylov ortidagi murabbiylik muhokamalari haqida xabar bergan edik. Endi esa amaldagi rahbar Florentino Peresning transfer bozorini larzaga keltiradigan yangi rejasi OAV diqqat markaziga tushdi.
Avvalroq Madrid grandi rahbari yaqin fursat ichida Yevropa Chempionlar ligasida muntazam qatnashib kelayotgan mashhur top-klub vakillaridan biri uchun dahshatli mablag‘ — kamida 150 million yevrolik rasmiy taklif yuborishini e’lon qilib, futbol olamini hayajonga solgan edi. Ispaniyaning nufuzli va ishonchli «As» nashri tarqatgan eng so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu rekord darajadagi taklif tayyorlanayotgan uch nafar asosiy da’vogar nomi ma’lum bo‘ldi.
Peresning nishonidagi uch yulduz: «Madrid» kimni tanlaydi?
Insaydlarga qaraganda, «Real» klubining transfer ro‘yxatidan Yevropa yashil maydonlarida porlayotgan quyidagi iqtidor egalari joy olgan:
Vitinya (PSJ): Parij klubining o‘yin uslubini belgilab beruvchi, maydon markazida yuqori intellektga ega bo‘lgan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi.
Joau Nevesh (PSJ): Parij grandi safida o‘zining serqirra va ishonchli harakatlari bilan Yevropaning ko‘plab grandlari e’tiborini tortgan yana bir portugaliyalik yosh yulduz.
Maykl Olise («Bavariya»): Myunxenliklar tarkibida qanot hujumida haqiqiy kreativlik namoyish etayotgan, dribling va tezlik ustasi bo‘lgan vinger.
Qiziqarli jihati shundaki, Florentino Peres ushbu o‘ta qimmatbaho taklif tayyorlanayotgan o‘yinchi aslo fransuz millatiga mansub futbolchi emasligini alohida uqtirib o‘tgan. Bu esa nomzodlar orasidan bir nechta variantlarni avtomatik ravishda chiqarib tashlab, intrigani yanada kuchaytirmoqda.
Transfer nishonidagi futbolchilarning qisqacha tablosi
Futbolchi
Ayni damdagi klubi
Ampluasi (Maydondagi roli)
Ehtimoliy transfer qiymati
Vitinya
PSJ
Markaziy yarim himoyachi
150 million yevrodan kam emas
Joau Nevesh
PSJ
Tayanch / markaziy yarim himoyachi
150 million yevrodan kam emas
Maykl Olise
«Bavariya»
Qanot hujumchisi (Vinger)
150 million yevrodan kam emas
Shunga qaramay, madridliklar ushbu uchlikdan aynan qaysi biri uchun tarixiy va rekord darajadagi mablag‘ni tikishga qaror qilgani hozircha sirligicha qolmoqda. Ammo bir narsa aniq: Florentino Peres yozda «Santyago Bernabeu»ga yana bir superyulduzni olib kelishga qat’iy ahd qilgan.
Zamin sharhi: Peresning bunday yirik yurishlari odatda kutilmagan va tezkorlik bilan amalga oshadi. Agar ushbu uch futbolchidan biri «Real» libosini kiysa, Madrid klubining kelasi mavsumdagi tarkibi yanada dahshatli ko‘rinishga kelishi shubhasiz.
«Qirollik klubi»ning yozgi transfer bombalari, jahon futbolidagi eng qimmat kelishuvlar va sevimli jamoalaringiz lageridan olingan eksklyuziv insaydlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…