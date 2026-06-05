Anchelotti Braziliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi...
Futbol olamining eng kutilgan va nufuzli musobaqasi — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida terma jamoalar lageridan qaynoq bayonotlar kelishda davom etmoqda. Besh karra jahon chempionlari hisoblangan hamda har bir mundialga faqat va faqat oltin medallar uchun tashrif buyuradigan Braziliya milliy terma jamoasi ayni kunlarda muxlislar e’tiborida turibdi. «Pentakampeonlar»ning (Braziliya terma jamoasining laqabi) tajribali va donishmand bosh murabbiyi Karlo Anchelotti bo‘lajak turnir oldidan OAV vakillari bilan uchrashib, jamoasining imkoniyatlari va ichki muhit haqida kuyunchalik bilan gapirdi.
Italiyalik mashhur mutaxassisga berilgan «Braziliya bu yilgi mundialda bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi?» degan to‘g‘ridan to‘g‘ri savolga, u hech qanday ikkilanishlarsiz, qat’iyat bilan javob berdi.
«Yuqori maqsadlar kuchli motivatsiya beradi»
Karlo Anchelotti shogirdlari qalbida mag‘rurlik va g‘alabaga bo‘lgan yuksak ishonchni uyg‘otish bosh vazifa ekanligini ta’kidlab o‘tdi:
«Mening fikrimcha — ha, biz albatta zafar qucha olamiz. Men futbolchilarimning ongida va qalbida eng yuqori kutilmalarni shakllantirishni istayman. Bu juda muhim. Zero, maqsad va kutilmalar qanchalik baland bo‘lsa, unga erishish yo‘lidagi ishtiyoq hamda motivatsiya ham shunchalik qudratli bo‘ladi».
Shuningdek, murabbiy faqatgina yulduzli tarkib yoki individual mahorat evaziga uzoqqa borib bo‘lmasligini, muvaffaqiyatning kaliti — mustahkam jamoaviy birlikda ekanligini alohida qayd etdi. Uning fikricha, har qanday yuksak iste’dod egasi faqatgina jips va ahil jamoaning bir bo‘lagiga aylangandagina maydonda o‘zining eng samarali o‘yinini ko‘rsata oladi.
G‘alaba formulasi: Nafsdan voz kechish va kamtarlik
Anchelotti jahon tojini qaytarib olish uchun futbolchilardan nafaqat jismoniy, balki kuchli ruhiy tayyorgarlik ham talab etilishini tushuntirib berdi.
Muvaffaqiyat omillari
Murabbiyning futbolchilarga talabi
Jamoaviy birlik
Individual mahoratni yagona tizimga birlashtirish
Ruhiy barqarorlik
Manfaatparastlikdan voz kechish va kamtar bo‘lish
Umumiy maqsad
Shaxsiy ambitsiyalarni jamoa manfaatiga qurbon qilish
«Bugungi kunda ruhiyat masalasi birinchi o‘ringa chiqadi. Bizning lagerda futbolchilar o‘z shaxsiy manfaatlarini o‘ylaydigan xudbin bo‘lmasliklari lozim. Maydonda ham, uning tashqarisida ham kamtarlikni saqlab, hamma bir tan-u bir jon bo‘lib, yagona buyuk maqsad yo‘lida tinimsiz mehnat qilishi va umumiy g‘alabaga o‘z hissasini qo‘shishi shart. Biz ayni vaqtda aynan shu tizim ustida ishlayapmiz va buni uddalaymiz», — dedi italiyalik mutaxassis.
Braziliyani guruh bosqichida kimlar kutmoqda?
Eslatib o‘tamiz, bo‘lajak Jahon chempionatining guruh raundlarida Braziliya terma jamoasi uchun raqiblar anchagina qulay, biroq o‘ziga xos xarakterli jamoalardir.
Braziliya joy olgan guruh vakillari:
Marokash — So‘nggi yillarda katta o‘sishga erishgan, taktik jihatdan tartibli Afrika grandi.
Shotlandiya — Britancha qat’iyat va jangovar futbol uslubiga tayanuvchi vakil.
Gaiti — Guruhning autsayderi hisoblansa-da, kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga urinib ko‘ruvchi jamoa.
Dunyo futbolidagi bunday katta bayonotlar Braziliyaning bu yilgi chempionlik poygasiga qanchalik jiddiy kirishganini ko‘rsatadi. Karlo Anchelotti o‘z tajribasi bilan sehrli o‘lka vakillariga yana oltin kubokni tuhfa eta oladimi — buni tez orada yashil maydonlarda birgalikda kuzatamiz.
Jahon chempionati kundaligi, Samba yurti vakillarining eng so‘nggi tayyorgarlik jarayonlari va futbol olamidagi eng sara eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…