Anchelotti Braziliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi...

·103·Sport
Anchelotti Braziliyaning Jahon chempionatidagi bosh maqsadini ochiqladi...

Futbol olamining eng kutilgan va nufuzli musobaqasi — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishi arafasida terma jamoalar lageridan qaynoq bayonotlar kelishda davom etmoqda. Besh karra jahon chempionlari hisoblangan hamda har bir mundialga faqat va faqat oltin medallar uchun tashrif buyuradigan Braziliya milliy terma jamoasi ayni kunlarda muxlislar e’tiborida turibdi. «Pentakampeonlar»ning (Braziliya terma jamoasining laqabi) tajribali va donishmand bosh murabbiyi Karlo Anchelotti bo‘lajak turnir oldidan OAV vakillari bilan uchrashib, jamoasining imkoniyatlari va ichki muhit haqida kuyunchalik bilan gapirdi.

Italiyalik mashhur mutaxassisga berilgan «Braziliya bu yilgi mundialda bosh sovrinni qo‘lga kirita oladimi?» degan to‘g‘ridan to‘g‘ri savolga, u hech qanday ikkilanishlarsiz, qat’iyat bilan javob berdi.

«Yuqori maqsadlar kuchli motivatsiya beradi»

Karlo Anchelotti shogirdlari qalbida mag‘rurlik va g‘alabaga bo‘lgan yuksak ishonchni uyg‘otish bosh vazifa ekanligini ta’kidlab o‘tdi:

«Mening fikrimcha — ha, biz albatta zafar qucha olamiz. Men futbolchilarimning ongida va qalbida eng yuqori kutilmalarni shakllantirishni istayman. Bu juda muhim. Zero, maqsad va kutilmalar qanchalik baland bo‘lsa, unga erishish yo‘lidagi ishtiyoq hamda motivatsiya ham shunchalik qudratli bo‘ladi».

Shuningdek, murabbiy faqatgina yulduzli tarkib yoki individual mahorat evaziga uzoqqa borib bo‘lmasligini, muvaffaqiyatning kaliti — mustahkam jamoaviy birlikda ekanligini alohida qayd etdi. Uning fikricha, har qanday yuksak iste’dod egasi faqatgina jips va ahil jamoaning bir bo‘lagiga aylangandagina maydonda o‘zining eng samarali o‘yinini ko‘rsata oladi.

G‘alaba formulasi: Nafsdan voz kechish va kamtarlik

Anchelotti jahon tojini qaytarib olish uchun futbolchilardan nafaqat jismoniy, balki kuchli ruhiy tayyorgarlik ham talab etilishini tushuntirib berdi.

Muvaffaqiyat omillari

Murabbiyning futbolchilarga talabi

Jamoaviy birlik

Individual mahoratni yagona tizimga birlashtirish

Ruhiy barqarorlik

Manfaatparastlikdan voz kechish va kamtar bo‘lish

Umumiy maqsad

Shaxsiy ambitsiyalarni jamoa manfaatiga qurbon qilish

«Bugungi kunda ruhiyat masalasi birinchi o‘ringa chiqadi. Bizning lagerda futbolchilar o‘z shaxsiy manfaatlarini o‘ylaydigan xudbin bo‘lmasliklari lozim. Maydonda ham, uning tashqarisida ham kamtarlikni saqlab, hamma bir tan-u bir jon bo‘lib, yagona buyuk maqsad yo‘lida tinimsiz mehnat qilishi va umumiy g‘alabaga o‘z hissasini qo‘shishi shart. Biz ayni vaqtda aynan shu tizim ustida ishlayapmiz va buni uddalaymiz», — dedi italiyalik mutaxassis.

Braziliyani guruh bosqichida kimlar kutmoqda?

Eslatib o‘tamiz, bo‘lajak Jahon chempionatining guruh raundlarida Braziliya terma jamoasi uchun raqiblar anchagina qulay, biroq o‘ziga xos xarakterli jamoalardir.

Braziliya joy olgan guruh vakillari:

  1. Marokash — So‘nggi yillarda katta o‘sishga erishgan, taktik jihatdan tartibli Afrika grandi.

  2. Shotlandiya — Britancha qat’iyat va jangovar futbol uslubiga tayanuvchi vakil.

  3. Gaiti — Guruhning autsayderi hisoblansa-da, kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga urinib ko‘ruvchi jamoa.

Dunyo futbolidagi bunday katta bayonotlar Braziliyaning bu yilgi chempionlik poygasiga qanchalik jiddiy kirishganini ko‘rsatadi. Karlo Anchelotti o‘z tajribasi bilan sehrli o‘lka vakillariga yana oltin kubokni tuhfa eta oladimi — buni tez orada yashil maydonlarda birgalikda kuzatamiz.

Jahon chempionati kundaligi, Samba yurti vakillarining eng so‘nggi tayyorgarlik jarayonlari va futbol olamidagi eng sara eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Karlo AncelottiBraziliyaItaliyaJahon chempionatiKarlo Anchelotti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi