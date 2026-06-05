Lamine Yamal va 2026-yilgi Jahon chempionatining 12 nafar yosh yulduzi
Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan navbatdagi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolmoqda. Jamoalar turnirga yakuniy tayyorgarlikni koʻrayotgan bir paytda, butun dunyo nigohi futbol olamining eng iqtidorli yoshlariga qaratilgan. Pele va Kylian Mbappe kabi afsonalar oʻsmirlik yoshidayoq finalda gol urib, tarixga kirgan edi. Endi esa AQSH, Meksika va Kanada maydonlarida yangi avlod vakillari oʻzlarini koʻrsatishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu turnirning eng asosiy qahramonlaridan biri shubhasiz Lamine Yamal boʻlishi kutilmoqda. Barselona va Ispaniya terma jamoasi vingeri 16 yoshidayoq Gruziya darvozasiga gol urib, Luis de la Fuente jamoasining ajralmas qismiga aylangan edi. Yevro-2024 musobaqasidagi ajoyib oʻyinlari, xususan, yarim finalda Fransiya darvozasiga yoʻllagan super goli uning katta sahnalardan qoʻrqmasligini isbotladi. Garchi aprel oyida olgan jarohati tufayli dastlabki oʻyinlarni oʻtkazib yuborishi mumkin boʻlsa-da, uning safga qaytishi Ispaniyaning chempionlik imkoniyatlarini keskin oshiradi.
Ispaniya tarkibida porlashi kutilayotgan yana bir yosh iqtidor — Pau Cubarsi. 19 yoshli himoyachi Hansi Flick qoʻl ostida Barselona safida ikki yildan beri barqaror oʻyin namoyish etib kelmoqda. Toʻp bilan ishlash mahorati va himoyadagi sovuqqonligi bilan ajralib turadigan Cubarsi, Yevropa chempionatini oʻtkazib yuborgan boʻlsa-da, saralash bosqichida oʻzini koʻrsatib, asosiy tarkibdan joy egallashga ulgurdi.
GOAL nashri tomonidan saralab olingan 12 nafar NXGN toifasidagi yoshlar orasida Lennart Karl kabi iqtidorlar ham bor. Ushbu futbolchilar nafaqat oʻz terma jamoalarining muvaffaqiyatiga hissa qoʻshishlari, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini qozonib, transfer bozorining asosiy nishonlariga aylanishlari kutilmoqda. 2026-yilgi mundial yangi yulduzlarning tugʻilishiga guvoh boʻlishi aniq.
…