Lamine Yamal va 2026-yilgi Jahon chempionatining 12 nafar yosh yulduzi

·71·Sport
Lamine Yamal va 2026-yilgi Jahon chempionatining 12 nafar yosh yulduzi

Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtadigan navbatdagi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolmoqda. Jamoalar turnirga yakuniy tayyorgarlikni koʻrayotgan bir paytda, butun dunyo nigohi futbol olamining eng iqtidorli yoshlariga qaratilgan. Pele va Kylian Mbappe kabi afsonalar oʻsmirlik yoshidayoq finalda gol urib, tarixga kirgan edi. Endi esa AQSH, Meksika va Kanada maydonlarida yangi avlod vakillari oʻzlarini koʻrsatishga tayyor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu turnirning eng asosiy qahramonlaridan biri shubhasiz Lamine Yamal boʻlishi kutilmoqda. Barselona va Ispaniya terma jamoasi vingeri 16 yoshidayoq Gruziya darvozasiga gol urib, Luis de la Fuente jamoasining ajralmas qismiga aylangan edi. Yevro-2024 musobaqasidagi ajoyib oʻyinlari, xususan, yarim finalda Fransiya darvozasiga yoʻllagan super goli uning katta sahnalardan qoʻrqmasligini isbotladi. Garchi aprel oyida olgan jarohati tufayli dastlabki oʻyinlarni oʻtkazib yuborishi mumkin boʻlsa-da, uning safga qaytishi Ispaniyaning chempionlik imkoniyatlarini keskin oshiradi.

Ispaniya tarkibida porlashi kutilayotgan yana bir yosh iqtidor — Pau Cubarsi. 19 yoshli himoyachi Hansi Flick qoʻl ostida Barselona safida ikki yildan beri barqaror oʻyin namoyish etib kelmoqda. Toʻp bilan ishlash mahorati va himoyadagi sovuqqonligi bilan ajralib turadigan Cubarsi, Yevropa chempionatini oʻtkazib yuborgan boʻlsa-da, saralash bosqichida oʻzini koʻrsatib, asosiy tarkibdan joy egallashga ulgurdi.

GOAL nashri tomonidan saralab olingan 12 nafar NXGN toifasidagi yoshlar orasida Lennart Karl kabi iqtidorlar ham bor. Ushbu futbolchilar nafaqat oʻz terma jamoalarining muvaffaqiyatiga hissa qoʻshishlari, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborini qozonib, transfer bozorining asosiy nishonlariga aylanishlari kutilmoqda. 2026-yilgi mundial yangi yulduzlarning tugʻilishiga guvoh boʻlishi aniq.

FutbolJahon ChempionatiLamine YamalBarselonaIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi