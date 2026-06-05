Bavariya ichidagi nizo: Kennet Eichhorn transferi rahbariyatni ikkiga boʻldi

·124·Sport
Bavariya ichidagi nizo: Kennet Eichhorn transferi rahbariyatni ikkiga boʻldi

Myunxenning Bavariya klubi rahbariyati oʻrtasida 16 yoshli iqtidor egasi Kennet Eichhorn transferi boʻyicha jiddiy kelishmovchilik yuzaga keldi. Bild nashrining "Bayern-Insider" podkastida maʻlum qilinishicha, klubning sport departamenti va kuzatuv kengashi yosh iqtidor uchun sarflanadigan mablagʻ masalasida bir qarorga kela olmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʻlumotlarga koʻra, Bavariya sport direktori Max Eberl va Christoph Freund ushbu yarim himoyachini Myunxenga olib kelish uchun katta kuch sarflagan. Hatto Chempionlar ligasi yarim finali doirasidagi Pari Sen-Jermen bilan oʻyin oldidan Eichhorn bilan maxsus uchrashuv tashkil etilgan. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Vincent Kompany ham futbolchi bilan soatlab suhbatlashib, uni oʻz loyihasiga jalb qilishga harakat qilgan.

Biroq, Bavariya kuzatuv kengashi transferning umumiy moliyaviy paketini haddan tashqari qimmat deb hisoblamoqda. Futbolchining agentlari 10-11 million yevro miqdorida koʻtarmali pul (signing-on fee) talab qilayotgani rahbariyatning eʻtiroziga sabab boʻlgan. Sport departamenti sarmoya kiritish tarafdori boʻlsa-da, yuqori kengash mablagʻ ajratishni rad etgan.

Hozirda Säbener Straße qarorgohida vaziyat boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Agentlarning fikricha, futbolchining bozor qiymati 20 million yevroga teng va bunday iqtidor uchun toʻlanadigan bonuslar tabiiy holat. Ammo Bavariya rahbariyati 16 yoshli oʻyinchi uchun bunday katta tavakkalchilikka qoʻl urmoqchi emas.

Myunxenliklar poygadan chiqishi mumkin boʻlgan bir paytda, Borussiya Dortmund, Bayer Leverkuzen va Liverpul kabi klublar vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar Bavariya yakuniy qarorga kelmasa, ushbu jamoalar Kennet Eichhornni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor.

BavariyaTransferVincent KompanyKennet EichhornBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi