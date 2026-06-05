Bavariya ichidagi nizo: Kennet Eichhorn transferi rahbariyatni ikkiga boʻldi
Myunxenning Bavariya klubi rahbariyati oʻrtasida 16 yoshli iqtidor egasi Kennet Eichhorn transferi boʻyicha jiddiy kelishmovchilik yuzaga keldi. Bild nashrining "Bayern-Insider" podkastida maʻlum qilinishicha, klubning sport departamenti va kuzatuv kengashi yosh iqtidor uchun sarflanadigan mablagʻ masalasida bir qarorga kela olmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʻlumotlarga koʻra, Bavariya sport direktori Max Eberl va Christoph Freund ushbu yarim himoyachini Myunxenga olib kelish uchun katta kuch sarflagan. Hatto Chempionlar ligasi yarim finali doirasidagi Pari Sen-Jermen bilan oʻyin oldidan Eichhorn bilan maxsus uchrashuv tashkil etilgan. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Vincent Kompany ham futbolchi bilan soatlab suhbatlashib, uni oʻz loyihasiga jalb qilishga harakat qilgan.
Biroq, Bavariya kuzatuv kengashi transferning umumiy moliyaviy paketini haddan tashqari qimmat deb hisoblamoqda. Futbolchining agentlari 10-11 million yevro miqdorida koʻtarmali pul (signing-on fee) talab qilayotgani rahbariyatning eʻtiroziga sabab boʻlgan. Sport departamenti sarmoya kiritish tarafdori boʻlsa-da, yuqori kengash mablagʻ ajratishni rad etgan.
Hozirda Säbener Straße qarorgohida vaziyat boshi berk koʻchaga kirib qolgan. Agentlarning fikricha, futbolchining bozor qiymati 20 million yevroga teng va bunday iqtidor uchun toʻlanadigan bonuslar tabiiy holat. Ammo Bavariya rahbariyati 16 yoshli oʻyinchi uchun bunday katta tavakkalchilikka qoʻl urmoqchi emas.
Myunxenliklar poygadan chiqishi mumkin boʻlgan bir paytda, Borussiya Dortmund, Bayer Leverkuzen va Liverpul kabi klublar vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar Bavariya yakuniy qarorga kelmasa, ushbu jamoalar Kennet Eichhornni oʻz safiga qoʻshib olishga tayyor.
…