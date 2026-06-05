Jordi Alba: “Butun faoliyatim uchun Unai Emerydan minnatdorman”

·56·Sport
Jordi Alba: “Butun faoliyatim uchun Unai Emerydan minnatdorman”

Barselona va Ispaniya terma jamoasining sobiq yulduzi Jordi Alba oʻz faoliyatidagi muvaffaqiyatlar uchun Aston Villa bosh murabbiyi Unai Emerydan qarzdor ekanini tan oldi. Gap shundaki, aynan Emery Valensiya klubida ishlagan yillarida Albani qanot hujumchisidan chap qanot himoyachisiga aylantirgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jordi Albaning aytishicha, u dastlab bu oʻzgarishga qarshilik koʻrsatgan, biroq vaqt oʻtishi bilan bu qaror uning jahon darajasidagi yulduzga aylanishiga zamin yaratganini tushunib yetgan. “Men 20 yoshda edim va Emery meni asosiy jamoaga chaqirdi. Werder Bremen bilan Yevropa ligasi oʻyinida bir kishi kam boʻlib qoldik va murabbiy meni himoyaga tushirdi. Oʻshanda bu pozitsiyada nima qilishni bilmasdim”, — deya eslaydi futbolchi.

Alba oʻzining yoshlikdagi xatolarini tan olib, Emeryning qatʼiyati uning kelajagini belgilab berganini taʼkidladi. “Dastlab buni yaxshi qabul qilmaganman, lekin Emery menga butun faoliyatim uchun katta yaxshilik qilayotganini bilmagan edim. Agar oʻsha oʻzgarish boʻlmaganida, men bunday darajaga erisha olmasdim. U dunyoning eng yaxshi murabbiylaridan biri”, — deya qoʻshimcha qildi u.

Ushbu taktik oʻzgarishdan soʻng, Jordi Alba 2012-yilda Barselona safiga oʻtdi va Camp Nouda 11 mavsum davomida ajoyib oʻyin koʻrsatdi. U kataloniyaliklar safida 450 dan ortiq oʻyinda maydonga tushib, olti marta Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritdi.

Hozirda Aston Villa klubini boshqarayotgan Unai Emery esa oʻzining futbolchilarni kashf qilish qobiliyati bilan tanilishda davom etmoqda. Oʻtgan mavsumda u birmingemliklar bilan muvaffaqiyatli yurish qilib, Yevropaning eng kuchli mutaxassislaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Jordi AlbaUnai EmeryBarselonaValensiyaAston Villa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi