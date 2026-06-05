O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun FIFA seminari o‘tkazildi
AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida bo‘lib o‘tadigan FIFA Jahon chempionati-2026 oldidan O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun muhim tayyorgarlik jarayonlaridan biri tashkil etildi. Milliy jamoamiz futbolchilari va murabbiylar shtabi ishtirokida maxsus seminar o‘tkazildi. Bu haqda O‘FA matbuot xizmati xabar berdi.
Mazkur seminar ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etadigan O‘zbekiston terma jamoasi uchun katta ahamiyatga ega. Chunki mundial faqat maydondagi o‘yin, taktika va natija bilan cheklanmaydi. Bunday yirik musobaqada har bir futbolchi va jamoa vakili FIFA tomonidan belgilangan qat’iy tartib-qoidalar, shaffoflik talablari va sport halolligi tamoyillariga to‘liq amal qilishi shart.
Seminar davomida futbolchilar va murabbiylar shtabiga FIFA Jahon chempionatida amal qilinadigan shaffoflik qoidalari haqida batafsil tushuntirish berildi. Shuningdek, sport halolligi, halol raqobat, mas’uliyatli munosabat va musobaqa davomida bajarilishi lozim bo‘lgan majburiyatlar haqida ma’lumotlar taqdim etildi.
Bunday seminarlar katta turnirlar oldidan juda muhim hisoblanadi. Chunki Jahon chempionatida har bir detal nazorat qilinadi: futbolchilarning maydondagi harakati, jamoa vakillarining rasmiy jarayonlardagi ishtiroki, axborot xavfsizligi, murojaat kanallari va etik me’yorlar — bularning barchasi FIFA talablari asosida amalga oshiriladi.
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun bu jarayon yangi tajriba hisoblanadi. Terma jamoamiz tarixda ilk bor mundialda ishtirok etayotgani sababli, futbolchilar nafaqat raqiblarga qarshi maydonda tayyor bo‘lishi, balki turnirning tashkiliy va huquqiy talablarini ham yaxshi bilishi kerak.
Seminarda FIFA tomonidan taqdim etiladigan axborot va maslahat xizmatlari haqida ham ma’lumot berildi. Jamoa a’zolari musobaqa davomida qaysi holatlarda qayerga murojaat qilishi, qanday kanallar orqali savol yoki muammolarni yetkazishi mumkinligi yuzasidan tushuntirish oldi.
Shuningdek, ishtirokchilar uchun mavjud murojaat kanallari, turnir davomida amal qilinadigan tegishli tartib-taomillar va jamoa vakillarining mas’uliyati alohida ko‘rib chiqildi. Bu kabi ma’lumotlar katta musobaqada tushunmovchiliklarning oldini olish, futbolchilarni huquqiy va tashkiliy jihatdan himoya qilish hamda xalqaro talablarga mos harakat qilish uchun zarur.
Jahon chempionati darajasida sport halolligi masalasi alohida o‘rin tutadi. FIFA uchun musobaqalarning shaffof o‘tishi, natijalarga tashqi ta’sirlar bo‘lmasligi va har bir jamoa teng sharoitda ishtirok etishi muhim. Shu bois futbolchilarga shubhali holatlar, axborot almashinuvi, stavkalar, manfaatlar to‘qnashuvi va boshqa xavfli vaziyatlar bo‘yicha ham tushuntirish berilgan bo‘lishi tabiiy.
O‘zbekiston terma jamoasi oldida tarixiy sinov turibdi. Jamoamiz 2026 yilgi Jahon chempionatida ilk bor mamlakat sharafini dunyo sahnasida himoya qiladi. Bunday paytda tayyorgarlik faqat mashg‘ulot maydonida emas, balki tashkilotchilik, intizom, qoidalarni bilish va professional yondashuvda ham namoyon bo‘ladi.
Bu seminar milliy jamoamizning mundialga har tomonlama tayyorlanayotganini ko‘rsatadi. Futbolchilar maydonda o‘z ishini bajarishi kerak, ammo katta turnirda maydon tashqarisidagi intizom ham shunchalik muhim. Bir og‘iz noto‘g‘ri bayonot, bir qoidabuzarlik yoki oddiy e’tiborsizlik ham katta musobaqada muammoga aylanishi mumkin.
Shuning uchun FIFA talablari bilan yaqindan tanishish, sport halolligi tamoyillarini anglash va har bir futbolchining o‘z mas’uliyatini bilishi jamoa uchun foydali qadam bo‘ldi. Mundial — bu faqat gol va ochkolar emas, balki professional madaniyat, xalqaro standart va katta sahnaga munosib tayyorgarlik hamdir.
Endi O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun har bir kun muhim. Mashg‘ulotlar, taktik tayyorgarlik, o‘rtoqlik o‘yinlari, tibbiy nazorat va FIFA seminarlari — bularning barchasi bitta maqsadga xizmat qiladi: Jahon chempionatida mamlakatimizni munosib namoyish etish.
O‘zbekiston ilk mundialga oddiy ishtirokchi sifatida emas, balki katta mas’uliyatni his qilgan, qoidalarni bilgan va xalqaro talablarga tayyor jamoa sifatida borishi kerak. Bugungi seminar ham ana shu yo‘ldagi muhim qadamlardan biri bo‘ldi.
…