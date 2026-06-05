"Barselona" o‘zining qimmatbaho himoyachisini yozda transferga chiqarmoqchi

·53·Sport
"Barselona" o‘zining qimmatbaho himoyachisini yozda transferga chiqarmoqchi

Ispaniya La Ligasida ketma-ket ikkinchi bor tengsiz deb topilib, chempionlik taxtini hech kimga bermagan Kataloniyaning “Barselona” klubi tarkibida jiddiy o‘zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda. “Ko‘k-anorranglilar” o‘z safidagi eng tajribali va taniqli himoyachilardan biri bilan kutilayotgan yozgi transferlar oynasida xayrlashishga yaqin turibdi.

Taniqli sport insayderi Karlos Monfortning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ma’lum qilishicha, Kataloniya grandi rahbariyati fransiyalik mahoratli orqa chiziq vakili Jyul Kundeni sotib yuborish variantlarini faol tarzda ko‘rib chiqmoqda.

Ajralishga nima sabab bo‘ldi?

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi fransiyalik legionerning ortda qolgan mavsumdagi ko‘rsatgan o‘yin darajasidan hamda barqarorligidan to‘liq qoniqish hosil qilmagan. "Barselona" rahbarlari Kundening transferidan yaxshigina mablag‘ ishlab olishni va ushbu tushgan mablag‘ evaziga jamoa mudofaa chizig‘ini yanada kuchaytira oladigan yangi nomlarni jalb etishni maqsad qilgan.

Xo‘sh, Jyul Kundening bugungi kundagi holati va ko‘rsatkichlari qanday? Quyidagi jadval orqali futbolchining transfer olamidagi mavqei bilan tanishishingiz mumkin:

Futbolchining yoshi

Klubdagi faoliyat davri

Shartnoma muddati

Transfer bahosi

27 yosh

2022 yil yozidan buyon

2030 yil iyunigacha

65 million yevro

Tumanli albion klublari nishonida

Garchi Jyul Kundening Kataloniya klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi uzoq muddatli — 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lsa-da, uning kelajagi Ispaniya bilan bog‘liq bo‘lmasligi mumkin. Ayni paytda Angliya Premer-ligasining (APL) bir nechta badavlat va grand klublari fransiyalik himoyachini o‘z saflariga qo‘shib olish uchun jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Nufuzli portallar tomonidan bozor qiymati 65 million yevro deb baholanayotgan futbolchining transferi yozning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Zamin sharhi: Ketma-ket ikki karra Ispaniya chempioni bo‘lgan jamoa uchun tarkibni yangilab turish — xalqaro maydonda, xususan Chempionlar ligasida zafar quchish uchun muhim omil hisoblanadi. Kundening sotilishi "Barselona"ga moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va yangi yulduzlarni xarid qilish uchun keng yo‘l ochishi shubhasiz.

Yevropa futbolidagi eng qaynoq transfer yangiliklari, insaydlar va sevimli jamoalaringiz haqidagi eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BarselonaJules KoundéIspaniyaLa LigaAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi