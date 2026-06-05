"Barselona" o‘zining qimmatbaho himoyachisini yozda transferga chiqarmoqchi
Ispaniya La Ligasida ketma-ket ikkinchi bor tengsiz deb topilib, chempionlik taxtini hech kimga bermagan Kataloniyaning “Barselona” klubi tarkibida jiddiy o‘zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda. “Ko‘k-anorranglilar” o‘z safidagi eng tajribali va taniqli himoyachilardan biri bilan kutilayotgan yozgi transferlar oynasida xayrlashishga yaqin turibdi.
Taniqli sport insayderi Karlos Monfortning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida ma’lum qilishicha, Kataloniya grandi rahbariyati fransiyalik mahoratli orqa chiziq vakili Jyul Kundeni sotib yuborish variantlarini faol tarzda ko‘rib chiqmoqda.
Ajralishga nima sabab bo‘ldi?
Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi fransiyalik legionerning ortda qolgan mavsumdagi ko‘rsatgan o‘yin darajasidan hamda barqarorligidan to‘liq qoniqish hosil qilmagan. "Barselona" rahbarlari Kundening transferidan yaxshigina mablag‘ ishlab olishni va ushbu tushgan mablag‘ evaziga jamoa mudofaa chizig‘ini yanada kuchaytira oladigan yangi nomlarni jalb etishni maqsad qilgan.
Xo‘sh, Jyul Kundening bugungi kundagi holati va ko‘rsatkichlari qanday? Quyidagi jadval orqali futbolchining transfer olamidagi mavqei bilan tanishishingiz mumkin:
Futbolchining yoshi
Klubdagi faoliyat davri
Shartnoma muddati
Transfer bahosi
27 yosh
2022 yil yozidan buyon
2030 yil iyunigacha
65 million yevro
Tumanli albion klublari nishonida
Garchi Jyul Kundening Kataloniya klubi bilan amaldagi mehnat shartnomasi uzoq muddatli — 2030 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan bo‘lsa-da, uning kelajagi Ispaniya bilan bog‘liq bo‘lmasligi mumkin. Ayni paytda Angliya Premer-ligasining (APL) bir nechta badavlat va grand klublari fransiyalik himoyachini o‘z saflariga qo‘shib olish uchun jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Nufuzli portallar tomonidan bozor qiymati 65 million yevro deb baholanayotgan futbolchining transferi yozning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Zamin sharhi: Ketma-ket ikki karra Ispaniya chempioni bo‘lgan jamoa uchun tarkibni yangilab turish — xalqaro maydonda, xususan Chempionlar ligasida zafar quchish uchun muhim omil hisoblanadi. Kundening sotilishi "Barselona"ga moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va yangi yulduzlarni xarid qilish uchun keng yo‘l ochishi shubhasiz.
Yevropa futbolidagi eng qaynoq transfer yangiliklari, insaydlar va sevimli jamoalaringiz haqidagi eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…